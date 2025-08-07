Štvanice zažije čtvrtfinále Tipsport Gamechangeru. Za Česko nastoupí Humburger

Odborníci a sázkaři mají o favoritech jasno – Mark Hulme a Krzysztof Jotko
Jihoafričan Mark Hulme patří mezi největší favority turnaje OKTAGON 74 a zároveň největší favority na celkové vítězství v pyramidě. Před prvním kolem letošní sezóny Tipsport Gamechangeru o něm přitom málokdo slyšel. To se změnilo v okamžik, kdy v osmifinále vyřadil finalistu první sezóny Andrease Michailidise už v prvním kole. Od té doby je v očích odborníků hlavním aspirantem na vítěze turnaje a kurzy u sázkových kanceláří to jen potvrzují – kurz na celkové vítězství Marka Hulmeho je 2.20. Do karet mu navíc hraje fakt, že jeho dlouhodobým tréninkovým partnerem je šampion střední váhy UFC Dricus du Plessis.
Druhým největším favoritem Tipsport Gamechangeru je Krzysztof Jotko. Polský veterán z UFC vyřadil v osmifinále šampiona welterové divize OKTAGONu Iona Surdu. Jotko má na kontě celkem 17 zápasů v UFC, z nichž 11 vyhrál a jednu dobu figuroval na 13. místě světového žebříčku střední váhy. „Jsem velmi zkušený bojovník. Nepodařilo se mi vyhrát pás v UFC, takže jsem velmi motivovaný vyhrát pás OKTAGONu a zakončit svou kariéru jako šampion a milionář,“ říká Jotko před duelem proti slovenskému zápasníkovi Marku Mazúchovi. Kurz na celkové vítězství Jotka v pyramidě je shodný s Hulmem, tedy 2.20. Pokud své role favoritů potvrdí, narazí na sebe oba bojovníci až v samotném finále.
Poslední český zástupce v pyramidě Dominik Humburger
Na Štvanici se představí také poslední český zástupce v pyramidě Dominik Humburger. Ten udělal na fanoušky skvělý dojem při svém debutu v organizaci. V hlavním zápase turnaje OKTAGON 70 v Karlových Varech porazil zkušeného Samuela Krištofiče technickým knockoutem (TKO). Voják z povolání si získává srdce fanoušků nejen svými výkony v kleci, ale také mimo ní – vydražil například speciální vojenský nůž a výdělek (231.000 Kč) věnoval válečným veteránům. Nedávno se stal také armádním instruktorem boje zblízka a sebeobrany. Od prezidenta Pavla převzal na Den ozbrojených sil České republiky ocenění Záslužný kříž. Přes skvělý výkon v Karlových Varech nedávají bookmakeři českému vikingovi velké šance. „Škoda, že mě mají za největší jitrnici,” řekl Humburger na otázku, co si myslí o tom, že je mezi čtvrtfinalisty největší outsider.
S postupem v turnaji roste i jistá odměna
V rámci turnaje Tipsport Gamechanger se rozdělí 1,000.000 €. Vítěz si odnese pohádkovou výhru 300.000 €, což je v přepočtu zhruba 7,5 milionu korun. S každým postupem v pyramidě roste i garantovaná částka, kterou obdrží poražený zápasník. Ve čtvrtfinále činí tato odměna 40.000 €, v semifinále 80.000 € a z finále si poražená strana odnese 130.000 €.
O MMA organizaci OKTAGON :
OKTAGON je největší evropskou organizací pořádající turnaje smíšených bojových umění. Od svého vzniku v roce 2016 uspořádala turnaje v Česku, Slovensku, Německu a Velké Británii. V říjnu 2024 pak stanovila světový rekord návštěvnosti MMA galavečera a upevnila tak svou pozici v rámci evropských, ale i světových organizací. Mezi nejvýraznější tváře OKTAGONu patří Patrik Kincl, Machmud Muradov, Kerim Engizek, Max Holzer či Christian Eckerlin.
O projektu Tipsport Gamechanger:
Tipsport Gamechanger je jedinečný evropský MMA turnaj ve formě vyřazovací pyramidy, v němž špičkoví bojovníci z celého světa soupeří o podíl z prizepoolu 1 milion eur. Turnaj, který odstartoval v roce 2023, se rychle zařadil mezi největší a nejsledovanější MMA formáty na kontinentu. Aktuální ročník probíhá ve střední váze (do 84 kg) a je rozdělen do čtyř fází – od osmifinále až po finále.
