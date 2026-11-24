Stříbrné vánoční dny na jednom místě soustředí široký sortiment desítek vystavovatelů včetně renomovaných českých výrobců a dovozců, tradiční i netradiční delikatesy k ochutnání. To ale rozhodně není vše. Klíčovým partnerem letošního doprovodného programu se stala oblíbená značka PLAYMOBIL, která ve Vstupní hale 1 vytvoří příjemné místo, kde se děti zabaví a rodiče si užijí společný čas a zároveň načerpají inspiraci na vánoční dárky.
Na co se mohou návštěvníci v zóně PLAYMOBIL těšit?
Dominantou celé PLAYMOBIL zóny bude čtyřmetrový vánoční strom originálně ozdobený panáčky PLAYMOBIL. Pro děti bude připraven herní koutek určený pro volnou zábavu a vyzkoušení nejrůznějších stavebnic. Přítomní mohou také vyzkoušet kolo štěstí o atraktivní ceny nebo se zapojit do zábavných soutěží.
O nezapomenutelné vzpomínky se postará fotokoutek s PLAYMOBIL Santou v životní velikosti i oblíbené figurky v životní velikosti, které budou procházet celou halou. Jednou z hlavních atrakcí víkendového programu bude sobotní Mikulášská nadílka, kdy rodiče mohou svým dětem na místě pořídit balíček s PLAYMOBIL překvapením, který jim následně osobně předá samotný Mikuláš.
PLAYMOBIL jako tip na vánoční dárek
PLAYMOBIL nebude na Stříbrných vánočních dnech pouze součástí doprovodného programu. Veletrh nabídne také skvělou příležitost k výhodnému nákupu vánočních dárků, kdy zde značka PLAYMOBIL představí své produkty za zvýhodněné ceny, a to včetně populárních adventních kalendářů nebo vánočně laděných produktů.
Čas i na zasloužený odpočinek
Zatímco si děti budou užívat herní svět PLAYMOBIL, rodiče a další členové doprovodu si v klidu mohou dopřát šálek „Playmobil kávy“ a něco dobrého k snědku. Spojení se světem PLAYMOBIL vdechne letošním Stříbrným vánočním dnům neopakovatelné kouzlo – vytvoří dokonalou oázu radosti, kde se dětské oči rozzáří nadšením a rodiče prožijí bezstarostný vánoční čas plný pohody a skvělých nákupů.
Více informací o veletrhu naleznete na www.vanocnidny.cz.
Zdroj: ABF
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60212.