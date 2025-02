Studie TOP Zaměstnavatelé 2025: Skupina ČEZ potvrzuje svou vedoucí pozici nejžádanějšího zaměstnavatele a zůstává lídrem na pracovním trhu.

Nejlepší studenti ekonomických oborů chtějí pracovat pro KPMG Česká republika, právnických fakult pro advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS a studenti lékařských & farmaceutických fakult preferují Fakultní nemocnici v Motole. Pozici SKOKANA ROKU si i letos odnáší inovativní společnost PRUSA RESEARCH. Mezi středoškoláky zaznamenaly významný úspěch společnosti, které se poprvé probojovaly do kategorie „První volba“, konkrétně Česká spořitelna a T-Mobile CZ.

„Podobně jako v předchozím ročníku se ukazuje, že budoucí absolventi zvažují při výběru svého prvního zaměstnání nejen finanční ohodnocení, ale především stabilitu, smysluplnost práce a možnosti profesního rozvoje. Kladou důraz na přátelské pracovní prostředí, které podporuje týmovou spolupráci, otevřenou komunikaci a vzájemné uznání. Zároveň hledají smysluplnou práci, která se shoduje s jejich osobními hodnotami, nabízí možnost přispět k inovacím a přináší viditelný dopad na výsledky firmy nebo projektu. Stabilita zaměstnání, flexibilní pracovní doba a podpora ze strany vedení v oblasti vzdělávání a rozvoje jsou další klíčové atributy, které ovlivňují jejich rozhodování při výběru budoucího zaměstnání,“ řekl k výsledkům Daniel Novák, ředitel studie TOP Zaměstnavatelé.

„Očekávání nástupní mzdy absolventů vysokých škol zůstávají konzistentní s předchozím rokem, přičemž téměř 30 % očekává hrubou mzdu mezi 40 000 a 50 000 Kč měsíčně. Tyto požadavky však stále převyšují minimální akceptovatelné mzdy, což naznačuje jistou flexibilitu absolventů při hledání práce. Tento trend ukazuje, že absolventi vysokých škol zůstávají ambiciózní, ale stále více si uvědomují reálné podmínky na pracovním trhu,“ dodává Novák.

„Energetika je bez nadsázky základem naší současné civilizace a prosperity. Zajistit bezpečné a spolehlivé dodávky energie pro celou zemi je práce, která má a vždy bude mít hluboký smysl. A v ČEZ jsme ve všech jmenovaných oblastech lídry trhu. Jsme největším výrobcem energie v České republice, máme ambiciózní plán dosáhnout klimatické neutrality do roku 2040 a v rámci transformace celého odvětví mohutně investujeme právě do digitalizace a chytrých technologií. S námi mohou absolventi realizovat velké změny v energetice z první ruky. Pracujeme s unikátními technologiemi, investujeme do výzkumu a do inovací,“ okomentoval umístění Josef Lejček, personální ředitel Skupiny ČEZ.

„Seznam vnímám jako inovativní, dynamickou a flexibilní firmu, která nabízí všem svým zaměstnancům obrovské příležitosti. Věřím, že mladé lidi může lákat naše stabilní pozice na trhu, práce na zajímavých a pokrokových projektech s nejmodernějšími technologiemi a také možnost se rozvíjet, neustále se posouvat a být vždy o krok napřed před konkurencí. Jsem přesvědčena, že právě toto je pro generaci nastupující na trh práce atraktivní. Svědčí o tom i počty každoročně k nám přijatých absolventů škol,“ říká Helena Kuklíková, personální ředitelka společnosti Seznam.cz k důvodům úspěchu v žebříčku TOP Zaměstnavatelé 2025.

„Jsme nesmírně hrdí na to, že jsme obhájili prvenství v kategorii pojišťovnictví mezi studenty a studentkami, je to pro nás velký závazek do budoucna. Věříme, že klíčem k našemu úspěchu je zejména budování dlouhodobých vztahů, osobní přístup k jejich potřebám i podpora mezigenerační spolupráce.

