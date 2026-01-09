Strom Radosti v Palladiu vykouzlil úsměv na tvářích všech 300 dětí

Strom Radosti svou přítomností v Palladiu podpořila také řada vážených hostů, například Lucie Plekanec Šafářová, Tomáš Plekanec, Kateřina Ujfaluši, Adam Seidl, Denise Wich nebo Tereza Tobiášová. O atmosféru akce se postarala hudební vystoupení talentovaných zpěváků z Talent Company a svou účastí ji doplnili i členové správní rady Nadačního fondu Radost dětem.
Díky štědrosti návštěvníků a zaměstnanců Palladia se i letos podařilo splnit přání všem třem stovkám malých bojovníků. Celkem jsme mohli předat dárky a dárkové poukázky v hodnotě 264 650 Kč.
Přání na Stromě Radosti byla stejně pestrá jako děti samy – od drobných radostí pro nejmenší až po „dospělejší“ přání teenagerů. Mezi nejmenšími se objevovaly například knihy z Luxoru nebo kreativní potřeby, jako jsou oboustranné fixy. U starších dětí se často opakovala přání na parfémy a deodoranty. Velmi oblíbenou „univerzální“ variantou byly také dárkové poukazy do Palladia – děti si díky nim mohou vybrat samy přesně to, co je potěší, a to ve více než 100 obchodech v Palladiu (z celkových 170), které poukazy přijímají.
V kategorii do 500 Kč patřila mezi častější přání například sluchátka, hračky, dárkové poukazy do Luxoru či Sephory nebo sportovní doplňky ze Sportisima. U dárků do 1000 Kč děti zaujaly stolní hry, kouzelná akademie nebo stavebnice LEGO, kosmetické balíčky a sportovní oblečení Adidas a Nike. U přání nad 1000 Kč se často skládalo více zákazníků nebo kolegů z kanceláří – mezi takové dárky patřily například větší stavebnice LEGO Marvel Age of Ultron nebo LEGO Disney.
„Všem, kdo přispěli a pomohli dětem v těžkých chvílích, moc děkujeme. Vážíme si toho, že jsme mohli být již pojedenácté součástí této krásné akce a pomoci tam, kde je to potřeba,“ říká Milan Rumler, marketingový ředitel Palladia. „Strom Radosti je pro nás symbolem naděje, solidarity a radosti, kterou můžeme společně sdílet a předávat.“
„Jedenáct let této akce je důkazem, že když se spojí dobré srdce a ochota pomoci, dokážeme velké věci,“ dodává Kateřina Wich, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Radost dětem.
Zdroj: Palladium