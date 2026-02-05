Stres za volantem? Riziko dopravní nehody se zvýší

Praha 5. února 2026 (PROTEXT) - Aplikace První u nehody nabízí od ledna významné rozšíření pro své uživatele. Celkem nabízí aplikace již devět vizuálně zpracovaných krizových situací. Nově si uživatel může – mimo jiné – vyzkoušet rozhodovací proces při jízdě pod stresem.

Vzdělávací aplikace Ty to zvládneš – PRVNÍ U NEHODY obsahuje od ledna letošního roku již devět interaktivně zpracovaných krizových situací, v nichž si její uživatelé mohou na svých mobilních zařízeních a počítačích osvojit správné reakce na vysoce nebezpečné situace, se kterými se mohou jako účastníci silničního provozu setkat v reálném životě.

Stres násobně zvyšuje riziko nehody

Stres řidiče za volantem není jen nepříjemný pocit – má měřitelný vliv na bezpečnost jízdy a riziko dopravní nehody. Podle některých výzkumů může být řízení ve vysoce emočně vypjatém stavu až téměř desetkrát rizikovější z hlediska pravděpodobnosti zapojení do nehody než klidné řízení vozidla. Zjištěné ukazatele podporují závěr, že stres zhoršuje pozornost, rozhodování i reakční časy, což přímo souvisí se zvýšeným rizikem dopravních nehod. Výsledkem pak může být například nezvládnutí řízení vozidla, které je dle aktuální předběžné statistiky Policie ČR týkající se nehodovosti za rok 2025* pátou nejtragičtější příčinou dopravních nehod. Právě kvůli ní loni na silnicích zbytečně vyhaslo 24 lidských životů.

Aplikace zaměřená na správné rozhodnutí

Nově interaktivně zpracovaná riziková situace Dodávka v aplikaci První u nehody, která kombinuje stres profesionálního řidiče dodávkového vozu s přijetím negativní informace (náhlý úraz v rodině) během jízdy, provádí uživatele správným rozhodovacím procesem s cílem maximálně eliminovat riziko dopravní nehody. Součástí výukového procesu jsou také zapracované nápovědy, například s informacemi o proměnné délce brzdné dráhy při různé rychlosti vozidla. Po absolvování celého výukového procesu získá účastník vyhodnocení svých odpovědí a v případě potřeby si může zvolit opakování celé situace.

Známe to všichni – riskantně jedoucí řidič dodávky ve zpětném zrcátku, doslova nalepený na našem zadním nárazníku, často za doprovodu troubení. Ne náhodou jsme právě toto téma vybrali pro letošní rozšíření interaktivní aplikace První u nehody. Právě řidiči kurýrních společností, ale samozřejmě nejen oni, jsou vzhledem k povaze své práce za volantem rozvážkového vozu pod časovou tísní a mnohdy ve stresu inklinují k nebezpečnému stylu jízdy,“ říká k tématu Ing. Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh, která dlouhodobě připravuje kampaň Ty to zvládneš, a dodává: „Náš vizualizovaný příběh s názvem Dodávka apeluje na všechny řidiče, kteří se v podobné situaci za volantem denně ocitají. Snahou této aplikace je ukázat, jak takovou situaci bezpečně řešit na základě volby správných priorit a následných rozhodnutí.“

Multimediální aplikaci PRVNÍ U NEHODY naleznete: ZDE

PROMO VIDEO ke vzdělávací aplikaci PRVNÍ U NEHODY

Vznik projektu byl možný díky financování z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a díky spolupráci celé řady subjektů.

* Zdroj: Informace Policie ČR o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2025 ze dne 9. ledna 2026.

Interaktivní aplikace První u nehody

Aplikace První u nehody, která je součástí projektu Ty to zvládneš, pracuje realistickými interaktivními scénáři, v nichž si uživatelé mohou bezpečně vyzkoušet správný rozhodovací proces, vhodný postup u nehody i poskytování první pomoci. Součástí aplikace je také vstupní stres test stres test, který ověřuje reakce uživatele v časově omezených dopravních situacích. Díky propojení odborných znalostí záchranářů, policistů, hasičů i specialistů na bezpečnost v dopravě se aplikace rychle zařadila mezi efektivní vzdělávací nástroje pro širokou veřejnost a přispívá ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu v České republice. Multimediální aplikace První u nehody vstupuje do své další fáze, která je spojena s celostátní kampaní na její podporu po celé České republice. Od ledna 2026 je aplikace rozšířena o tři nové krizové situace, v nichž je opět kladen důraz především na rozhodovací proces uživatele, správně zvolený postup u nehody a poskytování první pomoci při dopravní nehodě.

O kampani Ty to zvládneš:

Asociace Záchranný kruh realizuje již několik let kampaně pod hlavičkou Ty to zvládneš, ve kterých představuje inovativní instruktážně-analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod, instruktážní spoty a výuková videa z oblastí poskytování pomoci a bezpečnosti v dopravě. Více informací: www.tytozvladnes.cz

O Fondu zábrany škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb. a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do Fondu zábrany škod odvádějí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Zdroj: Vizus

