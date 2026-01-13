Suché oči v topné sezóně: Jak přežít zimu bez pálení, řezání a slzení

Tyto projevy nejsou jen drobným diskomfortem, ale často prvním signálem rozvoje syndromu suchého oka – onemocnění, které se v zimě zhoršuje a bez léčby může přejít do chronické podoby.
„Syndrom suchého oka vzniká, když se naruší rovnováha slzného filmu, který chrání povrch oka před vysycháním. Buď se tvoří méně slz, nebo se příliš rychle odpařují, takže oko zůstává nechráněné,“ vysvětluje MUDr. Radan Zugar, primář Očního centra Praha a dodává: „Pacienti popisují nejen suchost, ale i pálení, řezání, pocit písku v očích nebo přechodné rozmazané vidění. V pokročilejších případech může dojít i k poškození povrchu rohovky.“
Přetopené místnosti škodí očím
V obytných prostorech je největším „viníkem“ topení. Jakmile začne topná sezóna, vlhkost vzduchu v místnostech rychle klesá a prostředí se vysušuje. Slzný film, který chrání povrch oka, se v těchto podmínkách snadno narušuje a obtíže se zhoršují zejména večer, kdy lidé tráví více času v uzavřených, vytápěných prostorech.
„Suchý vzduch z topení má podobný účinek jako vítr – urychluje vysychání povrchu oka. Oči pak mohou pálit, řezat nebo nadměrně slzet, protože se snaží suchost kompenzovat,“ upozorňuje primář Zugar.
Další rizikové faktory:
- V zimě trávíme více času u obrazovek – při pohledu na monitor či televizi mrkáme asi o polovinu méně než obvykle, takže se slzný film neobnovuje dostatečně často. Kombinace suchého vzduchu z topení a snížené frekvence mrkání je pro oči v zimě velmi zatěžující.
- Přechody z mrazu do tepla – oči reagují na teplotní změnu podrážděním a suchý vzduch z topení či vzduchotechniky v obchodních centrech, která cirkuluje suchý vzduch, jejich povrch dále vysušuje.
- Nošení kontaktních čoček – čočky v suchém prostředí rychleji vysychají, mohou dráždit rohovku a zvyšovat pocit cizího tělíska v oku.
Čerstvý vzduch očím pomáhá, ale vítr dráždí
Pobyt venku má své plusy i mínusy. Čerstvý vzduch je zdravý, ale mrazy a ledový vítr oči dráždí. Studený vzduch obsahuje méně vlhkosti, a tím pádem slzný film opět zbytečně zatěžuje. Vítr navíc způsobuje rychlejší odpařování slz a oči se brání reflexním slzením. Vzniká tak začarovaný kruh: střídání mrazu a vytopených místností vede k výkyvům, s nimiž se oči obtížně vyrovnávají.
Jak očím v zimě ulevit
Základem je hydratace – a to nejen zevně, ale i zevnitř. Dostatečný pitný režim pomáhá udržet správnou vlhkost slzného filmu, i když v zimě nemíváme tak silný pocit žízně jako v létě.
Jednoduché kroky, které pomohou:
• Pravidelně větrejte a snažte se udržovat vlhkost vzduchu v místnosti alespoň kolem 40 %. Pomoci může zvlhčovač, pokojové rostliny nebo vlhký ručník položený na radiátor.
• Dopřejte očím odpočinek. Při práci na počítači dodržujte pravidlo 20–20–20 – každých 20 minut na 20 vteřin pohlédněte na předmět vzdálený alespoň 6 metrů (20 stop).
• Vědomě mrkejte. Pomáhá to obnovit slzný film a zabránit podráždění.
• Používejte umělé slzy, které na povrchu oka vytvářejí jemný zvlhčující film, obnovují jeho ochrannou funkci a ulevují od pálení i pocitu cizího tělíska.
• Zařaďte teplé obklady na víčka. Podporují správnou funkci žláz, které produkují tukovou složku slz a brání jejich odpařování.
„Pokud potíže se suchostí očí přetrvávají nebo se zrak začne zhoršovat, je důležité navštívit očního lékaře. Pomocí moderních vyšetření, například měření kvality slzného filmu, dokážeme přesně určit příčinu potíží a nastavit individuální léčbu. Neléčený syndrom suchého oka může vést k poškození povrchu rohovky, opakovaným zánětům a dlouhodobému zhoršení kvality vidění,“ uzavírá primář Zugar.
Oči jsou citlivý orgán a reagují na změny prostředí velmi rychle. Proto je dobré vnímat první příznaky suchosti a nepodceňovat je.
Zdroj: OCP Oční centrum Praha
PROTEXT