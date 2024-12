Student Daniel Izák učí děti podnikat deskovou hrou

Vytvořil deskovou hru „Já budu podnikatel“ – jejím cílem je rozvíjet podnikatelské myšlení u dětí.

Tato vzdělávací hra děti postaví do role začínajících byznysmenů. Jde v ní o spolupráci, nikoliv o soupeření, jak bývá u her běžné. Děti ve hře vymyslí svůj podnikatelský nápad a budou čelit výzvám, se kterými se všichni podnikatelé musí vypořádat. Díky tomu pochopí, co všechno musí podnikatelé promýšlet a řešit.

Po boku jim u toho bude stát zkušený podnikatel Tomáš Čupr, zakladatel Rohlíku. Ten jim totiž ve hře zanechal svůj deník. Děti se v něm dozví, proč je důležité se konkrétními tématy zabývat a jak podnikatelské výzvy řešil on sám v Rohlíku - kde je hra už nyní dostupná.

Jestli hledáte smysluplný dárek pod stromeček, hra “Já budu podnikatel” je vhodným kandidátem.