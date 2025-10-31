Studenti z Kadaně ovládli mezinárodní soutěž Modelium 2025. Postavili nejlepší národní pavilon pro EXPO

Do 17. ročníku soutěže se zapojilo rekordních 83 týmů ze 40 škol z Česka a Slovenska. Tato soutěž je určena studentům středních škol se zaměřením na stavebnictví. Úkolem soutěžících bylo navrhnout a vytvořit originální model národního pavilonu pro světovou výstavu EXPO z vlnité lepenky. Finále se uskutečnilo 30. října 2025 na City Campusu Ostravské univerzity. „Súťaž Modelium v mladých ľuďoch prebúdza kreativitu, technické myslenie a schopnosť spolupracovať. Je fascinujúce sledovať, ako z jednoduchého materiálu, akým je vlnitá lepenka, dokážu vzniknúť prepracované a esteticky hodnotné diela. Je to dôkaz, že výnimočný výsledok sa nerodí z veľkého rozpočtu, ale z veľkého nápadu,“ uvedl Tomáš Kosa, ředitel mezinárodní stavební skupiny HSF System.
Vítězný tým SPŠS a OA Kadaň získal finanční odměnu 25 000 Kč a putovní pohár Modelium. Druhé místo a finanční odměnu 15.000 Kč si odnáší SOŠ technická Námestovo II. Třetí místo obsadila SPŠ stavební Brno, která získala 10.000 Kč. Cenu veřejnosti v hodnotě 5 000 Kč získala SOŠ technická Námestovo II. O vítězi rozhodovali fanoušci soutěže Modelium na Instagramu. Cenu za kreativní práci s vlnitou lepenkou v hodnotě 10.000 Kč od Svazu výrobců vlnitých lepenek obdržela SOŠ technická Námestovo I.
Mezinárodní porota hodnotila modely podle originality, promyšlenosti návrhu, vnitřního uspořádání, práce s vlnitou lepenkou, práce s měřítkem a prezentace týmu. „Modelium mě inspiruje tím, že proměňuje architektonické vzdělávání v živý dialog. Přivádí představivost do kontaktu se společenskou i materiální realitou a ukazuje, jak se architektura může stát společným jazykem myšlení a tvorby,“ doplňuje Yasumasa Hayashi, japonský architekt a CEO studia ArchTank, který letos zasedl v porotě.
Pořadatelem a generálním partnerem soutěže je mezinárodní stavební skupina HSF System. Hlavním partnerem je developerská skupina ANTRACIT. Obě společnosti jsou součástí přední evropské investiční skupiny PURPOSIA Group, která je oficiálním partnerem české účasti na světové výstavě EXPO v Ósace. Produktovým partnerem soutěže je český Svaz výrobců vlnitých lepenek.
Modelium
Mezinárodní soutěž Modelium je určena žákům středních škol se zaměřením na stavebnictví z Česka a Slovenska. Podstatou je vytváření původních modelů staveb ekologického a udržitelného materiálu (vlnitá lepenka) na zadané téma, např. Plovoucí město, Nejvyšší mrakodrap Evropy, Dům na Marsu, Národní knihovna ČR nebo Škola snů. Během historie se již postavilo skoro 400 modelů různých staveb. V prvním kole soutěžící posílají fotografie modelů. Odborná porota vybere 6 z každé země. Ti postupují do českého a slovenského národního finále. Z obou národních kol vzejde osmička superfinalistů. Nejlepší si rozdělí přes 100.000 Kč. Vítěz si odnese 25 000 Kč a putovní pohár. Finálová kola se konají na zajímavých místech jako hlavní nádraží v Praze, Štefánikova hvězdárna, Dolní Vítkovice, Vodní dílo Šance či Klementinum. Projekt Modelium získal 2. místo v československé komunikační soutěži Zlatý středník 2024 v České republice a 3. místo v komunikační soutěži PROKOP 2025 na Slovensku.
Zdroj: HSF System