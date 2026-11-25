„Naším posláním v CRIVIT je zpřístupnit sport a radost z pohybu všem. Naše partnerství se Stefanií Graf jen potvrzuje náš nekompromisní důraz na kvalitu a funkčnost, který se promítá do každého kousku této nové lyžařské kolekce,“ zdůrazňuje Robin Ruschke, vedoucí marketingu a senior viceprezident společnosti Lidl Stiftung & Co. KG.
Vysoká kvalita a profesionální parametry za dostupnou cenu
Ať už děláte první oblouky na čerstvém sněhu, pouštíte se do rychlých sjezdů nebo trávíte dlouhé dny na horách: Zimní sportovní oblečení pro ženy a muže je navrženo tak, aby obstálo v náročných povětrnostních podmínkách a intenzivní zátěži. Freeridové bundy a kalhoty v limitované lyžařské kolekci nabízejí:
- Ochrana proti povětrnostním vlivům a prodyšnost: Vodní sloupec 20.000 mm, větruodolná tkanina a plně podlepené švy spolehlivě chrání před sněhem a vlhkostí při zachování vynikající prodyšnosti (20.000 g/m2/24h).
- Promyšlené funkční detaily: Větrací otvory v podpaží, integrované sněhové pásy s otvory na palce, izolovaná kapsa chránící baterii telefonu před mrazem, kapsa na skipas a nastavitelné prvky na kapuci a lemu.
- Zaměřeno na bezpečnost: Vybaveno systémem RECCO® pro snadnější lokalizaci v nouzových situacích.
- Moderní design: Trendy oversized střih a prémiové zpracování.
Silné partnerství: Profesionální standardy se snoubí s rodinným zimním sportováním
Stefanie Graf patří k nejúspěšnějším sportovkyním historie a je synonymem pro maximální preciznost, vytrvalost a špičkový výkon.
Dnes tento cit pro kvalitu a svou vášeň pro pohyb přenáší do partnerství se značkou CRIVIT. Jako aktivní sportovkyně, která na horách ráda tráví čas s rodinou, dokonale ztělesňuje hodnoty nové exkluzivní freeridové kolekce: spolehlivou ochranu před nepřízní počasí, promyšlené pohodlí a prvotřídní funkčnost dostupnou pro každého. Stefanie Graf plynule propojuje profesionální standardy s radostí z aktivního zimního sportování:
„Na kurtu musel být každý detail mé rakety dotažený k dokonalosti. Hmotnost, vyvážení, dokonce i tvar rukojeti rozhodovaly o milimetrech a setinách, protože konkurence na špičce byla obrovská. Dnes, když s rodinou vyrážíme na lyže nebo snowboard, jde o to bavit se a trávit čas společně. Měřítkem úspěchu je pro mě dnes pohodlí, bezpečí a společné zážitky s mými blízkými. Oblečení na horách proto musí v náročných zimních podmínkách fungovat na sto procent. A s naší novou lyžařskou kolekcí jsme dosáhli přesně toho: přinášíme prémiový standard a funkční design, který je zároveň cenově dostupný,“ shrnuje Stefanie Graf.
Limitovaná freeridová kolekce CRIVIT je k dostání v prodejnách Lidl a Kaufland.
Značka CRIVIT – dostupná v prodejnách Lidl a Kaufland – nabízí jedinečnou řadu sportovního oblečení a vybavení pro širokou škálu aktivit a sportů. Ať už jde o fitness, cyklistiku, kempování a outdoor, běh, zábavní a týmové sporty, zimní sporty nebo vodní sporty: CRIVIT poskytuje vše potřebné pro aktivní životní styl – v nejlepším poměru ceny a výkonu. Jako partner, který inspiruje k pohybu, staví CRIVIT osobní pohodu do popředí a inspiruje každého k aktivitě svým vlastním způsobem.
Zdroj: Crivit
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