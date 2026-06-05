Studenti, rodiče, absolventi i pedagogové mohou ještě do konce června hodnotit školy v celé České republice

Hodnotit lze všechny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy v České republice. Výsledky hlasování poslouží k sestavení žebříčků ZákladkaRoku, StředníRoku, GymplRoku, PrůmyslovkaRoku, VOŠkaRoku a FakultaRoku. Součástí projektu jsou také ocenění Učitel Roku a Ředitel Roku.
„Při výběru školy dnes rodiče a studenti hledají informace z mnoha zdrojů, ale často jim chybí zkušenosti lidí, kteří školu skutečně znají. Chceme dát prostor studentům, absolventům, rodičům i pedagogům, aby mohli sdílet svůj pohled a pomohli ostatním při rozhodování o studiu. Čím více lidí se zapojí, tím hodnotnější bude výsledné srovnání škol pro veřejnost i samotné školy,“ říká Michal Novák, zakladatel národní absolventské platformy ABSOLVENTI.cz.
Za projektem stojí ABSOLVENTI.cz. Metodika hodnocení vychází z principu Net Promoter Score (NPS), jednoho z nejrozšířenějších mezinárodních nástrojů pro měření spokojenosti a ochoty doporučit organizaci či službu. Organizátoři ji více než deset let využívají také v rámci projektu TOP Zaměstnavatelé, mapujícího preference studentů při výběru zaměstnavatelů.
Hlasování probíhá do 30. června 2026 na https://hodnoceniskoly.cz/. Výsledky budou zveřejněny na podzim 2026.
ABSOLVENTI.cz je národní absolventská platforma zaměřená na budování vztahů mezi školami, studenty, absolventy a zaměstnavateli. Vedle projektu Hodnoceníškoly.cz stojí také za dlouhodobým projektem TOP Zaměstnavatelé, který více než deset let mapuje preference studentů při výběru zaměstnavatelů.
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Zdroj: ABSOLVENTI.cz