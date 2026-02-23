Studie TOP Zaměstnavatelé 2026: Stabilita nestačí, rozhoduje prostředí

Do 15. ročníku studie TOP Zaměstnavatelé se zapojilo 14.404 vysokoškoláků a 9110 středoškoláků z celé České republiky. Výsledky ukazují posun v očekávání mladé generace při vstupu na trh práce. Stabilita zaměstnání zůstává důležitá, stále větší roli ale hraje každodenní zkušenost ve firmě – vztahy v týmu, smysluplnost práce a transparentně nastavený růst. Právě podle těchto kritérií dnes studenti zaměstnavatele vybírají.
Stabilita ano. Ale nestačí.
Celkem 83 % studentů dává přednost jistotě a stabilitě před změnou. Přesto se do popředí dostávají faktory, které souvisejí s každodenní zkušeností v práci.
V letošním žebříčku TOP 10 charakteristik atraktivního zaměstnavatele se na prvním místě umístilo přátelské pracovní prostředí. Následuje smysluplná práce a až třetí je jistota zaměstnání. Vysoko se umístily také transparentní komunikace, složení pracovního týmu a flexibilní pracovní doba – tedy faktory, které přímo ovlivňují každodenní fungování ve firmě.
Studenti dnes nehledají jen bezpečné místo, ale prostředí, kde se mohou dlouhodobě rozvíjet.
„Firmy, které budou spoléhat jen na stabilitu a silnou značku, mohou začít ztrácet. Mladí lidé rychle poznají, jestli je pracovní prostředí skutečně rozvojové, nebo jen dobře odprezentované. Autenticita je dnes zásadní – sliby musí odpovídat realitě. Pokud firma mluví o růstu, musí to být vidět v každodenní praxi, nejen v náborové kampani,“ říká Daniel Novák, ředitel studie TOP Zaměstnavatelé.
Kolik chtějí absolventi vydělávat
Očekávání nástupní mzdy se u vysokoškoláků nejčastěji pohybuje v pásmu 40.000–42.499 Kč (11,7 %) a 45.000–47.499 Kč (11,9 %). Minimální akceptovatelná hranice je však nižší. Studenti nejčastěji uvádějí, že by nepřijali nabídku pod 30.000–32.499 Kč (15,6 %) a pod 35.000–37.499 Kč (14,3 %).
„Z čísel je patrné, že nástupní mzda je jen část příběhu. Pro mnoho studentů je dnes důležitější to, co přijde potom – jestli existují jasná pravidla růstu, pravidelné navyšování a reálná podpora rozvoje,“ říká Daniel Novák.
Samotná výše nástupní mzdy tak není jediným rozhodujícím faktorem. Důležitou roli hraje především jasně nastavený systém růstu, transparentní pravidla navyšování odměny a reálně dostupné příležitosti získávat praxi.
Nejžádanější zaměstnavatelé roku 2026
Celkovým vítězem napříč obory je Skupina ČEZ, která obhájila první místo. Mezi studenty lékařských a farmaceutických fakult zvítězila Fakultní nemocnice v Motole. Pozici „SKOKANA ROKU“ získala společnost JABLOTRON.
Mezi středoškoláky se na prvním místě v kategorii „PRVNÍ VOLBA“ rovněž umístila Skupina ČEZ.
„Dlouhodobě vidíme, že o umístění v žebříčku často rozhoduje to, jestli je firma aktivní na vysokých a středních školách a jak s mladými talenty pracuje. Studenti si toho všímají. Zároveň jim říkáme: vybírejte si zaměstnavatele, kteří se o vás zajímají už během studia – většinou mají promyšlený systém práce s talenty. A firmy, které investují do mladé generace, často investují i do rozvoje svých zaměstnanců,“ říká Daniel Novák.
Podnikání jako globální ambice
Novinkou letošní studie je žebříček českých firem, které studenti se zájmem o vlastní podnikání považují za inspiraci. Do TOP 10 se dostaly například Prusa Research, Rohlik Group, FTMO, Productboard, Mews, CDN77, Rossum, NOTINO, SatoshiLabs nebo Aisle.
Společným jmenovatelem těchto firem je globální produkt, silná technologická stopa a schopnost uspět na mezinárodním trhu z České republiky. Výsledky ukazují, že studenti dnes podnikání nevnímají jako lokální projekt, ale jako příležitost budovat firmy s mezinárodním dosahem.
Stabilita je dnes standard. O výběru zaměstnavatele stále častěji rozhoduje to, jak firma skutečně funguje.
„Studentům či mladým lidem dáváme možnost poznat energetiku na vlastní oči zblízka ještě před nástupem do zaměstnání. Získávají reálnou představu o tom, jak tento obor funguje. Musí to být pestré a ideálně přinést nevšední zážitek – ať už prostřednictvím stáží, odborných praxí či exkurzí přímo na konkrétních pracovištích, kde se studenti seznamují ss reálným provozem, technologiemi a každodenní prací našich týmů. Možnost dotknout se kolosu, kterým je třeba turbína, přece jen nemá každý. Součástí jsou také prohlídky do provozů a odborné přednášky, díky nimž vidí budoucí odborníci energetiku v širších souvislostech. V rámci studentských akcí a programů se setkávají s našimi experty, kteří jim předávají své zkušenosti z praxe. Příkladem může být již 15 let běžící Jaderná maturita, při které každoročně stráví na stovku středoškoláků tři dny na jaderné elektrárně a na závěr složí písemnou ‚Jadernou maturitu‘. Zájem je obrovský, místa jsou rozebrána téměř okamžitě. Jaderná maturita je pro studenty skvělou příležitostí, jak s elektrárnou navázat spolupráci a ověřit si své představy o práci přímo v elektrárně. V nejednom případě se stala motivací pro budoucí volbu zaměstnání nebo studia oboru na vysoké škole,“ říká Lenka Hnátková, vedoucí strategického náboru, Skupina ČEZ.
