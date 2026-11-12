Strýcová i Kwiatkowski pokřtili na Žižkovském vysílači nový cyklistický koncept

Autor:
  10:19
Sledovat Metro na Googlu

Praha 12. listopadu 2026 (PROTEXT) - Cyklistický seriál Direct Road Classics nekončí posledním závodem sezony. Díky nové sérii Garmin Indoor Classics nabídne cyklistům možnost zůstat v sedle, trénovat i závodit také během zimy a připravit se na sezonu 2027. Koncept byl představený na Žižkovském vysílači za účasti hvězdných osobností.

Celoroční program pro amatérské silniční cyklisty je dlouhodobým cílem seriálu Direct Road Classics. Ke třem klasickým závodům zvaným “monumenty”, vyjížďkám nebo on-line edukaci nyní přibude bohatý program virtuální cyklistiky.

Aktivní součástí představení nové série byl mix osobností nejen ze světa cyklistiky. Na trenažéry usedli bývalá tenistka Barbora Strýcová, někdejší fotbalista Jan Koller nebo herec Marek Adamczyk. A rozhodně se nešetřili.

“Jelikož jsem sportovec, tak chci každý závod vyhrát,” neskrývala s úsměvem ambice Strýcová, která ve virtuálním prostředí Vysočina Areny proti Kollerovi s Adamczykem statečně bojovala.

Nejlepší střelec v historii fotbalové reprezentace v poslední době přichází kolu na chuť. “Poznávám krajiny naší krásné republiky, kolo mám strašně rád. Na cyklistickou sezonu 2027 se těším, chtěl bych jet od pramene Vltavy z Kvildy až do Mělníka,” prozradil Koller.

Adamczyk se v sedle rozkoukával nejvíce. “Já na trenažéru seděl poprvé v životě. Radím vám, než na to sednete, naučte se přehazovat,” smál se oblíbený herec.

Na trenažéry ve výšce 66 metrů nad zemí následně usedli ambasadoři Garmin Julia Kopecký, Zdeněk Štybar, Daniel Turek a velká persona světové cyklistiky Michal Kwiatkowski.

Výzvy Garmin Indoor Classics přemostí takzvané “offseason” období. Na účastníky čekají tři dlouhodobé výzvy, které budou zakončené online závodem ve virtuálně zpracovaném prostředí Pálavy, Vysočiny a Liberecka skrze aplikaci Rouvy. Tedy tří lokalit, ve kterých se seriál Direct Road Classics v uplynulém ročníku představil.

“Jsme moc rádi, že nyní můžeme i v období mezi sezonami doručit atraktivní zábavu početné komunitě, se kterou chceme zůstat v kontaktu právě i mimo samotné monumenty. Od spuštění seriálu před třemi lety říkáme, že nám rozhodně nejde jen o závodění, ale o daleko pestřejší program a nabídku pro cyklisty. Díky vzniku Garmin Indoor Classics nabízíme opravdu celoroční cyklistický program,” říká šéf projektu Direct Road Classics Jan Hejda.

“Dlouhodobě platí, že Garmin je cyklistika a cyklistika je Garmin. Toto spojení funguje dokonale. Neplatí to přitom jen v létě a venku, ale také v zimě doma. Cyklistice se dnes dá bez problémů věnovat kdekoli a za každého počasí – jediným limitem je v podstatě jen to, zda zrovna máte, či nemáte čas a disciplínu,” říká CEO Garmin Czech Lukáš Friedrich. O projektu indoorové série přemýšlel minimálně tři roky. “Dnes už je sice na trhu velký výběr indoor aplikací, které lákají na dobrou grafiku a jsou interaktivní, ale mně osobně v nich chyběl komunitní rozměr. Místo pro setkávání, poměřování sil i čerpání informací. Přesně tím je Garmin Indoor Classics,” dodává Friedrich.

„Cyklistika není jen o závodění, ale hlavně o radosti z pohybu, společných zážitcích a lidech, které spojuje. Právě proto jsme partnerem Direct Road Classics. Sezona nekončí s posledním závodem, tahle komunita žije naplno i přes zimu a společně se připravuje a těší na další ročník. Jsme rádi, že jako titulární partner můžeme být u toho i v roce 2027,“ říká Michal Míka, Head of Brand & Marketing Communication Direct Group.

První výzva započne 1. prosince a účast v ní – stejně jako ve dvou dalších – je bezplatná. Stačí se přidat do klubu Garmin Indoor Classics na platformě Strava, díky čemuž je možné bojovat o co nejlepší pořadí a co nejlepší ceny.

Virtuální část sezony bude mít přesah do reálné sezony Direct Road Classics 2027. Nejlepší “zimní” cyklisté a cyklistky totiž obdrží speciální dres, který budou vozit v pelotonu na “monumentech”.

Direct Road Classics si od začátku zakládá na kontaktu s komunitou, proto se ani Garmin Indoor Classics neobejde bez událostí, na kterých se bude možné fyzicky potkat a zajezdit si společně, byť na trenažerech.

V tomto směru nabízí Garmin široké portfolio přístrojů s názvem TacX, které si budou moct nováčci ve světě virtuální cyklistiky vyzkoušet na živých setkáních v rámci indoor sezony.

Seriál Direct Road Classics bude s podporou titulárního partnera Direct pokračovat také v roce 2027. Informace o termínech a lokalitách jednotlivých závodů i spuštění registrací zveřejní organizátor - společnost Raul! v následujících týdnech.

Zdroj: Raul!