Studentům a absolventům jdeme naproti, protože spolupráce s nimi nám přináší nové a inovativní pohledy. Zároveň je naší ambicí přispívat k jejich rozvoji. Proto dlouhodobě spolupracujeme se středními i vysokými školami, nabízíme odborné stáže, účastníme se průběžně kariérních veletrhů a pořádáme praktické přednášky nebo kariérní konzultace. Díky tomu jsme s mladými talenty v neustálém kontaktu a můžeme lépe porozumět jejich potřebám a očekávání. Do budoucna plánujeme další rozšiřování těchto aktivit a spuštění nového trainee programu, abychom byli i nadále pro novou generaci atraktivním zaměstnavatelem,“ vysvětluje Katarína Andrašovská, Head of HR & Organizace, Generali Česká pojišťovna.

„Pro nás je klíčová kontinuální podpora technického vzdělávání jako celku. Jsme si plně vědomi, že když chceme špičkové odborníky ze širokého spektra technických disciplín, tak tomu musíme jít naproti.

Víme, že neexistuje instantní řešení: je to maraton, nikoliv sprint. Pokud chceme k trhu práce přistupovat koncepčně, musíme začít s podporou mladých techniků už na základních školách. Faktem totiž je, že elektro, strojní a IT obory zkrátka nejsou u dětí tolik populární. My v tomto směru cítíme společenskou odpovědnost, a proto školy podporujeme například darováním elektrotechnických stavebnic, nebo podporujeme asociace, které organizují robotické kroužky. Na úrovni středních škol se zapojujeme aktivně například tím, že jim půjčujeme výrobní roboty pro výuku nebo robotické výukové stavebnice, pořádáme exkurze a vstupy do výuky s praktickými příklady. Takovou třešničkou na dortu je náš stipendijní program pro SOU a SPŠ. Na úrovni vysokých škol nabízíme stipendijní program pro studenty robotiky a kybernetiky, také stážový program v našem vývojovém centru nebo možnost zapojit se již během studia do projektů výrobní automatizace a digitalizace jako trainee na částečný úvazek. Podporujeme týmy univerzitních studentských formulí nejen finančně, ale i zapůjčením senzorů nebo jim poskytneme prostor na našem testovacím polygonu. V neposlední řadě spolupracujeme s vysokými školami i ve formě smluvního výzkumu a českých i evropských grantových projektech. To vše nás udržuje nejen v centru dění inovací a špičkových technologií, ale také v centru pozornosti mladých talentů.,“ naznačuje konkrétní kroky k přilákání mladých talentů Jakub Hudec, University Relations, Valeo

„Stavebnictví je obor s dlouhou tradicí, který v současnosti prochází výraznou transformací. Rychlý technologický vývoj a důraz na udržitelnost jsou klíčovými faktory pro jeho budoucnost. Ve společnosti STRABAG se aktivně zaměřujeme na to, abychom udávali směr a využili nové trendy ve prospěch našich projektů i našich lidí. Mladým talentům a absolventům vysokých škol můžeme nabídnout široké spektrum příležitostí. Do výstavby zapojujeme digitální technologie, jako je BIM (Building Information Modeling), strojní navádění, využíváme nové materiály a usilujeme o automatizaci stavebních procesů. Mladí lidé se tak u nás mohou podílet na projektech, které nejen posouvají stavebnictví kupředu, ale také přinášejí chytrá a ekologická řešení pro budoucnost. Kromě technologických inovací je pro nás klíčovým pilířem i profesní růst našich lidí. Nabízíme trainee program, stáže a odborná školení. To vše pomáhá absolventům využívat nabyté znalosti v praxi a díky našim zkušeným kolegům na stavbách pak dále rozvíjet své dovednosti a sbírat zkušenosti. V neposlední řadě klademe důraz na firemní kulturu a pracovní prostředí. Snažíme se vytvářet inspirativní a týmovou atmosféru, která podporuje kreativitu. Díky těmto přístupům je STRABAG moderním zaměstnavatelem, který nejen nabízí zajímavé kariérní příležitosti, ale umožňuje mladým lidem stát se součástí změny, která staví na inovacích a udržitelnosti.,“ doplňuje Karin Bílková, vedoucí oddělení P&C CZ/SK, STRABAG.

