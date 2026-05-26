Studenti Ťilinské univerzity pomáhají světu poznat Čínu

Tito studentští dobrovolníci podporují akci prostřednictvím jazykové asistence, přijímání hostů a kulturní výměny a slouží jako okno, skrze které může svět nahlédnout do ducha současné čínské mládeže.
Přípravy dobrovolníků na tuto událost začaly na počátku roku 2026. Ještě před koncem zimních prázdnin již první skupina studentů vstoupila do intenzivního školení. Pečlivě analyzovali dvojjazyčné dokumenty, upravovali korespondenci týkající se zahraničních vztahů a studovali terminologii specifickou pro hry spolu se zásadami mezikulturní etikety.
Podle jejich názoru jazyk nikdy není pouze komunikačním nástrojem. Ztělesňuje porozumění, respekt a vzájemnou důvěru. Drobné nedorozumění může v mezinárodní komunikaci zranit city, zatímco profesionální a upřímná komunikace dokáže okamžitě překlenout vzdálenost mezi lidmi.
Když bylo na jaře zahájeno přijímání dobrovolníků, přihlásilo se více než 200 studentů z této fakulty. Přinesli si rozmanité jazykové znalosti zahrnující angličtinu, ruštinu, japonštinu, španělštinu, korejštinu a francouzštinu. Po náročném výběrovém procesu se stali důležitou součástí oficiálního dobrovolnického týmu. Jedna instrukce z tréninku jim zvlášť utkvěla v paměti: „Nepředstavujete pouze sami sebe, ale také tuto univerzitu, toto město a čínskou mládež v očích zahraničních přátel.“
Mnoho studentů si začalo uvědomovat, že mezinárodní komunikace nikdy nespočívá pouze ve velkých diplomatických narativech. Odehrává se také v trpělivém vedení, upřímných pozdravech a pozorném naslouchání.
To, co se studenti naučili v praxi, jde daleko za hranice překladu. Orientují se v různých komunikačních normách utvářených odlišnými kulturními prostředími. Pomáhají zahraničním návštěvníkům zorientovat se a usadit — odpovídají na praktické otázky, zmírňují obavy spojené s organizací a občas v reálném čase řeší vícejazyčné krizové situace. Někteří začali rozpoznávat jemné kulturní rozdíly skryté za běžnými zdvořilostními výrazy; jiní si při vyřizování požadavků zahraničních hostů dlouho do noci uvědomili, že mezinárodní komunikace není abstraktním diplomatickým cvičením, ale sérií malých lidských okamžiků.
Rok 2026 zároveň připomíná 80. výročí založení Ťilinské univerzity. Univerzita byla založena před osmi desetiletími jako odpověď na potřeby země. Dnes nadále povzbuzuje studenty, aby drželi krok s měnící se dobou. Povaha tohoto zapojení se změnila — od dřívějších generací usilujících o akademickou excelenci pro rozvoj země až po dnešní studenty zapojující se do globálních výměn a mezikulturního dialogu. Co však zůstává neměnné, je smysl pro odpovědnost vůči světu. Tato kontinuita je nenápadně viditelná u mladých dobrovolníků univerzity. Přestože jsou stále studenty, snaží se porozumět světu, orientovat se v kulturních rozdílech a představovat Čínu otevřeně, nikoli defenzivně.
Sníh a led her nakonec roztají. Vzájemné porozumění vybudované mezi lidmi však obvykle přetrvává déle. Pro tyto studenty-dobrovolníky představuje tato zkušenost více než jen položku v životopise. Je to praktické vzdělání — o tom, jak funguje svět, proč komunikace uspívá nebo selhává a co znamená nést odpovědnost napříč hranicemi.
Svou nenápadnou každodenní prací otevírají světu další malé okno do současné Číny.
Zdroj: School of Foreign Languages and Cultures, Jilin University
Kontakt: nan@new-synergy.de