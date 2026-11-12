Strýcová i Kwiatkowski pokřtili na Žižkovském vysílači nový cyklistický koncept

Celoroční program pro amatérské silniční cyklisty je dlouhodobým cílem seriálu Direct Road Classics. Ke třem klasickým závodům zvaným “monumenty”, vyjížďkám nebo on-line edukaci nyní přibude bohatý program virtuální cyklistiky.
Aktivní součástí představení nové série byl mix osobností nejen ze světa cyklistiky. Na trenažéry usedli bývalá tenistka Barbora Strýcová, někdejší fotbalista Jan Koller nebo herec Marek Adamczyk. A rozhodně se nešetřili.
“Jelikož jsem sportovec, tak chci každý závod vyhrát,” neskrývala s úsměvem ambice Strýcová, která ve virtuálním prostředí Vysočina Areny proti Kollerovi s Adamczykem statečně bojovala.
Nejlepší střelec v historii fotbalové reprezentace v poslední době přichází kolu na chuť. “Poznávám krajiny naší krásné republiky, kolo mám strašně rád. Na cyklistickou sezonu 2027 se těším, chtěl bych jet od pramene Vltavy z Kvildy až do Mělníka,” prozradil Koller.
Adamczyk se v sedle rozkoukával nejvíce. “Já na trenažéru seděl poprvé v životě. Radím vám, než na to sednete, naučte se přehazovat,” smál se oblíbený herec.
Na trenažéry ve výšce 66 metrů nad zemí následně usedli ambasadoři Garmin Julia Kopecký, Zdeněk Štybar, Daniel Turek a velká persona světové cyklistiky Michal Kwiatkowski.
Výzvy Garmin Indoor Classics přemostí takzvané “offseason” období. Na účastníky čekají tři dlouhodobé výzvy, které budou zakončené online závodem ve virtuálně zpracovaném prostředí Pálavy, Vysočiny a Liberecka skrze aplikaci Rouvy. Tedy tří lokalit, ve kterých se seriál Direct Road Classics v uplynulém ročníku představil.
“Jsme moc rádi, že nyní můžeme i v období mezi sezonami doručit atraktivní zábavu početné komunitě, se kterou chceme zůstat v kontaktu právě i mimo samotné monumenty. Od spuštění seriálu před třemi lety říkáme, že nám rozhodně nejde jen o závodění, ale o daleko pestřejší program a nabídku pro cyklisty. Díky vzniku Garmin Indoor Classics nabízíme opravdu celoroční cyklistický program,” říká šéf projektu Direct Road Classics Jan Hejda.
“Dlouhodobě platí, že Garmin je cyklistika a cyklistika je Garmin. Toto spojení funguje dokonale. Neplatí to přitom jen v létě a venku, ale také v zimě doma. Cyklistice se dnes dá bez problémů věnovat kdekoli a za každého počasí – jediným limitem je v podstatě jen to, zda zrovna máte, či nemáte čas a disciplínu,” říká CEO Garmin Czech Lukáš Friedrich. O projektu indoorové série přemýšlel minimálně tři roky. “Dnes už je sice na trhu velký výběr indoor aplikací, které lákají na dobrou grafiku a jsou interaktivní, ale mně osobně v nich chyběl komunitní rozměr. Místo pro setkávání, poměřování sil i čerpání informací. Přesně tím je Garmin Indoor Classics,” dodává Friedrich.
„Cyklistika není jen o závodění, ale hlavně o radosti z pohybu, společných zážitcích a lidech, které spojuje. Právě proto jsme partnerem Direct Road Classics. Sezona nekončí s posledním závodem, tahle komunita žije naplno i přes zimu a společně se připravuje a těší na další ročník. Jsme rádi, že jako titulární partner můžeme být u toho i v roce 2027,“ říká Michal Míka, Head of Brand & Marketing Communication Direct Group.
První výzva započne 1. prosince a účast v ní – stejně jako ve dvou dalších – je bezplatná. Stačí se přidat do klubu Garmin Indoor Classics na platformě Strava, díky čemuž je možné bojovat o co nejlepší pořadí a co nejlepší ceny.
Virtuální část sezony bude mít přesah do reálné sezony Direct Road Classics 2027. Nejlepší “zimní” cyklisté a cyklistky totiž obdrží speciální dres, který budou vozit v pelotonu na “monumentech”.
Direct Road Classics si od začátku zakládá na kontaktu s komunitou, proto se ani Garmin Indoor Classics neobejde bez událostí, na kterých se bude možné fyzicky potkat a zajezdit si společně, byť na trenažerech.
V tomto směru nabízí Garmin široké portfolio přístrojů s názvem TacX, které si budou moct nováčci ve světě virtuální cyklistiky vyzkoušet na živých setkáních v rámci indoor sezony.
Seriál Direct Road Classics bude s podporou titulárního partnera Direct pokračovat také v roce 2027. Informace o termínech a lokalitách jednotlivých závodů i spuštění registrací zveřejní organizátor - společnost Raul! v následujících týdnech.
Zdroj: Raul!
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60034.