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60034.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na...

Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.

Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) dokončily pravidelnou celoplošnou deratizaci, při které ošetřily 13,5 tisíce kanalizačních vstupů a...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce na stanici Nemocnice Krč přinesou výrazné zásahy do dopravy, úpravy jízdních pruhů i provizorní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár udivených pohledů a kdekdo by si možná pomyslel, že se dotyčný zbláznil. Anebo že to po ránu přehnal s...

Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy

Pozorovatelna StB. Zájem o práci zde nebyl velký, rádi si tak přivydělali...

Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989 mediálním hitem. Lidé se dozvěděli, odkud na ně pracovníci smutně proslulé bezpečnostní složky...

VIDEO: V Kozolupech pokáceli vánoční strom pro Plzeň, rostl třicet let

Vánoční strom pro Plzeň už pokáceli, třicet let rostl v Kozolupech

Letošním plzeňským vánočním stromem je dougalska tisolistá, která tři desetiletí rostla u domu v Kozolupech. Dnes dopoledne dřevorubci strom podřízli a jeřábník ho pak vzduchem dopravil přes menší...

12. listopadu 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

OBRAZEM: Světýlka vyprávějí. U Vltavy ožívá příběh Anny z Rogendorfu

V Pivovarské zahradě v Českém Krumlově ožívá díky 42 světelným prvkům příběh...

Po roce se do českokrumlovské Pivovarské zahrady u řeky Vltavy vrátily tisíce světýlek. Ta tvoří zvířata, domky anebo i postavy. Vévodí jim 3D podobizna v nadživotní velikosti Anny z Rogendorfu,...

12. listopadu 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Z Ostravy se bude v zimě létat do Keni, tendr na opravu dráhy ale dál vázne

Jedna ze společností, které z mošnovského letiště vozí pasažéry, je polský lot.

Ostravské letiště Leoše Janáčka přešlo na zimní letový řád, ve kterém zůstávají pravidelné linky do Londýna, Varšavy a Málagy a nově přibývají chartery do keňské Mombasy. Zatímco počet cestujících...

12. listopadu 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Plzeňské divadlo uvede světovou premiéru baletu o ruské baletce Anně Pavlovové

PlzeĹskĂ© divadlo uvede svÄ›tovou premiĂ©ru baletu o ruskĂ© baletce AnnÄ› PavlovovĂ©

Život slavné ruské primabaleríny Anny Pavlovové, která proslavila baletní sólo Umírající labuť a jejíž jméno nese také známý dezert z našlehaných bílků,...

12. listopadu 2026  13:28,  aktualizováno  13:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Diamo: Těžba zlata u Zlatých Hor by mohla regionu přinést stovky milionů korun

ilustrační snímek

Případné obnovení těžby zlata u Zlatých Hor na Jesenicku by mohlo kromě povinných plateb přinést regionu také dobrovolné příspěvky z výnosů těžby v hodnotě až...

12. listopadu 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Moravské zemské muzeum představí tvorbu ilustrátora Čapka z posledních let

ilustrační snímek

Výstavu ilustrací s motivy starých mýtů, středověkých legend i pohádek otevře v pátek v Dietrichsteinském paláci Moravské zemské muzeum. Představuje tvorbu...

12. listopadu 2026  13:21,  aktualizováno  13:21

Studie: Čína cíleně zneužívá pozici dominantního dodavatele kritických surovin

ilustrační snímek

Čína cíleně zneužívá svou dominantní pozici dodavatele kritických surovin, jako jsou galium, hořčík, vanad a další prvky vzácných zemin, které jsou klíčové pro...

12. listopadu 2026  13:18,  aktualizováno  13:18

Historici se díky grantu budou věnovat rozmanitosti střední Evropy

ilustrační snímek

Etnickou a náboženskou rozmanitost středovýchodní Evropy ve 14. až 18. století prozkoumají historici z Česka, Maďarska a Polska díky grantu Evropské výzkumné...

12. listopadu 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Kamenice nad Lipou začala přestavovat čistírnu odpadních vod

ilustrační snímek

V Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku začala přestavba čistírny odpadních vod asi za 89 milionů korun. Město kvůli tomu bude zřejmě zvyšovat cenu stočného,...

12. listopadu 2026  13:09,  aktualizováno  13:09

Nejkvalitněji se v Česku žije v Říčanech a Praze. Nejhorší je Karvinsko, ukázal index

Říčany

Nejkvalitnější život mají lidé ve středočeských Říčanech. Město se v indexu kvality života umístilo na první příčce podeváté za sebou. Následuje Praha a Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Na opačném...

12. listopadu 2026  14:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Z Vranovské přehrady vytáhli pračky i pádla, celkem přes čtyři tuny odpadu

Pracovníci Povodí Moravy z břehů vodní nádrže Vranov sesbírali už čtyři a půl...

Pokles hladin řek a vodních nádrží odhaluje nejen pozůstatky zatopených staveb, ale také odpad, který byl doposud ukrytý pod vodní hladinou. Povodí Moravy proto využívá současné suché období k...

12. listopadu 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Tři minuty a šlo se domů. Nové vedení si Žďár nezvolil ani na druhý pokus

Ani ze středečního pokračování ustavujícího zastupitelstva vedení Žďáru...

Kdo si myslel, že ho dění na žďárské politické scéně už nepřekvapí, spletl se. Po přerušení ustavujícího zastupitelstva z minulého týdne jednání pokračovalo ve středu. Místo volby nového vedení se...

12. listopadu 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.