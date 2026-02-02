StropOFFka z.ú.: Malé ohlédnutí za rokem 2025 – Snoezelen je blíž, organizace hledá podporovatele na další projekty

Praha 2. února 2026 (PROTEXT) - Nezisková organizace StropOFFka z.ú., která podporuje děti s atypickým vývojem i jejich rodiny, uzavřela rok 2025 sérií silných událostí a zásadních posunů. Po představení své činnosti v nových prostorách v Praze Kunraticích na začátku loňského roku, otevření dalších vzdělávacích tříd a rozšíření služeb uspořádala organizace na podzim benefiční koncert v pražském Divadle NoD. Jeho výtěžek je určen na vybudování multisenzorické místnosti Snoezelen.

Snoezelen představuje bezpečné a klidné prostředí využívající světlo, zvuk, dotek i pohyb. Pomáhá dětem i dospělým s poruchami chování, ADHD, PAS a dalšími obtížemi lépe regulovat emoce, zklidnit se, soustředit a rozvíjet smyslové vnímání.

Pro naše děti je to prostor, který jim umožní nadechnout se. A nejen pro ně. Multisenzorické prostředí podporuje také dospělé klienty, například při terapiích vyhoření nebo úzkostí, říká zakladatel a ředitel organizace Bohuslav Jakubec.

Benefiční koncert Na cestu porozumění, na kterém vystoupili Bratři Hradečtí, přinesl částku 86 887 Kč. Celá částka bude použita na realizaci Snoezelenu. StropOFFka zároveň upozorňuje, že jde o finančně náročný projekt. Sestřih z koncertu je k vidění zde koncert Bratři Hradečtí .

Na vznik místnosti jsme čekali celý rok 2025. Letos, a to nejen díky této podpoře, ale také díky přislíbené pomoci jedné velké nadace, kde jsme před podpisem smlouvy, a díky dalším darům od několika firem je již zřejmé, že se Snoezelen podaří vybudovat, doplňuje Jakubec.

Děti ze StropOFFky zpívaly při rozsvícení vánočního stromu v Kunraticích!

StropOFFka dlouhodobě ukazuje, že děti s atypickým vývojem mohou zažívat totéž co ostatní. Závěr roku přinesl i velmi emotivní událost, kdy děti ze StropOFFky vystoupily během rozsvěcení vánočního stromu v městské části Praha-Kunratice, kde organizace sídlí. Jejich zpěv sklidil velký ohlas.

Je to důkaz, že i děti, které mají poruchy chování, ADHD, PAS nebo jiné formy atypického vývoje, mohou stát na pódiu, zažít úspěch a radost stejně jako jejich vrstevníci, říká předseda správní rady Pavel Kašpar.

Výlet s MAATTYM: příběh, který inspiruje děti i rodiče

Rok 2025 přinesl také inspirativní zkušenost v podobě prvního speciálního výletu s Matějem Hoškem (MAATTY), talentovaným autistickým malířem, který děti provedl pražskou MHD formou komentované prohlídky, který se zakončil v jeho ateliéru. 

Je fascinující vidět, kam až mohou děti s atypickým vývojem dojít, když mají správnou podporu. Matějův příběh ukazuje, že úspěch není o tom být ‚jako ostatní‘, ale o tom mít příležitost růst ve své jinakosti, dodává Kašpar.

Aby mohla organizace podobné výlety nabídnout více dětem i v roce 2026, vyhlásila veřejnou sbírku. Díky ní chce zajistit, aby obohacující zážitky byly dostupné všem rodinám bez ohledu na jejich finanční možnosti. Sbírku lze podpořit prostřednictvím platformy Daruj správně na tomto odkaze

Naší vizí je budovat bezpečné a respektující prostředí, kde děti i dospělí nacházejí podporu, porozumění a možnost růstu v tempu, které je pro ně přirozené. Benefiční koncert, výlety i spolupráce s komunitou jsou kroky, které nás k tomu přibližují, doplňuje Bohuslav Jakubec.

Sestřih z roku 2025 je ke zhlédnutí zde: rok 2025 

Rok 2026: nové projekty a další rozvoj služeb

Do roku 2026 vstoupila StropOFFka s ambiciózními plány. Vzniká několik nových projektů, na kterých tým intenzivně pracuje. Některé z nich však organizace v této fázi ještě nemůže veřejně představit. Současně bude pro jejich realizaci potřeba zajistit nemalé finanční prostředky.

Plány máme už od založení vysoké. Za dva a půl roku existence jsme mohli pomoci stovkám rodin, ať už v rámci denního vzdělávání, nebo podpůrnými terapiemi. Teď se soustředíme na projekty, které budou pro děti i rodiny důležité i do budoucna. Proto hledáme štědré dárce a partnery, kteří nám pomohou dál naplňovat naši misi, uzavírá Pavel Kašpar.

Na začátku roku organizace odstartovala novinky také lyžařským pobytem, který je ke shlédnutí na tomto odkaze a již nyní plánuje několik pobytů v průběhu tohoto roku. StropOFFka zároveň plánuje rozšířit tým i nabídku služeb tak, aby mohla poskytovat podporu ještě většímu počtu dětí, dospělých i rodin, které ji potřebují.

Zdroj: StropOFFka

 

www.stropoffka.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

