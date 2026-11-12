Střídačka se vrátila domů. Ateliér na Výstavišti otevírá novou kapitolu prostoru pro děti, rodiny i školky

Provoz Ateliéru byl v posledních letech přerušen kvůli rozsáhlé rekonstrukci Průmyslového paláce. Nyní se vrací v nové podobě a s ambicí nabídnout ještě více prostoru pro kreativitu, pohyb i setkávání.
„Nevnímáme to jako pokračování, ale spíše jako restart projektu. Proto jsme se rozhodli také pro nový název Ateliér na Výstavišti, který jasně odkazuje na místo i obsah. To podstatné se ale nemění. Nadále chceme vytvářet inspirativní prostor pro děti, rodiny i všechny, kdo chtějí objevovat svou kreativitu,“ říká Tereza Baranijaková, programová manažerka Výstaviště Praha.
Dvakrát více prostoru pro dětskou kreativitu
Nový školní rok zahájil Ateliér v říjnu. Díky využití obou pater historické budovy nabízí téměř dvojnásobnou kapacitu oproti předchozím letům. Zatímco dosud bylo možné pořádat jen omezený počet aktivit, nové uspořádání umožní paralelní provoz několika programů a přivítá výrazně více dětí.
Program vzniká ve spolupráci s profesionálními umělci, performery, pedagogy a odborníky z kreativních oborů. Společným cílem je nabídnout dětem nejen rozvoj konkrétních dovedností, ale také prostor pro sebevyjádření, budování sebevědomí a vznik nových přátelství.
Mezi pravidelnými odpoledními kroužky nechybí*:
- Mini studio a Studio Karol a Kvído
- Cirk La Putyka Akademie
- Výtvarný kurz s Martou Hricovou*
- Kurz japonské mangy se Stanem Solo
- Filmový experiment s Aeroškolou*
*některé registrace na kurzy jsou stále otevřeny a lze do nich nastoupit i během roku
Vedle odpoledních programů nabídne Ateliér také dopolední aktivity pro nejmenší děti a mateřské školy, například Baby studio Karol a Kvído nebo oblíbený program Kačí tančí. Technicky náročnější část aktivit Cirk La Putyka Akademie bude nadále probíhat ve Střídačce.
Místo, kde mohou děti růst
Podle Terezy Baranijakové není hlavní ambicí Ateliéru stát se pouze dalším centrem zájmových kroužků. „Nechceme být jen místem, kam děti chodí na kroužek. Chceme být místem, kde najdou kamarády, sebevědomí, inspiraci a pocit, že někam patří. To je podle mě dnes důležitější než kdy dřív.“
Právě pocit sounáležitosti a bezpečné prostředí jsou hodnoty, na kterých celý koncept stojí. V době, kdy děti tráví stále více času v digitálním světě, chce Ateliér nabídnout prostor pro skutečná setkávání, společné zážitky a objevování vlastních schopností.
„Často slýcháme, že děti tráví příliš času online. Já si ale myslím, že důležitější otázka je, co jim chybí offline. Potřebují místa, kde mohou být samy sebou, zkoušet nové věci bez obavy z neúspěchu a trávit čas mezi vrstevníky. Vidíme, že velkým tématem je osamělost, nejistota nebo strach být jiný. Proto vytváříme prostředí, kde se nikdo nemusí bát projevit,“ doplňuje Tereza.
Inspirace od profesionálů
Jedním z charakteristických rysů Ateliéru je spolupráce s aktivními profesionály, kteří své zkušenosti předávají dětem přímo v praxi.
Úspěšné Studio Karol a Kvído vzniklo ve spolupráci s herečkou, zpěvačkou a držitelkou Ceny Thálie Karolinou Neuvirthovou. Dnes zahrnuje již deset studií vedených profesionálními tanečnicemi, zpěvačkami a herečkami.
Cirk La Putyka Akademie vznikla ve spolupráci s akrobatem, hercem a zakladatelem Cirk La Putyka studia Danem Komarovem. Kurzy vede akrobat Petr Biel, absolvent katedry nonverbálního divadla AMU a člen souboru Cirk La Putyka. Akademie funguje již pět let a aktuálně nabízí sedm skupin různých věkových kategorií.
Na pomezí filmu a animace působí Filmový experiment s Aeroškolou, který vyrostl z jednorázových workshopů v pravidelný semestrální program. Vede jej tým mladých filmařů v čele s Annou Macháčkovou, spoluautorkou oceňovaného animovaného filmu Ochránce.
