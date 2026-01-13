Suché oči v topné sezóně: Jak přežít zimu bez pálení, řezání a slzení

Autor:
  9:09
Praha 13. ledna 2026 (PROTEXT) - S příchodem topné sezóny přibývá lidí, kteří si stěžují na pálení, řezání nebo nadměrné slzení očí. Vytápěné místnosti, suchý vzduch, dlouhé hodiny u počítače i mrazivý vítr venku vytvářejí kombinaci, která zrak výrazně zatěžuje. Oči se vysušují, slzný film se narušuje a přirozené slzení bývá nedostatečné. Výsledkem je nepříjemný pocit únavy, tlaku nebo cizího tělíska v oku.

Tyto projevy nejsou jen drobným diskomfortem, ale často prvním signálem rozvoje syndromu suchého oka – onemocnění, které se v zimě zhoršuje a bez léčby může přejít do chronické podoby.

„Syndrom suchého oka vzniká, když se naruší rovnováha slzného filmu, který chrání povrch oka před vysycháním. Buď se tvoří méně slz, nebo se příliš rychle odpařují, takže oko zůstává nechráněné,“ vysvětluje MUDr. Radan Zugar, primář Očního centra Praha a dodává: „Pacienti popisují nejen suchost, ale i pálení, řezání, pocit písku v očích nebo přechodné rozmazané vidění. V pokročilejších případech může dojít i k poškození povrchu rohovky.“

Přetopené místnosti škodí očím

V obytných prostorech je největším „viníkem“ topení. Jakmile začne topná sezóna, vlhkost vzduchu v místnostech rychle klesá a prostředí se vysušuje. Slzný film, který chrání povrch oka, se v těchto podmínkách snadno narušuje a obtíže se zhoršují zejména večer, kdy lidé tráví více času v uzavřených, vytápěných prostorech.

„Suchý vzduch z topení má podobný účinek jako vítr – urychluje vysychání povrchu oka. Oči pak mohou pálit, řezat nebo nadměrně slzet, protože se snaží suchost kompenzovat,“ upozorňuje primář Zugar.

Další rizikové faktory:

  • V zimě trávíme více času u obrazovek – při pohledu na monitor či televizi mrkáme asi o polovinu méně než obvykle, takže se slzný film neobnovuje dostatečně často. Kombinace suchého vzduchu z topení a snížené frekvence mrkání je pro oči v zimě velmi zatěžující.
  • Přechody z mrazu do tepla – oči reagují na teplotní změnu podrážděním a suchý vzduch z topení či vzduchotechniky v obchodních centrech, která cirkuluje suchý vzduch, jejich povrch dále vysušuje.
  • Nošení kontaktních čoček – čočky v suchém prostředí rychleji vysychají, mohou dráždit rohovku a zvyšovat pocit cizího tělíska v oku.

Čerstvý vzduch očím pomáhá, ale vítr dráždí

Pobyt venku má své plusy i mínusy. Čerstvý vzduch je zdravý, ale mrazy a ledový vítr oči dráždí. Studený vzduch obsahuje méně vlhkosti, a tím pádem slzný film opět zbytečně zatěžuje. Vítr navíc způsobuje rychlejší odpařování slz a oči se brání reflexním slzením. Vzniká tak začarovaný kruh: střídání mrazu a vytopených místností vede k výkyvům, s nimiž se oči obtížně vyrovnávají.

Jak očím v zimě ulevit

Základem je hydratace – a to nejen zevně, ale i zevnitř. Dostatečný pitný režim pomáhá udržet správnou vlhkost slzného filmu, i když v zimě nemíváme tak silný pocit žízně jako v létě.

Jednoduché kroky, které pomohou:

• Pravidelně větrejte a snažte se udržovat vlhkost vzduchu v místnosti alespoň kolem 40 %. Pomoci může zvlhčovač, pokojové rostliny nebo vlhký ručník položený na radiátor.

• Dopřejte očím odpočinek. Při práci na počítači dodržujte pravidlo 20–20–20 – každých 20 minut na 20 vteřin pohlédněte na předmět vzdálený alespoň 6 metrů (20 stop).

• Vědomě mrkejte. Pomáhá to obnovit slzný film a zabránit podráždění.

• Používejte umělé slzy, které na povrchu oka vytvářejí jemný zvlhčující film, obnovují jeho ochrannou funkci a ulevují od pálení i pocitu cizího tělíska.

• Zařaďte teplé obklady na víčka. Podporují správnou funkci žláz, které produkují tukovou složku slz a brání jejich odpařování.

