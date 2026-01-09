Strom Radosti v Palladiu vykouzlil úsměv na tvářích všech 300 dětí

Autor:
  12:08
Praha 9. ledna 2026 (PROTEXT) - V období od 12. listopadu do 22. prosince 2025 uspořádalo nákupní centrum Palladium ve spolupráci s Nadačním fondem Radost dětem již jedenáctý ročník charitativní akce Strom Radosti. Stejně jako v předchozích letech bylo cílem získat společně se zákazníky a zaměstnanci nákupního centra 300 dárků pro těžce nemocné děti a děti z dětských domovů.

Strom Radosti svou přítomností v Palladiu podpořila také řada vážených hostů, například Lucie Plekanec Šafářová, Tomáš Plekanec, Kateřina Ujfaluši, Adam Seidl, Denise Wich nebo Tereza Tobiášová. O atmosféru akce se postarala hudební vystoupení talentovaných zpěváků z Talent Company a svou účastí ji doplnili i členové správní rady Nadačního fondu Radost dětem.

Díky štědrosti návštěvníků a zaměstnanců Palladia se i letos podařilo splnit přání všem třem stovkám malých bojovníků. Celkem jsme mohli předat dárky a dárkové poukázky v hodnotě 264 650 Kč.

Přání na Stromě Radosti byla stejně pestrá jako děti samy – od drobných radostí pro nejmenší až po „dospělejší“ přání teenagerů. Mezi nejmenšími se objevovaly například knihy z Luxoru nebo kreativní potřeby, jako jsou oboustranné fixy. U starších dětí se často opakovala přání na parfémy a deodoranty. Velmi oblíbenou „univerzální“ variantou byly také dárkové poukazy do Palladia – děti si díky nim mohou vybrat samy přesně to, co je potěší, a to ve více než 100 obchodech v Palladiu (z celkových 170), které poukazy přijímají.

V kategorii do 500 Kč patřila mezi častější přání například sluchátka, hračky, dárkové poukazy do Luxoru či Sephory nebo sportovní doplňky ze Sportisima. U dárků do 1000 Kč děti zaujaly stolní hry, kouzelná akademie nebo stavebnice LEGO, kosmetické balíčky a sportovní oblečení Adidas a Nike. U přání nad 1000 Kč se často skládalo více zákazníků nebo kolegů z kanceláří – mezi takové dárky patřily například větší stavebnice LEGO Marvel Age of Ultron nebo LEGO Disney.

„Všem, kdo přispěli a pomohli dětem v těžkých chvílích, moc děkujeme. Vážíme si toho, že jsme mohli být již pojedenácté součástí této krásné akce a pomoci tam, kde je to potřeba,“ říká Milan Rumler, marketingový ředitel Palladia. „Strom Radosti je pro nás symbolem naděje, solidarity a radosti, kterou můžeme společně sdílet a předávat.“

„Jedenáct let této akce je důkazem, že když se spojí dobré srdce a ochota pomoci, dokážeme velké věci,“ dodává Kateřina Wich, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Radost dětem.

 

Palladium na náměstí Republiky v Praze je oblíbeným místem nákupů a setkávání. Součástí komplexu je 170 obchodů, 30 restaurací, prvotřídní kanceláře a garáže s kapacitou pro veřejnost 700 míst, kde lze parkovat již od 50 Kč/hod. (více informací na www.palladiumpraha.cz).

Oblíbenost nákupního centra Palladium potvrdila veřejnost a odborná porota opakovaným udělením prestižního ocenění Superbrands v letech 2023, 2024 a 2025 pro nejlepší značky v České republice.

www.palladiumpraha.cz | @Facebook | @Instagram

 

 

Zdroj: Palladium

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

Do kulturních institucí Pardubického kraje loni přišlo na 360.000 návštěvníků

ilustrační snímek

Do kulturních institucí Pardubického kraje loni přišlo na 360.000 návštěvníků. Zájem zčásti ovlivnily stavební úpravy, které některé z nich podstupují, uvedlo...

9. ledna 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

Jeseník se ohradil proti úvahám zrušit kvůli úsporám menší okresní soudy

ilustrační snímek

Vedení jesenické radnice by považovalo za nepřijatelné zrušení Okresního soudu v Jeseníku, justice má podle města v odlehlém regionu nezastupitelnou roli....

