StropOFFka: pomáhá růst tam, kde jiní vidí limity!

Rok 2025 přinesl další velký posun. V Kunraticích v nových prostorech StropOFFka otevřela dvě nové vzdělávací třídy, které pomohly snížit dlouhou čekací listinu dětí toužících po individuálním a respektujícím vzdělávání. Jedna z tříd mohla vzniknout díky podpoře Nadace ČEZ. „Každé navýšení kapacity pro nás znamená obrovskou úlevu pro rodiče, kteří často dlouhé měsíce čekají, než se jejich dítěti dostane potřebné péče.“ říká Mgr. Bohuslav Jakubec, zakladatel a ředitel organizace.
Vedle toho letos StropOFFka spustila edukační programy pro učitelské sbory na základních školách a prostřednictvím spolupráce s ÁMOS vision se připravuje také pro samotné žáky. Vzdělávání a osvěta v oblasti inkluze a práce s dětmi s atypickým vývojem je klíčová, protože jen tak může společnost opravdu porozumět jejich potřebám a vytvořit prostředí, ve kterém se budou cítit přijímané a chápané.
V červnu proběhl v místě organizace Den se StropOFFkou – komunitní akce, která propojila rodiny, dobrovolníky i odborníky. Společné setkání ukázalo, že StropOFFka není jen o odborných službách, ale také o vytváření místa, kde se lidé cítí dobře, nejsou sami a nacházejí podporu.
Letos bylo přijato dalších 40 nových dětí a 13 dospělých klientů, kterým nabízí podporu. O ně se stará tým, který dnes tvoří již 10 odborníků – speciálních pedagogů, sociálních pedagogů, terapeutů i asistentů. „Patří jim náš velký dík, protože právě oni stojí za každým úspěšným příběhem a posunem, který rodiny díky StropOFFce zažívají.“ dodávají Mgr. Bohuslav Jakubec a Pavel Kašpar.
Rok 2025 je a byl pro organizaci bohatý na desítky menších aktivit – od víkendových výletů přes vzdělávací programy až po individuální terapie, ale také sociální skupiny, které pomohly dětem i dospělým zvládnout jejich každodenní výzvy. Za každým z těchto kroků stojí lidé, kteří věnovali svůj čas, energii i prostředky, aby StropOFFka mohla růst.
Závěr roku pak opět patří benefičnímu koncertu, tentokrát s Bratry Hradeckými, který se uskuteční 24.11.2025 v pražském divadle NoD, který je podpořený i hlavním partnerem koncertu Butikové účetní a daňové kanceláře Účetní v sukni. Výtěžek z koncertu poputuje přímo na podporu rodin a dětí s atypickým vývojem. „Podpora Patrika a Hynka Hradeckého, Nadace ČEZ, Účetním v sukni i jednotlivých dárců nám umožňuje růst a dělat věci, které mají skutečný dopad. Díky nim stojíme na pevných základech a můžeme dětem a jejich rodinám nabízet více než jen služby. Můžeme jim nabídnout porozumění, naději, perspektivu a kvalitní posun na jejich cestě,“ dodává Pavel Kašpar, předseda správní rady StropOFFky.
Jejich mise tím ale nekončí. S vizí vytvářet bezpečné, podpůrné a propojené prostředí pro děti s atypickým vývojem, jejich rodiny i dospělé už nyní připravují nové služby, programy a projekty a pevně věří, že na ně naleznou financování. „Benefiční koncert s Bratry Hradeckými tak není tečkou, ale vykřičníkem – symbolem toho, že společně máme sílu měnit příběhy rodin k lepšímu, dodávají oba klíčoví lidé, kteří za StropOFFkou stojí.“
A právě teď má každý možnost být u toho. Pokud chcete podpořit nebo blíže poznat jejich práci, využijte příležitosti a kupte si vstupenku již nyní na koncert - Na cestu porozumění – Bratři Hradečtí pro děti StropOFFky. Každé místo v sále znamená nejen krásný kulturní zážitek, ale i konkrétní pomoc dětem a rodinám, které naši podporu potřebují.
Zdroj: StropOFFka