„Pokud potíže se suchostí očí přetrvávají nebo se zrak začne zhoršovat, je důležité navštívit očního lékaře. Pomocí moderních vyšetření, například měření kvality slzného filmu, dokážeme přesně určit příčinu potíží a nastavit individuální léčbu. Neléčený syndrom suchého oka může vést k poškození povrchu rohovky, opakovaným zánětům a dlouhodobému zhoršení kvality vidění,“ uzavírá primář Zugar.

Oči jsou citlivý orgán a reagují na změny prostředí velmi rychle. Proto je dobré vnímat první příznaky suchosti a nepodceňovat je.

 

Zdroj: OCP Oční centrum Praha

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Zinscenované vraždy jako nástroj vydírání. Jihlavský gang stojí před soudem

Obžalovaný Jan Mach (vpravo) u Krajského soudu v Brně, který začal projednávat...

Krajský soud v Brně se začal zabývat případem jihlavského gangu. Šest lidí a jednu firmu žalobkyně viní z vydírání a z podvodů s cílem získat peníze. Dotyční podle obžaloby také zinscenovali vraždy,...

13. ledna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

V okolí Prahy nejezdila řada spojů. Hrozily úrazy, někteří chodci nazuli nesmeky

Kvůli ledovce nejezdí ve středních Čechách velká část příměstských a...

Ledovka v úterý ráno ochromila městskou hromadnou dopravu především v kopcích a na okrajích Prahy. Nejezdila většina příměstských autobusů a vlaků spojujících metropoli a středočeské obce. Velké...

13. ledna 2026  8:22,  aktualizováno  12:19

Soud potvrdil pokutu 5,2 milionu korun od ÚOHS pro Asociaci jazykových škol

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně potvrdil pokutu 5,2 milionu korun, kterou v roce 2023 vyměřil Asociaci jazykových škol Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Důvodem...

13. ledna 2026  10:31,  aktualizováno  10:31

V Havířově na zasněžené silnici boural autobus plný dětí, vyvázly potlučené

Nehoda autobusu s nákladním vozem v centru Havířova. (13. ledna 2026)

V centru Havířova dopoledne na zasněžené silnici boural autobus s dětmi. Šofér podle všeho nedobrzdil a narazil do nákladního vozidla. Nehoda, která se obešla bez vážných zranění, se stala na...

13. ledna 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Australian Open 2026 je v plném proudu. Čechům se dnes v kvalifikaci vedlo

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro...

Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Kvalifikacemi odstartoval totiž první ze čtyř tenisových turnajů nejvyšší kategorie – Grand Slamu. Australian Open začalo tento týden a hlavní...

13. ledna 2026  12:04

V Moravskoslezském kraji je chřipková epidemie, nemocnost vzrostla o 40 pct

ilustrační snímek

V Moravskoslezském kraji je chřipková epidemie. Nemocnost oproti začátku roku vzrostla v uplynulém týdnu zhruba o 40 procent procent, když se počet nemocných...

13. ledna 2026  10:23,  aktualizováno  10:23

Plesová sezona 2026 je v plném proudu. Máme přehled nejprestižnějších plesů v Praze

Ples (ilustrační foto)

Právě se láme polovina ledna a Praha žije v rytmu valčíku. Pokud jste si mysleli, že plesy jsou jen přežitkem z dob monarchie, letošní sezona vás vyvede z omylu. Pražské sály od Obecního domu až po...

13. ledna 2026  11:57

Silničáři otevřeli v 10:00 pro nákladní dopravu silnici 10 do Harrachova

ilustrační snímek

Silničáři v 10:00 otevřeli pro nákladní vozy nad 3,5 tuny horský úsek silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska. Osmnáctikilometrový...

13. ledna 2026  10:11,  aktualizováno  10:11

V Olomouckém kraji bylo loni 91 případů žloutenky, dvě třetiny na Přerovsku

ilustrační snímek

Hygienici v Olomouckém kraji zaznamenali v loňském roce 91 případů žloutenky typu A, což je více než dvojnásobek oproti předchozímu roku. Nejvíce jich bylo na...

13. ledna 2026  10:09,  aktualizováno  10:09

Skladový systém, na který dosáhne každý: Český SySEL udělá pořádek ve firmě

13. ledna 2026  11:40

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Pohárové běhy v Besednici a ve Velešíně se poběží naposledy

ilustrační snímek

Jihočeský běžecký pohár už zná kalendář na novou sezonu. Některé závody jsou tradiční, dva z nich se však poběží naposledy.

13. ledna 2026  11:31

Žena se na Brněnské přehradě propadla ledem, strážníci ukázali nebezpečné bubliny

Strážníci ukázali nebezpečnou bublinu v ledu na Brněnské přehradě

Skryté riziko číhá na ty, kteří si užívají led na Brněnské přehradě. Zatímco většina této vodní plochy je pokrytá silnou zamrzlou vrstvou, na některých místech v oblasti Rokle je led kvůli teplým...

13. ledna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.