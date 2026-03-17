Stříbro dostává vlastní prostor: Zlaťáky.cz spouštějí nový web Stříbrňáky.cz

Nový web staví na osvědčeném modelu, který zákazníci znají ze Zlaťáky.cz: vedle široké nabídky produktů nabízí také informace o aktuální ceně stříbra, možnost výkupu, diskrétní balení a napojení na síť devíti kamenných prodejen v Česku a na Slovensku. Stříbrňáky.cz tak nejsou jen dalším e-shopem, ale specializovaným prodejním a informačním prostorem pro všechny, kteří chtějí nakupovat stříbro s důrazem na důvěryhodnost, odborné zázemí a komfort.
Na Stříbrňákách zákazníci najdou například investiční stříbrné mince a slitky, lunární série a sběratelské mince. Součástí nabídky jsou také vybrané další kovy jako například platina. Web tak cílí jak na investory, kteří chtějí diverzifikovat své portfolio, tak na sběratele hledající konkrétní emise a limitované kusy.
Silnou stránkou nové platformy je také zázemí celé společnosti, díky níž mohou zákazníci kombinovat pohodlí online nákupu s osobním servisem na pobočkách.
„Stejně jako jsou Zlaťáky.cz symbolem investičního zlata, chceme, aby se Stříbrňáky.cz staly přirozenou první volbou pro všechny, kdo hledají kvalitní investiční a sběratelské stříbro. Nový web dává stříbru vlastní prostor, vlastní identitu i jasnější orientaci v nabídce,“ říká ředitel společnosti Matěj Čeleš.
Spuštění Stříbrňáků potvrzuje širší trend specializace v rámci trhu s drahými kovy. Zatímco zlato bývá tradičně spojováno se stabilitou a uchováním hodnoty, stříbro oslovuje zákazníky také svou dostupnější vstupní cenou. „Stříbro šláplo v roce 2025 do pomyslného plynového pedálu a trhalo jeden rekord za druhým. Cena byla ovlivňována mnoho makroekonomickými a geopolitickými faktory. Do roku 2025 vstupoval bílý kov z pozice 700 Kč / Oz. Na konci roku se cena pohybovala kolem 1477 Kč / Oz. Stříbro tak v roce 2025 přidalo cca 147 % v dolarovém vyjádření a přibližně 111 % v korunovém. Silný růst pak pokračoval také v lednu 2026, kdy společně se zlatem dosáhlo i stříbro dalších rekordních hodnot. Konkrétně tedy 29. ledna 2026 se cena vyšplhala k cca 2310 Kč / Oz. Aktuální cena (17. března 2026) je 1698 Kč / Oz,” vysvětluje analytik společnosti Jakub Petruška.
