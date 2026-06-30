StropOFFka z.ú.: Každý jinak, všichni spolu. Den otevřených srdcí v Kunraticích

Klidný dětský den nabídl více než dvacet stanovišť s pohybovými a logopedickými aktivitami, multisenzorickými pomůckami, mobilním planetáriem, canisterapií i ukázkami práce hasičů, městské i státní policie, zdravotnické záchranné služby nebo Dopravního podniku hl. m. Prahy. Na organizaci se podílelo téměř 90 dobrovolníků a asistentů.
Zakladatel StropOFFky Mgr. Bohuslav Jakubec připomněl poslání organizace: „Naším cílem je vytvářet dětem s atypickým vývojem a jejich rodinám příležitosti prožívat stejné radosti, zážitky a běžné situace, které jsou pro většinu rodin samozřejmostí.“ Předseda správní rady Pavel Kašpar zároveň oznámil, že druhý ročník akce proběhne 20. června 2027.
Více informací: Den otevřených srdcí
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ppmKER2PbbY
Zdroj: StropOFFka z.ú.