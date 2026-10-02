Stříbrňáky.cz zahájily ražbu stříbrného denáru Boleslava II.

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  9:47
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Praha 2. října 2026 (PROTEXT) - Po více než tisíci letech se na Vyšehrad vrací tradiční ruční ražba denárů. Stříbrňáky.cz ve spolupráci s Historica Bohemica právě zahájily ražbu reedice stříbrného denáru Boleslava II., která připomíná jednu z nejvýznamnějších etap počátků českého mincovnictví. Denár z ryzího stříbra si mohou zájemci již nyní objednat na stránkách Stříbrňáky.cz, a to buď jako hotovou minci, nebo formou poukazu, díky němuž si ji mohou na Vyšehradě vlastnoručně vyrazit.

Je krásnou historickou shodou, že jsme ražbu denáru Boleslava II. symbolicky zahájili právě na den svatého Václava. Před téměř sto lety se totiž numismatici pokoušeli dokázat, že vlastní mince razil už kníže Václav. Tato teorie se později ukázala jako mylná. Skutečné počátky českého denárového mincovnictví patří až době jeho nástupců – Boleslava I. a Boleslava II. Právě za Boleslava II. se české mincovnictví výrazně rozvíjí a Vyšehrad se stává jedním z míst, kde se tato historie píše,“ říká Michal Mašek, předseda České numismatické společnosti.

Nová reedice připomíná období vlády přemyslovského knížete Boleslava II., který vládl v letech 972 až 999. Právě v této době se české mincovnictví výrazně rozvíjelo a denáry se stávaly nejen prostředkem směny, ale také důležitým symbolem panovnické moci.

Návrat k tradičnímu způsobu ražby

Současná reedice se vrací nejen k historické podobě mince, ale především k tradičnímu způsobu jejího vzniku. Jednotlivé kusy jsou raženy manuálně, úderem kladiva, podobně jako jejich středověké předlohy. Právě ruční zpracování znamená, že žádné dva denáry nejsou zcela totožné a každý z nich získává vlastní charakter.

Naším cílem nebylo vytvořit pouze další stříbrnou ražbu, ale propojit historii s autentickým zážitkem a připomenout počátky českého mincovnictví. Každý denár vzniká tradiční ruční ražbou a zájemci si jej navíc mohou na Vyšehradě sami vyrazit. Právě to podle nás dává této reedici výjimečný rozměr – člověk si neodnáší jen historickou ražbu, ale také osobní zkušenost s řemeslem, které má v českých zemích více než tisíciletou tradici,“ říká Matěj Čeleš, ředitel společnosti Zlaťáky.cz.

Příprava reedice probíhala také s odbornou konzultací České numismatické společnosti, která pomohla ověřit historické a numismatické souvislosti původního denáru.

Reedice je vyrobena z ryzího stříbra o ryzosti 999/1000 Ag. Mince váží půl trojské unce, tedy přibližně 15,55 gramu s tolerancí ± 5 %, a její průměr činí přibližně 30 milimetrů. K dispozici je ve dvou provedeních – Standard a Proof.

Ražbu si lze objednat, nebo ji vlastnoručně vyrazit

Zájemci si mohou nový denár objednat prostřednictvím e-shopu Stříbrňáky.cz. První možností je zakoupení již hotové ručně vyražené “mince”, která může být doručena domů nebo vyzvednuta na pobočkách Zlaťáky.cz.

Druhou možností je zakoupení poukazu na vlastní ražbu. Jeho držitel se může vydat přímo do Vyšehradské mincovny Historica Bohemica v Praze a pod vedením mistra kováře si svůj stříbrný denár vlastnoručně vyrazit.

Zájemci si tak mohou nejen odnést kus historie, ale zároveň si na vlastní kůži vyzkoušet řemeslný postup, kterým mince vznikaly před více než tisíci lety. Stříbrný denár Boleslava II. je již nyní možné objednat na stránkách Stříbrňáky.cz.

 

Zdroj: Stříbrňáky.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59429.

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