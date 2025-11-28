Studenti z celé ČR míří do Prahy diskutovat o aktuálních tématech

Projekt, který organizuje společnost Dělej, co tě baví, poskytl letos mladým lidem prostor k vyjádření názorů na tři klíčové oblasti: závislost jako nejlepší cesta k finanční chudobě, vzděláváním k udržitelnosti a udržitelnost vzdělávání, a svoboda slova a veřejnoprávní média v demokratické společnosti.
Krajské konference, které probíhaly od 20. října do 19. listopadu na osmi místech v rámci České republiky, odhalily, že mladí lidé mají jasné názory, ale často i osobní zkušenosti formující jejich postoje. „V oblasti závislostí studenti upozorňovali na vysokou dostupnost alkoholu, kratomu a tabákových výrobků, stejně jako na šíření závislosti na sociálních sítích a pornografii,“ konstatovala Jiřina Faloutová, ředitelka neziskové organizace Dělej co tě baví a dodala, že někteří z účastníků dokonce sdíleli své osobní zkušenosti se závislostí nebo popisovali závislost někoho blízkého z rodiny, čímž dodali diskuzím mimořádnou naléhavost a autenticitu. Studenti také opakovaně zdůrazňovali potřebu posílení prevence – jak u dětí, tak u dospělých. „V příspěvcích a diskuzích o vzdělávání se potom hojně mluvilo o využití umělé inteligence, potřebě individuálnějšího a partnerského přístupu k žákům a větší provázanosti výuky s praxí a reálným životem. Stěžejním tématem byla motivace a podmínky pro pedagogy, kteří by měli zavádět nové formy a obsahy vzdělávání,“ shrnula Jiřina Faloutová. V tématu svobody slova a veřejnoprávních médií se zase studenti snažili definovat hranice, kde končí svoboda slova a začíná porušování zákonů, a řešili roli, nezávislost a naplňování poslání veřejnoprávních médií.
Diskuze Rady mladších řídil psycholog Aleš Kuda a do krajských kol se kromě studentů a učitelů aktivně zapojovala řada odborníků. Konkrétně se jednalo o zástupce Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky, ředitele Národní protidrogové centrály SKPV Jakuba Frydrycha, zástupce odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ředitele či redaktory z krajských studií Českého rozhlasu.
„Mladí lidé mají co říct k problémům, které hýbou dnešním světem. Naší povinností je naslouchat jim a dát jim prostor hledat řešení. To je přesně smyslem Rady mladších,“ dodala Jiřina Faloutová.
Za 12 let existence Rady mladších se projekt věnoval desítkám společensky významných témat – od politiky a životního prostředí přes duševní zdraví až po společenskou odpovědnost mladých. Výstupem diskusí je mimo jiné i Mapa pomoci – přehled organizací podporujících mladé v oblasti duševního zdraví.
Záštitu nad projektem Rada mladších převzali prezident ČR Petr Pavel a jeho manželka Eva Pavlová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policie ČR a jednotlivé kraje Podpořen je z programu Erasmus+, Nadací Flaminia, Crocodille a Unicorn University.
Více informací je k dispozici na www.radamladsich.cz. Záznamy z jednotlivých konferencí i živý přenos finále Rady mladších je možné sledovat 3. prosince od 10:00 do 16:30 na Youtube kanále Rady mladších.
Zdroj: Dělej, co tě baví