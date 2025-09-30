Stříbrné zakončení sezóny Adama Králíka

Bohatý víkendový program, skvělá organizace celého závodu a také příjemné slunečné počasí doplnily zcela nezaměnitelnou diváckou atmosféru podél celé tratě o délce 2734 metrů s převýšením 176 metrů a průměrným stoupáním 6,1 %. Atraktivní závod v malebné krajině Horního Rakouska byl — kromě českého šampionátu — součástí hned několika významných mistrovských seriálů, včetně středoevropské zóny FIA. Tomu odpovídal i počet účastníků, kterých se na startu sešlo více než dvě stovky.
Adam Králík se na trať St. Agatha přijel rozloučit s letošní jubilejní pátou sezónou v barvách svého týmu Rabbit Czech Racing. Právě sezóna 2025 mu přinesla také velkou výzvu v podobě změny závodního vozu, neboť loňský Seat Leon nahradil speciálem VW Scirocco, připraveným v dílnách zkušeného týmu Pfeifer Motorsport. Tato změna znamenala i přesun do vyšší skupiny 4.
Adam Králík startoval na této atraktivní rakouské trati poprvé, a tak sobotní dvě tréninkové jízdy věnoval poznávání tratě a hledání limitů svého vozu. I tak dokázal ve druhém tréninku zrychlit o více než tři sekundy a po drobných úpravách na voze pokračoval ve stejném trendu i v první nedělní tréninkové jízdě, kdy v cíli ukrojil ze svého času dalších 1,5 sekundy.
O celkovém umístěním následně rozhodoval součet dosažených časů dvou závodních jízd. V té první dosáhl Adam v cíli času 1:16,198, což bylo další více než dvousekundové zrychlení oproti rannímu tréninku. Ve druhé závodní jízdě si vyjel opět solidní čas 1:16,110. Vyrovnanost v obou jízdách mu nakonec vynesla druhé místo v klasifikaci mistrovství České republiky skupiny 4. V silné mezinárodní konkurenci obsadil mezi 38 startujícími vozy skupiny 4 celkově 15. místo.
„Pro mě to byl jeden z nejlepších závodů letošní sezóny a nemyslím teď pouze na svůj výsledek. Sluší se poděkovat rakouským pořadatelům za excelentní výkon při jeho organizaci, který určitě ocenili nejen jezdci, ale i obrovské množství diváků na trati. Ohledně mého výkonu za volantem Scirocca bylo hodně potěšující, že jsem dokázal neustále zrychlovat, i když v poslední jízdě už to bylo trochu na srdíčko a já nechtěl zbytečně riskovat,“ řekl v cíli rakouského závodu Adam Králík a dodal: „Zaměřil jsem se o víkendu mimo jiné na časový odstup od vítěze ve skupině Radka Kolčavy, kterému tímto gratuluji. V prvním tréninku jsem na něj ztrácel téměř tři sekundy, v poslední nedělní jízdě už to byla jen jedna vteřina, a to přičítám stále větší symbióze s mým autem. Hodně mi pomohl svými zkušenostmi i Bohumil Pfeifer a celému jeho týmu musím poděkovat za kvalitní přípravu auta. S posledním závodem chci poděkovat také svým týmovým partnerům, našemu týmu a velké díky patří také fanouškům, kteří mě letos podporovali. Počkáme tedy na celkové bodové vyhodnocení letošní sezóny, ale pro mě byla sezóna 2025 jednoznačně velkým krokem vpřed.“
Zdroj: Rabbit Czech Racing
