StropOFFka z.ú. připravila první zimní pobyt s lyžařským výcvikem. Děti s atypickým vývojem zažily to, co jiné děti považují za samozřejmost

Vloni v září StropOFFka otevřela další vzdělávací třídy pro děti, které nezapadají do klasického či speciálního vzdělávacího procesu. Aktuálně organizace provozuje již čtyři specializované vzdělávací třídy, určené dětem s poruchami chování, ADHD, poruchami autistického spektra a dalšími formami atypického vývoje.
„Bylo už na čase kromě tradičních jarních pobytů v přírodě nabídnout dětem i zimní pobyt. Je důležité, aby i tyto děti mohly zažívat to, co jejich vrstevníci považují za samozřejmost,“ dodává Pavel Kašpar, předseda správní rady StropOFFky, který se stará o přípravu a zajištění podobných akcí a projektů.
Zimní pobyt byl pro organizaci i její tým velkou výzvou, jak po organizační, personální i finanční stránce. Lyžařský výcvik pro děti s atypickým vývojem vyžaduje nejen více asistentů, terapeutů, ale také speciálně vyškolené lyžařské instruktory, kteří mají zkušenosti s dětmi, se kterými StropOFFka pracuje.
Výcvik vedli Michal Šmíd, který působí v organizaci Jdeme autistům naproti, dále Zuzana Roubalová, instruktorka lyžařské školy Skolmax ve Špindlerově Mlýně, a instruktorka Adéla Hodianková, která působí i v zahraničí. Všichni mají zkušenosti s dětmi s autismem, ADHD i poruchami chování a jejich citlivý a respektující přístup byl klíčový pro bezpečný průběh celého výcviku.
„Pro část dětí byl sníh a lyže opravdu velkou výzvou. Některé sníh nemají rády, jiné se obávají nových situací. I přesto to s naší podporou dokázaly překonat. U některých dětí šlo vůbec o první kontakt s lyžemi. Každý malý pokrok, obutí lyžáků, lyží, první skluz nebo jen pobyt na svahu znamenal velký osobní úspěch. Zároveň se děti touto formou přirozeně socializovaly, učily se fungovat ve skupině, vzájemně se podporovat a sdílet společné zážitky“ doplňuje Bohuslav Jakubec, zakladatel a ředitel StropOFFky.
Každé dítě absolvovalo výuku lyžování jednou dopoledne a jednou odpoledne. Mezi jednotlivými bloky byl připraven doprovodný program: bazén, procházky, terapeutická herna, klidové aktivity a prostor pro odpočinek. Večery patřily společným zážitkům, jako byl bowling, diskotéka, návštěva bobové dráhy nebo další skupinové aktivity.
Oproti jarním pobytům se StropOFFka rozhodla vzít s sebou také rodiče. Ti děti po snídani předávali týmu organizace a znovu si je přebírali až odpoledne před večeří. Mezitím měli rodiče si možnost odpočinout, jít si zalyžovat, načerpat síly a věnovat se sami sobě.
Součástí skupiny byly také maminky samoživitelky, pro které jsou podobné pobyty často finančně velmi náročné. Veškeré služby pro děti s atypickým vývojem představují pro rodinné rozpočty vysokou zátěž a bez podpory by byly podobné aktivity pro řadu rodin nedostupné. Rodiče se na pobytu finančně podíleli, zároveň se však organizace snažila, aby náklady byly co minimální a program bohatý.
„Velké poděkování patří provozovateli Boudy Máma, která se stala podporovatelem tohoto vůbec prvního zimního lyžařského výcviku StropOFFky. Také díky jejich vstřícnosti, předpřípravě a ochotě pomoci nebyl pobyt pro rodiny tak finančně náročný, jak by za běžných okolností byl. Poděkování patří také celému personálu, který byl týmu i dětem po celou dobu nápomocný a přispěl k hladkému průběhu pobytu,“ doplňuje Pavel Kašpar.
„Lyžařský pobyt se StropOFFka z.ú. předčil mnohonásobně mé očekávání. Nejen že syn, i přes své potíže s tolerováním nových věcí, poprvé obul lyžáky a s pomocí instruktora sjížděl svah na lyžích, ale odpočinout jsme si mohli i my rodiče. Díky celému týmu StropOFFky a zkušeným instruktorům jsme jim mohli plně důvěřovat a svěřit jim naše děti. Na Boudě Máma se sešla skvělá parta lidí a k pohodě přispěli i místní zaměstnanci. Všem patří velké díky a už teď se těšíme na další ročník lyžařského pobytu,“ říká maminka Petra.
Podobné zkušenosti sdíleli i další z rodičů:
„Pro nás byl tento lyžařský pobyt malý velký zázrak. Můj syn se na lyžování nejen odhodlal, ale chtěl lyžovat dvakrát denně a každý den se na něj těšil. To, s jakou lehkostí, klidem a respektem s dětmi instruktoři pracovali, bylo naprosto geniální. Obrovské díky celému týmu za tuto jedinečnou možnost a zkušenost, na kterou budeme ještě dlouho vzpomínat.“
„StropOFFka připravila lyžařský pobyt s velkým nasazením a lidským přístupem, který byl cítit od prvního dne. Díky trpělivému týmu StropOFFky a nadšeným instruktorům byly děti nadšené, sebevědomé a plné radosti z lyžování a my rodiče jsme si mohli v klidu vychutnat krásu Krkonoš.“
První zimní pobyt s lyžařským výcvikem pod záštitou StropOFFky tak ukázal, že i děti s atypickým vývojem mohou zažívat stejné radosti, výzvy a úspěchy jako jejich vrstevníci. Jen k tomu potřebují více podpory, času a pochopení a lidi se srdcem kolem sebe.
Podle zakladatele a ředitele organizace Bohuslava Jakubce byl první zimní pobyt důkazem, že podobné aktivity mají pro děti i jejich rodiny hluboký smysl.„Vidět děti, které často bojují s obavami z nových situací, jak stojí na svahu, překonávají strach a mají radost z pohybu, je pro nás obrovskou motivací. Už teď víme, že u jednoho ročníku nezůstaneme. Příští ročník zimního pobytu začínáme plánovat s předstihem už nyní a s cílem zapojit ještě více dětí a rodin,“ uzavírá Jakubec.
Zdroj: StropOFFka