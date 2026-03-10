StropOFFka se zapojila do #AimtecHackathonu 2026

Cílem je hledat inovativní řešení, které propojí herní principy, digitální nástroje a poznatky z praxe práce s dětmi s atypickým vývojem.
Hackathon podle organizace představuje ideální prostředí, kde se může propojit zkušenost z praxe s technologickou kreativitou vývojářů. Zapojení StropOFFky přináší do technologického prostředí silné společenské téma, a to podporu neurodiverzity a hledání nástrojů, které dětem pomohou uspět bez zbytečného stresu.
Hlavní ambicí organizace však zůstává vytvořit nástroj, který nebude jen osvětový, ale prakticky využitelný v každodenním životě dětí s atypickým vývojem.
Více: ZDE
Zdroj: #AimtecHackaton a StropOFFka