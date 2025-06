Studenti z univerzit z celé ČR mění budoucnost dopravy: MOJE VIZE NULA ukazuje, že dobré nápady nezůstávají na papíře

Zapojení vysokých škol hrálo letos klíčovou roli. Mezi nejaktivnější patřila Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, která pod vedením Prof. PhDr. Hany Vykopalové, CSc., přihlásila do soutěže celkem 31 dopravně bezpečnostních projektů. Mezi další zapojené univerzity se řadí: Technická univerzita v Liberci, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola kreativní komunikace, Univerzita Pardubice, Vysoká škola ekonomie a managementu, VUT v Brně. „Je zajímavým faktem, že počet zapojených škol je velmi obdobný jako v předchozím ročníku. Ovšem v tomto roce se ze semifinálových prací do finále probojovalo 5 zástupců z VŠE, kdežto v loňském roce to bylo 5 zástupců z VŠB,“ říká Libor Budina, koordinátor projektu.

Do soutěže se zapojují i mladší studenti, a i jejich práce se řadí mezi kvalitní výstupy. V tomto ročníku žádný nebyl ve finálovém kole, v minulosti však přesto i žáci středních škol slavili úspěchy. Projekty všech studentů ukázaly, že dopravní bezpečnost lze řešit technicky, kreativně i edukativně – a to s mimořádným citem pro aktuální problémy.

Vítězný projekt edukuje hrou

Tým studentů z Vysoké školy ekonomické v Praze zvítězil s návrhem „The bre(a)king point“. Uceleným konceptem kampaně a osvěty, s cílením zejména na mladé řidiče, kteří jsou velmi častými uživateli digitálních her. Porota ocenila detailní přípravu, koncept, prezentaci a ráda by pomohla tento projekt uvést v život.

Další silné nápady od studentských týmů z VŠE obsadili druhé a třetí místo. Tzv. Trenažér emocí by porota radila studentům dál rozpracovat směrem k výuce zvládání emocí nejen u řidičů, ale i u dalších účastníků silničního provozu, prozatím ve spolupráci například s Asociací autoškol ČR. Třetí místo obsadila loterijní hra Radarovka. Motivační hra pro řidiče, kteří za jízdu správnou rychlostí mohou obdržet hodnotné ceny či finanční odměnu.

Silnou motivaci měl student Jan Zima z UPCE, který v obci Vápenný Podol navrhl opatření ke zklidnění dopravy. Zde porota velmi ocenila jak osobní motivaci, tak preciznost návrhu infrastrukturního opatření. „S tímto studentem bychom v případě jeho zájmu rádi navázali odbornou stáží, abychom pomohli s realizací jednoho z navrhovaných opatření,“ říká jeden ze členů poroty Ondřej Rechner z Platformy VIZE 0.

Z nápadu do reality: minulé ročníky ukazují cestu

Projekt MOJE VIZE NULA se pyšní i konkrétními výsledky z minulých ročníků. Ať už návrh „Bezpečný přechod pro chodce pomocí chytré LED signalizace“ z roku 2022 který byl realizován v Libereckém kraji. Finalistky z předchozího ročníku Eliška Kuncová a Adéla Barbušinová z VŠB také nadále pokračují v realizací a rozvoji svých projektů. Výstup Elišky má již nyní svůj produkt a chystanou kampaň s názvem Vyprošťovák. Adéla se chystá rozšířit projekt a zejména vzdělávání pedagogů prostřednictvím Markétiny dopravní výchovy.

Právě taková kontinuální práce je hlavní devizou projektu – inspirace, která nekončí závěrečnou prezentací, ale má šanci ovlivnit reálnou dopravní praxi. Jeden z dalších účastníků soutěže Miloš Nováček tak například v minulých letech absolvoval stáž ve Státním fondu dopravní infrastruktury a dnes díky tomu plní roli experta, který ve spolupráci s Platformou VIZE 0 pomáhá obcím připravit žádosti o dotace.

Soutěž jako brána do praxe

Autoři všech finálových projektů si rozdělili finanční odměnu ve výši 102 500 Kč a zároveň získali nabídku placených stáží u partnerů soutěže. Právě propojení studentů s odborníky z Ministerstva dopravy, Policejního prezidia ČR, pojišťovny Kooperativa, Asociace autoškol, firmy Gornex a dalších partnerů, dává soutěži výjimečný přesah.

„Studenti letos opět potvrdili, že mají nejen invenci, ale i schopnost vnímat dopravní problémy v celé jejich šíři. Mnohé návrhy mají potenciál měnit bezpečnost na silnicích reálně – a to se již několikrát potvrdilo,“ hodnotí ředitel Nadace Kooperativa Milan Medek.

O projektu

Projekt Moje vize nula: Studenti pro bezpečné silnice pořádá Platforma VIZE 0 ve spolupráci s Nadací pojišťovny Kooperativa a organizačně zajišťuje Tým silniční bezpečnosti. Financován je z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. V letošním školním a akademickém roce 2024/2025 se konal již posedmé.

O Fondu zábrany škod

Fond zábrany škod je upraven zákonem č. 30/2024 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