„Jsme otevření – nezastíráme, že se u nás pracuje hodně, ale zdůrazňujeme benefity, které to přináší pro profesní i osobní růst. Nové kolegy zpravidla velmi záhy zapojujeme do zajímavých projektů s velkým dopadem. A v některých odděleních může i úplný junior už po roce získat první vedoucí pozici. Mladé přitahuje i přátelská firemní atmosféra a smysl pro humor a nadsázku, kterými se odlišují naše náborové kampaně. Studenti nás dobře znají i díky spolupráci se školami a odborným workshopům i stážím, které pořádáme,“ okomentovala výsledky Tereza Hantáková, Head of Recruitment, KPMG Česká republika.

„Aktivní komunikaci státní správy s mladou generací vnímáme jako klíčový prvek našeho personálního rozvoje, zejména v době, kdy se státní správa musí přizpůsobit dynamickému trhu práce a konkurovat atraktivitě soukromého sektoru. Uvědomujeme si, že mladí lidé očekávají nejen stabilitu a jistotu zaměstnání, ale také smysluplnou práci, profesní růst a moderní pracovní prostředí. Jsme si vědomi toho, že soutěžíme se soukromým sektorem nejen platově, ale i celkovým nastavením pracovního prostředí. Naším cílem je proto budovat moderní státní správu, která dokáže oslovit a motivovat talentované mladé lidi k dlouhodobé kariéře ve státní službě,“ řekl k posunu v hodnocení Ing. Richard Ščerba, MBA, ředitel, odbor personální a státní služby, Ministerstvo životního prostředí.

„Ze zaměstnaneckých průzkumů nám vychází, že více jak 97 % zaměstnanců ČS je hrdých na to, že ČS má nadaci, jejímž zaměřením je vzdělávání a rozvoj kompetencí dětí a učitelů. Za svou existenci investovala do českého vzdělávání více jak 1 miliardu korun. Aktivity nadace jsou jedním z důvodů, proč si ČS drží dlouhodobě pozici jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů. Hlavní zásluhu na tomto oceněná má nakonec každý zaměstnanec. Právě jim patří velké dík,“ upřesňuje spojení úspěchů v žebříčku skrze zaměření Nadace ČS na vzdělávání a rozvoj mladé generace Michal Kosař, Head of Employer Branding, Česká spořitelna.

„V T-Mobile CZ dáváme mladým lidem prostor růst a získat praktické zkušenosti. Nabízíme IT trainee program v rámci našeho „IT inkubátoru“ i klasický „byznysový“ trainee program, kde studenti pracují na projektech s reálným dopadem a mají vlastní zodpovědnost – nejsou to žádní „brigádníci“, ale plnohodnotní členové týmu. Jsme součástí česko-slovenského a mezinárodního prostředí, což znamená přístup k nejnovějším technologiím i unikátním projektům. Jde například o oblast cloudových řešení nebo kyberbezpečnosti. Studenti a studentky se hned od začátku zapojují také do agilních týmů a učí se od zkušených kolegyň a kolegů. Podporujeme flexibilitu, což je něco, čím v Téčku opravdu „žijeme“. Studenti a studentky si sami volí styl práce i technologie, se kterými chtějí pracovat. Nabízíme širokou škálu rozvojových aktivit, včetně certifikačních školení. Díky nim mohou získat expertízu už v rané fázi své kariéry. Osobně věřím, že svoboda, důvěra a možnost dělat chyby a prostor být #SamiSebou jsou klíčem k inovacím i růstu,“ shrnuje Jitka Adámková, Chief Human Recources Officer a Executive Board Member, T-Mobile CZ a Slovak Telekom.