„Dvanácté vítězství v řadě vnímáme jako potvrzení, že mladým lidem umíme nabídnout to podstatné: přátelské prostředí, smysluplnou práci a jasnou možnost růstu. V Generali České pojišťovně stavíme na podporující kultuře, spolupráci napříč generacemi a lidském přístupu, aby se nové kolegyně a kolegové cítili bezpečně i ve chvílích, kdy se učí a zkoušejí nové věci. Rozvoj u nás není věcí náhody, dáváme mu jasný směr a podporu. Mladým talentům nabízíme konkrétní rozvojovou cestu – od možnosti účasti v trainee programu přes mentoring a pravidelnou zpětnou vazbu až po zapojení do lokálních i mezinárodních projektů s reálným dopadem. Naším cílem je vytvářet prostředí, kde mohou lidé svou kariéru nejen začít, ale také ji dlouhodobě rozvíjet a vidět ve své práci smysl,“ doplňuje Katarína Andrašovská, Head of People & Organization, Generali Česká pojišťovna.
"Naším cílem je, aby studenti ve Valeo viděli jasnou cestu. Už na středních školách podporujeme zájem o techniku – školám půjčujeme výrobní roboty a robotické stavebnice, zveme studenty na exkurze do výroby a v Rakovníku pořádáme soutěž v programování robotů. Vysokoškoláci u nás mohou získávat praxi už během studia jako trainees na částečný úvazek, a to jak ve vývojovém centru, tak ve výrobních závodech. Pro absolventy nabízíme mezinárodní Young Talent Accelerator Program: dvouletý program, během kterého vystřídají čtyři evropské pobočky Valeo. Studenti u nás navíc často rotují mezi různými odděleními, aby poznali široký záběr našich aktivit. Podporujeme také diplomové práce navázané na praxi a jednou ročně oceňujeme nejlepší závěrečné práce,“ dodává Jakub Hudec, University Relations, Valeo.
Přehled umístění v TOP Zaměstnavatelé 2026
JASNÁ VOLBA (VŠ): Skupina ČEZ
Ocenění za absolutně nejvíce hlasů od studentů VŠ bez ohledu na obor studia a studijní zaměření.
Speciální kategorie (VŠ dle oborového zaměření)
TECHNIK – Skupina ČEZ
PRÁVNÍK – HAVEL & PARTNERS
EKONOM – Česká spořitelna
FARMACEUT & LÉKAŘ – FN Motol
(Výsledky hlasování studentů VŠ s nejlepšími studijními výsledky dle studijního zaměření.)
SKOKAN ROKU: JABLOTRON
Ocenění za největší posun v hodnocení (hlasování všech 14.404 studentů VŠ).
PRVNÍ VOLBA STŘEDOŠKOLÁKŮ (spontánní znalost)
- 1Skupina ČEZ
- Česká spořitelna
- ŠKODA AUTO
- McDonald’s ČR
- T-Mobile CZ
(Hlasovalo 9110 studentů středních škol a gymnázií.)
TOP 10 českých inspirací (VŠ se zájmem o podnikání)
- Prusa Research
- Rohlik Group
- FTMO
- Productboard
- Mews
- CDN77
- Rossum
- NOTINO
- SatoshiLabs
- Aisle
TOP zaměstnavatelé v oborových kategoriích (výběr – TOP 3)
Advokátní kancelář: 1. HAVEL & PARTNERS 2. SNTDPA 3. ROWAN LEGAL
Automobilový & technologický průmysl: 1. ŠKODA AUTO 2. ŠKODA GROUP 3. ABB
Bankovnictví & investice: 1. Česká spořitelna 2. Komerční banka 3. Raiffeisenbank
Doprava & logistika: 1. České dráhy 2. HOPI HOLDING a.s. 3. Letiště Praha
Energetika & plynárenství & petrochemie: 1. Skupina ČEZ 2. ORLEN Unipetrol 3. Skupina ČEPS
Informační technologie: 1. Seznam.cz 2. Microsoft 3. SAP
Obchod & eCommerce: 1. IKEA 2. Lidl 3. Kaufland
Pohostinství: 1. McDonald’s ČR 2. OREA Hotels & Resorts 3. Hilton
Pojišťovnictví: 1. Generali Česká pojišťovna 2. VZP 3. Kooperativa
Poradenství & audit & daně: 1. KPMG 2. Deloitte 3. EY
Reality & development: 1. CENTRAL GROUP 2. FINEP 3. CPI Property Group
Spotřebitelský průmysl: 1. L'Oréal 2. Plzeňský Prazdroj 3. Nestlé
Stavebnictví: 1. STRABAG 2. Metrostav 3. Skanska
Telekomunikace: 1. T-Mobile CZ 2. O2 3. Vodafone
Farmacie & zdravotnictví: 1. FN Motol 2. FN Hradec Králové 3. FN Brno
Veřejná správa: 1. Armáda ČR 2. Policie ČR 3. Česká televize
Letectví & kosmonautika: 1. Honeywell 2. Aero Vodochody 3. Czech Airlines Technics
Kompletní žebříček všech oborových kategorií je k dispozici v příloze nebo na www.topzamestnavatele.cz.