Do Ateliéru se vrací také ilustrátorka a výtvarnice Marta Hricová, ilustrátorka dětských knih a majitelka vlastní módní značky, která stojí za kurzem Výtvarka s Martou.
Mezi dlouhodobě nejpopulárnější programy patří Manga se Stanem Solo, multidisciplinárním umělcem propojujícím svět komiksu, urban artu a ilustrace. Pro velký zájem byl letos otevřen již čtvrtý ročník a nově i kurz pro začátečníky.
Ateliér jako součást proměny Výstaviště
Návrat Ateliéru zároveň zapadá do širší proměny areálu Výstaviště Praha, které se stále více profiluje jako celoroční destinace pro rodiny, kulturu, sport i volný čas. „Výstaviště dnes není místo, kam člověk přijde jednou za rok na výstavu. Rodiny tu mohou strávit celý den. Děti přijdou na svůj program, rodiče si zajdou na kávu nebo na procházku, odpoledne mohou navštívit kulturní akci nebo divadlo. Ateliér je jedním z důvodů, proč se rodiny vracejí pravidelně, ne jednorázově, ale každý týden,“ vysvětluje Tereza Baranijaková.
Součástí rozvoje budou také víkendové programy pro rodiny, tematické workshopy, příměstské tábory, oslavy narozenin i komunitní setkávání napříč generacemi.
Partnerství s Nadací Anežka
Ateliér na Výstavišti zároveň rozšiřuje svůj společenský přesah prostřednictvím spolupráce s Nadací Anežka. Partnerství propojuje podporu rodin v náročných životních situacích s edukativními a komunitními aktivitami.
Spolupráci propojuje Lukáš Vilt, COO projektu Karol a Kvído a zároveň ředitel Nadace Anežka. „Karol a Kvído i Nadace Anežka stojí na stejné myšlence: každé dítě si zaslouží místo, kde může být samo sebou. Mám proto velkou radost, že se tyhle dva světy potkávají právě v Ateliéru. Společně tu můžeme dětem i rodinám dodávat sílu a radost, kterou tolik potřebují,“ říká Lukáš Vilt.
V prostorách Ateliéru budou probíhat programy pro děti s DMO, odborné workshopy, rehabilitační setkání ve spolupráci s Ponseti Clinic nebo mezigenerační aktivity organizace Mezi námi. Prvním společným projektem bude letošní mikulášské setkání nadačních rodin, dětí a rodičů z komunity Ateliéru. „Bude to takové rodinné setkání, pro naši ateliérovou i nadační komunitu. Akce je neveřejná, nicméně věřím, že rok od roku se nás bude scházet víc a víc. Každý, kdo je součástí Ateliéru, se této předvánoční akce může zúčastnit,“ dodává Tereza.
Více než kroužky
Ateliér na Výstavišti chce být především místem, kde děti získávají odvahu být samy sebou. „Kreativita není jen kreslení nebo tanec. Je to schopnost přemýšlet, hledat vlastní cestu a nebát se přijít s vlastním názorem. Vedle toho je pro nás důležitý respekt, spolupráce a schopnost vzájemně si pomáhat. Chceme, aby děti odcházely nejen s novou dovedností, ale také s pocitem, že mají svou hodnotu,“ doplňuje Tereza.
Setkání s dětmi z Ateliéru
Aktuálně čeká děti z Ateliéru z kurzu Studia Karol a Kvído veřejné vystoupení, a to 28.11. na Staroměstském náměstí. „V tuto chvíli nemohu prozradit víc, ale zastavte se za námi, bude to krásný zážitek,“ zve Tereza a dodává: „Kdyby vám to nevyšlo v listopadu, setkat se s námi můžete při rozsvícení stromku, a to 5. prosince na fotbalovém stadionu AC Sparta Praha, kde budou děti opět zpívat koledy. Pokud se tedy chystáte na fotbalové utkání, akce je přístupná pouze s platnou vstupenkou.“
Vše o akci na Staroměstském náměstí: ZDE
Více o Ateliéru: ZDE
Po návratu do historické budovy Rychta Ateliér na Výstavišti navazuje na úspěšnou tradici posledních let a zároveň otevírá zcela novou kapitolu. Nabídne více prostoru, více aktivit i více příležitostí, jak smysluplně trávit volný čas v srdci pražského Výstaviště.
Zdroj: Výstaviště Praha
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60039.