Studenti z Kadaně ovládli mezinárodní soutěž Modelium 2025. Postavili nejlepší národní pavilon pro EXPO

Autor:
  14:11
Ostrava 31. října 2025 (PROTEXT) - Mezinárodní soutěž Modelium, kterou pořádá stavební skupina HSF System z holdingu PURPOSIA Group, ocenila nejlepší mladé tvůrce staveb za rok 2025. Na prvním místě ohodnoceném 25.000 Kč se umístil tým SPŠS a OA Kadaň. Druhé místo obsadil tým SOŠ technická Námestovo II. a třetí příčku získala SPŠ stavební Brno. Cenu veřejnosti obdržel tým SOŠ technická Námestovo II., který zvítězil v hlasování na Instagramu. Cenu za kreativní práci s vlnitou lepenkou udělil Svaz výrobců vlnitých lepenek týmu SOŠ technická Námestovo I.

Do 17. ročníku soutěže se zapojilo rekordních 83 týmů ze 40 škol z Česka a Slovenska. Tato soutěž je určena studentům středních škol se zaměřením na stavebnictví. Úkolem soutěžících bylo navrhnout a vytvořit originální model národního pavilonu pro světovou výstavu EXPO z vlnité lepenky. Finále se uskutečnilo 30. října 2025 na City Campusu Ostravské univerzity. „Súťaž Modelium v mladých ľuďoch prebúdza kreativitu, technické myslenie a schopnosť spolupracovať. Je fascinujúce sledovať, ako z jednoduchého materiálu, akým je vlnitá lepenka, dokážu vzniknúť prepracované a esteticky hodnotné diela. Je to dôkaz, že výnimočný výsledok sa nerodí z veľkého rozpočtu, ale z veľkého nápadu,“ uvedl Tomáš Kosa, ředitel mezinárodní stavební skupiny HSF System.

Vítězný tým SPŠS a OA Kadaň získal finanční odměnu 25 000 Kč a putovní pohár Modelium. Druhé místo a finanční odměnu 15.000 Kč si odnáší SOŠ technická Námestovo II. Třetí místo obsadila SPŠ stavební Brno, která získala 10.000 Kč. Cenu veřejnosti v hodnotě 5 000 Kč získala SOŠ technická Námestovo II. O vítězi rozhodovali fanoušci soutěže Modelium na Instagramu. Cenu za kreativní práci s vlnitou lepenkou v hodnotě 10.000 Kč od Svazu výrobců vlnitých lepenek obdržela SOŠ technická Námestovo I.

Mezinárodní porota hodnotila modely podle originality, promyšlenosti návrhu, vnitřního uspořádání, práce s vlnitou lepenkou, práce s měřítkem a prezentace týmu. „Modelium mě inspiruje tím, že proměňuje architektonické vzdělávání v živý dialog. Přivádí představivost do kontaktu se společenskou i materiální realitou a ukazuje, jak se architektura může stát společným jazykem myšlení a tvorby,“ doplňuje Yasumasa Hayashi, japonský architekt a CEO studia ArchTank, který letos zasedl v porotě.

Pořadatelem a generálním partnerem soutěže je mezinárodní stavební skupina HSF System. Hlavním partnerem je developerská skupina ANTRACIT. Obě společnosti jsou součástí přední evropské investiční skupiny PURPOSIA Group, která je oficiálním partnerem české účasti na světové výstavě EXPO v Ósace. Produktovým partnerem soutěže je český Svaz výrobců vlnitých lepenek.

 

Modelium

Mezinárodní soutěž Modelium je určena žákům středních škol se zaměřením na stavebnictví z Česka a Slovenska. Podstatou je vytváření původních modelů staveb ekologického a udržitelného materiálu (vlnitá lepenka) na zadané téma, např. Plovoucí město, Nejvyšší mrakodrap Evropy, Dům na Marsu, Národní knihovna ČR nebo Škola snů. Během historie se již postavilo skoro 400 modelů různých staveb. V prvním kole soutěžící posílají fotografie modelů. Odborná porota vybere 6 z každé země. Ti postupují do českého a slovenského národního finále. Z obou národních kol vzejde osmička superfinalistů. Nejlepší si rozdělí přes 100.000 Kč. Vítěz si odnese 25 000 Kč a putovní pohár. Finálová kola se konají na zajímavých místech jako hlavní nádraží v Praze, Štefánikova hvězdárna, Dolní Vítkovice, Vodní dílo Šance či Klementinum. Projekt Modelium získal 2. místo v československé komunikační soutěži Zlatý středník 2024 v České republice a 3. místo v komunikační soutěži PROKOP 2025 na Slovensku.

 

Zdroj: HSF System

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Začíná brněnský Comic-Con, láká na herce z filmů, seriálů i počítačových her

V Brně dnes začíná dvoudenní Comic-Con Junior 2025, festival pro fanoušky fantasy a sci-fi literatury, her či filmů. Na brněnském Výstavišti se jeho...

1. listopadu 2025,  aktualizováno 

Uhelný trh

Práce na Uhelném trhu

vydáno 31. října 2025  23:36

Obchodní dům Máj

Halloween v Máji.

vydáno 31. října 2025  23:36

Náměstí Jiřího z Poděbrad se v pátek 31. října proměnilo v místo plné dýní, masek a podzimní atmosféry. Halloween na Jiřáku, pořádaný, přilákal stovky návštěvníků všech věkových kategorií. Farmářské...

vydáno 31. října 2025  23:35

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Třebenická, sídliště Ďáblice

V ulicích Prahy již nějakou dobu jezdí v testovacím režimu nové tramvaje Škoda 52T. Já měl možnost 21. září se svést s ev.č. #9504 na okružní trase Špejchar - Malostranská - Špejchar.

vydáno 31. října 2025  23:33

PRAHA 9 - KBELY

VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ

vydáno 31. října 2025  23:33

PRAHA 9 - KBELY

VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM ZA STRAŠIDLY

vydáno 31. října 2025  23:32

Křížová chodba Nová radnice Dominikánská 2

Výstava plná nostalgie! Retro muzeum Brno připomíná jednu z největších událostí v dějinách Československa – spartakiády. Výstava bude k vidění do 18.11. v Brně.

vydáno 31. října 2025  23:32

V plzeňské zoo dnes na srdeční selhání uhynul samec nosorožce indického

V plzeňské zoologické zahradě dnes uhynul na srdeční kolaps samec nosorožce indického Baabuu. Uhynul čtyři dny před svými 21. narozeninami. V zoo zůstala...

31. října 2025  20:14,  aktualizováno  20:14

Na Havlíčkobrodsku se střetl motorkář s autem, svým zraněním podlehl na místě

Na Havlíčkobrodsku zemřel v pátek v podvečer po srážce s osobním autem motocyklista. Nehoda se stala v 17:30 mezi Chotěboří a Novou Vsí u Chotěboře.

31. října 2025  21:22,  aktualizováno  21:22

Nová expozice v Třešti přibližuje ekonoma Schumpetera i díky jeho knihám

Ekonoma Josefa Aloise Schumpetera přibližuje nová expozice v Třešti i prostřednictvím jeho knih a knih o něm. Zapůjčila je Vysoká škola polytechnická Jihlava....

31. října 2025  19:39,  aktualizováno  19:39

Ve druhém kole soutěže architektů na kašnu v Hradci Králové má město pět návrhů

Do druhého kola architektonicko-výtvarné soutěže na kašnu pro historické Velké náměstí v Hradci Králové podalo návrhy všech pět uchazečů, kteří úspěli v prvním...

31. října 2025  19:26,  aktualizováno  19:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.