9. ledna 2026  11:30,  aktualizováno  11:30

Japonsko využívá korálové kostry ze Saúdské Arábie z výstavy k ochraně moří

9. ledna 2026  13:14

Žena zbloudila na procházce, cestu si zkrátila po rušné čtyřproudovce

Žena zbloudila na procházce, cestu si zkrátila po průtahu krajským městem

Na průtahu Karlovými Vary v místech, kde mohou auta svištět rychlostí až 110 kilometrů v hodině, se ve čtvrtek dopoledne pohybovala chodkyně. Podle zjištění iDNES zabloudila při návratu z procházky....

9. ledna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jiřikovský neuspěl s ústavní stížností kvůli zajištěným 50 bitcoinům

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) koncem loňského roku odmítl stížnost Tomáše Jiřikovského, která zpochybňovala postup Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v...

9. ledna 2026  11:17,  aktualizováno  11:17

Maryša v Rokytnici

V Rokytnici nad Jizerou vyhlásili stavební uzávěru na celé své území.

Všemi známé klasické drama Maryša v podání Lučanského spolku divadelního uvidí v sobotu návštěvníci v Kulturním domě v Rokytnici nad Jizerou.

9. ledna 2026

Na Jičínsku se ráno srazila tři auta, zranění řidiči skončili v nemocnici

Nehoda tří aut u Konecchlumí na Jičínsku (9. ledna 2026)

Na silnici I/35 mezi Konecchlumím a Úlibicemi na Jičínsku se v pátek ráno střetla tři auta. Záchranáři převzali do péče tři zraněné řidiče. Úsek byl zavřený, ale po půldruhé hodině ho policisté znovu...

9. ledna 2026  9:12,  aktualizováno  12:57

Silničáři přes víkend uzavřou část D2 v Brně, upravili také matoucí značení

Kvůli bourání mostu bude přes víkend 10. až 11. ledna 2026 uzavřena část...

Kvůli bourání mostu naplánovali silničáři krátkodobou víkendovou uzavírku dálnice D2 před křižovatkou s D1 v Brně. Už v pátek zhruba od 20 hodin bude ve směru do města možné jet po D2 pouze jedním...

9. ledna 2026  9:42,  aktualizováno  12:53

Indiáni ze šuplíku

Turnov

Originální představení plné písniček a rituálů nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče bude na programu v sobotu v Městském divadle Turnov.

9. ledna 2026  12:50

Sněžení v Praze komplikovalo dopravu, kolony tvořily kamiony na Pražském okruhu

Budějovická ulice u pražského Kačerova je nesjízdná. Autobusy nemohou vyjet...

Sněžení od rána komplikovalo v Praze automobilovou dopravu i MHD. Kamiony blokovaly sjezd z Jižní spojky na Průmyslovou ulici či Radotínský most. Po uzavírce se obnovil provoz v Komořanském tunelu....

9. ledna 2026  10:42,  aktualizováno  12:46

Prodej bytu 3+1 70 m2, Český Dub IV
Prodej bytu 3+1 70 m2, Český Dub IV

Mírové sídliště, Český Dub - Český Dub IV, okres Liberec
3 350 000 Kč

Více z nabídky 103 104 nemovitostí

Vlak v Trutnově vjel na špatnou kolej, málem se srazil s jinou soupravou

Hlavní nádraží v Trutnově

V pátek dopoledne se na hlavním nádraží v Trutnově málem srazily dva vlaky. Souprava přijíždějící od Pilníkova najela na obsazenou kolej, strojvedoucí však bezpečně zastavil. Podle informací iDNES.cz...

9. ledna 2026  12:42

VIDEO: Mimořádná podívaná. Říční ledoborec na Labi rozbíjí zmrzlou krustu

Říční ledoborec rozrušuje ledovou celinu, aby mohl být provozován děčínský...

Zcela mimořádnou událost mohou v pátek sledovat lidé u přístavu Děčín–Rozbělesy v Ústeckém kraji, kde speciální plavidlo rozrušuje ledovou celinu. Její tloušťka zde dosahuje osmi až deseti...

9. ledna 2026  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.