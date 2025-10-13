Studio SIN na EXPO 2025: české sklo ukázalo sílu kreativity

V interiéru pavilonu dominovala unikátní skleněná instalace Studia SIN ve spolupráci s Ronym Pleslem, vytvořená technologií Vitrum Vivum. Tavení skla do volné 3D formy v této velikosti nemá ve světě obdoby – české sklo se zde představilo jako současné, monumentální a technologicky průkopnické.
Srdcem expozice se staly monumentální skleněné plastiky vytvořené podle návrhu Ronyho Plesla sklářským mistrem Jiřím Šínem a jeho týmem. Vitrum Vivum propojuje technologickou inovaci s výtvarnou čistotou a duchovní symbolikou. Studio SIN realizovalo celý proces výroby i instalace – od modelů až po logistiku. Instalace vzbudila zájem světových kurátorů, muzeí i designových médií. Český pavilon tak potvrdil roli skla jako kulturního ambasadora země.
„Byl to sen – přenést české sklo v této velikosti až do Japonska. Za každým objektem jsou měsíce řemeslné práce a technologické odvahy. Návštěvníci reagovali fascinovaně – a to je pro nás největší odměna,“ říká Jiří Šín, zakladatel Studia SIN a tvůrce technologie Vitrum Vivum.
EXPO 2025 ukázalo, že české sklo má celosvětový potenciál. Instalace se nyní připravuje k dalším zahraničním prezentacím a jedná se o jejím umístění v renomovaných institucích.
© SIN, PHOTO EXPO2025 BoysPlayNice