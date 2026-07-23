Suché oko v létě trápí miliony lidí. Úlevu přináší nová metoda

Na vině je nejen přibývající čas strávený před obrazovkami, ale také klimatizované prostory, znečištěné ovzduší či přibývající věk. Potíže navíc často zhoršuje letní počasí a cestování během dovolených.
Syndrom suchého oka vzniká tehdy, když oči nevytvářejí dostatečné množství slz nebo když je narušena kvalita slzného filmu, který chrání povrch oka. Výsledkem je nedostatečné zvlhčení oka a vznik nepříjemných příznaků, které mohou významně ovlivňovat každodenní život.
Nejčastěji se se syndromem suchého oka potýkají lidé po padesátém roce věku, ženy v období hormonálních změn, nositelé kontaktních čoček nebo osoby trávící dlouhé hodiny u počítače. Vyšší riziko mají také lidé užívající některé léky, například antihistaminika či antidepresiva, a pacienti s autoimunitními onemocněními.
„Se syndromem suchého oka se v ordinaci setkáváme stále častěji. Nejde přitom jen o problém seniorů. Potíže dnes běžně řeší i lidé v produktivním věku, kteří tráví většinu dne u počítače nebo v klimatizovaných prostorách. V létě navíc bývají obtíže ještě výraznější,“ říká primář Očního centra Praha MUDr. Radan Zugar.
V létě se problémy suchého oka mohou prohlubovat
Léto přitom představuje období, kdy se obtíže mohou výrazně zhoršovat. Kombinace vysokých teplot, intenzivního slunečního záření, větru, pobytu v klimatizovaných prostorách nebo během dlouhých letů vede k rychlejšímu odpařování slzného filmu. Potíže mohou zesílit také při koupání v bazénech s chlorovanou vodou nebo při pobytu u moře. Právě během dovolené si proto mnoho lidí poprvé uvědomí, že jejich oči nejsou v pořádku.
Základem léčby bývají umělé slzy, oční gely nebo úprava životního stylu. U části pacientů však tyto postupy nepřinášejí dostatečnou úlevu. V posledních letech proto přicházejí na trh nové terapeutické možnosti zaměřené nejen na doplňování vlhkosti, ale také na zachování přirozených slz na povrchu oka.
Novinka při řešení suchého oka
Jednou z novinek je metoda Lacrifill®, která využívá speciální zesíťovaný gel na bázi kyseliny hyaluronové. Gel je aplikován do slzných kanálků, kde dočasně omezuje odtok slz. Díky tomu zůstávají vlastní slzy pacienta déle na povrchu oka, což pomáhá stabilizovat slzný film a zmírňovat příznaky suchého oka. Na rozdíl od klasických slzných zátek se gel přizpůsobuje individuální anatomii slzných cest a vytváří jejich kompletní, avšak dočasnou výplň. Efekt jedné aplikace může přetrvávat až šest měsíců.
„Výhodou této metody je, že využívá vlastní slzy pacienta. Nejde tedy o neustálé nahrazování slz umělými přípravky, ale o prodloužení jejich přirozeného působení na povrchu oka. To může u vhodně vybraných pacientů znamenat výrazně delší úlevu od obtíží,“ říká primář Zugar.
Princip metody spočívá v podpoře přirozené ochrany oka. Místo neustálého doplňování umělých slz pomáhá oku efektivněji využívat vlastní slzný film. Klinické zkušenosti i první studie naznačují, že tento přístup může přinášet dlouhodobou úlevu zejména pacientům, kteří nejsou dostatečně spokojeni s běžnými způsoby léčby. „Lacrifill samozřejmě není řešením pro každého pacienta se suchým okem. Vždy je potřeba nejprve zjistit příčinu obtíží a podle ní zvolit vhodnou léčbu. U pacientů, kterým běžná terapie nepřináší dostatečný efekt, ale může představovat velmi zajímavou alternativu,“ doplňuje MUDr. Zugar.
Syndrom suchého oka by lidé neměli podceňovat. Dlouhodobě neléčené obtíže mohou vést ke zhoršení kvality života, chronickému podráždění očí i problémům s viděním. „Lidé často berou suché oko jako drobnou nepříjemnost a snaží se problém řešit sami. Pokud ale obtíže přetrvávají týdny nebo se opakovaně vracejí, je vhodné navštívit očního lékaře. Dnes máme k dispozici řadu možností, jak pacientům výrazně ulevit a předejít chronickým změnám na povrchu oka,“ uzavírá primář Očního centra Praha MUDr. Radan Zugar.
Zdroj: OCP