Studenti chtějí práci, která je rozvíjí. 68 % studentů VŠ využívá veletrhy

Pro vysokoškoláky patří kariérní veletrhy mezi nejvyužívanější zdroje informací o potenciálních zaměstnavatelích. Informace na nich hledá 68 % studentů VŠ oproti 37 % středoškoláků. Ještě častěji vysokoškoláci využívají weby samotných firem, a to 74 % oproti 59 % studentů středních škol. Právě na možnosti osobně se setkat se zaměstnavateli a získat o nich konkrétní informace staví Career Expo Brno 2026, které se v říjnu poprvé uskuteční na brněnském výstavišti.
„Online zdroje zůstávají důležité, data ale ukazují, že zejména vysokoškoláci výrazně využívají také osobní setkání se zaměstnavateli. Na Career Expo mohou během krátké doby poznat více firem, doptat se na pracovní podmínky i možnosti rozvoje a udělat si vlastní obrázek o lidech a prostředí, do kterého by nastupovali,“ říká Peter Krutý, Head of Event ve společnosti Alma Career.
Možnost rozvoje jako klíčová motivace
V průzkumu ABB mezi 939 studenty technických oborů se ukázalo, že první místo z hlediska motivace je možnost učit se nové věci. Mezi pět nejdůležitějších faktorů ji zařadilo 55,6 % studentů. Výši nástupní odměny uvedlo 52,5 %. Následují smysluplná práce a její společenský dopad se 44,6 % a atmosféra nebo tým se 44,2 %. Benefity se mezi pět hlavních rozhodovacích kritérií dostaly u necelé desetiny studentů.
Priority se přitom s postupujícím studiem mění. U vysokoškoláků je oproti středoškolákům výraznější důraz na odměňování i smysluplnost práce. Nástupní odměnu mezi klíčové faktory zařadilo 61 % vysokoškoláků oproti 48 % středoškoláků. Smysluplnou práci a její dopad uvedlo 51 % studentů VŠ a 41 % studentů středních škol.
„S blížícím se vstupem na pracovní trh se očekávání studentů stávají konkrétnější. Vedle možností dalšího rozvoje více řeší odměňování i to, zda jim samotná práce dává smysl. Pro zaměstnavatele je to signál, že nestačí komunikovat obecné přísliby kariéry, ale je potřeba nabídnout konkrétní představu o práci, podmínkách i možnostech dalšího růstu,“ komentuje výsledky Peter Krutý.
Ideální zaměstnavatel má být především férový
Z analýzy 607 otevřených odpovědí v dotazníku ABB nejvíce vyplynulo, že studenti od ideálního zaměstnavatele očekávají respekt a férovost. Toto téma se objevovalo v 20,6 % zaznamenaných zmínek. Následovaly odměňování, vzdělávání a rozvoj a atmosféra v týmu. Výsledky tak ukazují, že studenti neposuzují zaměstnavatele jen podle jednoho parametru. Vedle odměny chtějí vědět, zda se budou moci rozvíjet, jaké pracovní prostředí je čeká a jak se firma ke svým lidem chová.
Právě možnost osobně si zaměstnavatele porovnat nabídne právě Career Expo Brno 2026, které se uskuteční v pavilonu A2 na brněnském výstavišti. Návštěvníci se budou moci 21. a 22. října 2026 setkat se zástupci firem z různých oborů, zjistit více o pracovních příležitostech a podmínkách a využít také přednášky, workshopy, networking nebo kariérní poradenství. Vstup je zdarma po registraci.
Na co se zaměstnavatele zeptat
Jak vypadá běžný pracovní den? Kdo pomáhá novým kolegům při zaučení? Jaké možnosti vzdělávání firma nabízí? Právě tyto otázky mohou návštěvníci Career Expo položit přímo zástupcům zaměstnavatelů. Mezi hlavními partnery brněnského festivalu patří také společnost ABB, na jejímž stánku se návštěvníci setkají nejen s odborníky z firmy, ale také se speciálními hosty – Jirkou Burýškem, známým díky popularizačnímu kanálu Jirka vysvětluje věci, a Sarou Polak, popularizátorkou umělé inteligence a technologií. Oba hosté se věnují přibližování složitých témat široké veřejnosti a ukazují, jak technologie ovlivňují náš každodenní život.
Zdroj: Alma Career
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59592.