„Velmi si vážíme ocenění TOP ZAMĚSTNAVATELÉ 2025 a vnímáme ho jako potvrzení naší dlouhodobé snahy o vytváření inspirativního a profesionálně podnětného prostředí pro všechny zdravotnické pracovníky. K udržení pozice předního zaměstnavatele a přilákání nejlepších talentů neustále investujeme do profesního rozvoje našich zaměstnanců, modernizace pracovního prostředí a posilování týmové spolupráce napříč obory.

Věříme, že naší největší výhodou nejsou jen špičkové podmínky pro práci a rozvoj, ale především tým kvalifikovaných a motivovaných odborníků, kteří sdílejí společné hodnoty a vysoký standard péče o pacienty. Naše nemocnice nabízí práci v prestižním akreditovaném zdravotnickém zařízení s moderním technologickým zázemím a bezpečným, příjemným pracovním prostředím. Klademe důraz na kvalitní odborné zaškolení, podporu profesního i osobního rozvoje s možností dalšího vzdělávání a širokou škálu benefitů, které doplňují velmi dobré finanční ohodnocení a stabilní zázemí. Jsme hrdí na to, že nabízíme nejen špičkové vzdělávací programy a možnost podílet se na inovativním výzkumu, ale také prostředí, kde se každý cítí oceněný a motivovaný k dalšímu profesnímu růstu. Zároveň se neustále snažíme zlepšovat pracovní podmínky, podporovat inovace a rozvíjet týmovou spolupráci, abychom vytvořili nemocnici, kde odborníci mohou naplno rozvinout svůj potenciál a přispět k medicínskému pokroku. Fakultní nemocnice v Motole je místem, kde se snoubí špičková medicína, kvalitní péče o pacienty a dlouhodobá podpora našich zaměstnanců,“ doplňuje Ing. Marie Románková, MBA, personální náměstkyně, Fakultní nemocnice v Motole.

„Zaměstnavatelé investující do spolupráce s mladým talentem, nyní sklízí ovoce. Zaměřit se na mladší generaci byl, je a bude ze strany zaměstnavatelů strategický tah a konkurenční výhoda,“ shrnuje Daniel Novák, ředitel studie TOP Zaměstnavatelé.

TOP Zaměstnavatelé 2025 - metodika

Sběr dat 1. října-12. prosince 2024

Metodika studie:

Studenti vyplňují odpovědi na otázky studie v online dotazníku připraveném ve spolupráci s výzkumnou agenturou NIQ. Při přípravě byly využity zkušenosti sociologů a know-how z předchozích 13. ročníků. Pořadí společností jednotlivých kategorií je stanoveno dle výsledků dotazníků. Každý rok probíhá revize otázek v průzkumu, reflektuje trendy v oblasti zaměstnávání studentů a absolventů škol.

Sběru dat: on-line panel

Vyhodnocení dat: leden/únor 2025

O Asociaci studentů a absolventů

Asociace studentů a absolventů je nezisková organizace. Jejím cílem je umožnit svým členům osobnostní i profesní rozvoj díky aktivnímu zapojení do různých projektů již od svého založení v roce 2008. Předmětem činnosti je realizace projektů od prvotního nápadu, přes fázi příprav, uskutečnění, až po fázi vyhodnocení.

Zároveň pomáhá všem českým školám strategicky a dlouhodobě řešit spolupráci škol s absolventy prostřednictvím systému ABSOLVENTI.cz.

Podílí se na platformě #ČESKObudoucnosti s cílem spojovat lídry dneška s lídry budoucnosti. To dělá v různých formách už 17 let a podporuje tím vizi: ČESKO MOZKOVNOU SVĚTA DÍKY ŠPIČKOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ.

