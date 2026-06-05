Summit AGP & DTx: digitální terapeutika prokazuje snížení HbA1c o 0,54 % v době, kdy se péče o diabetiky posouvá k aktivní změně

Během celého summitu zaznělo jedno jasné poselství: CGM by nemělo být vnímáno pouze jako monitorovací nástroj. Jeho větší hodnota spočívá v převádění dat o glukóze do klinických poznatků, rozhodnutí o léčbě a smysluplné změny chování.
Ve zprávě o pokroku Mezinárodního konsorcia pro výzkum a vývoj AGP a DTx prof. Andrej Janež uvedl, že za poslední dva roky výzkumný fond podpořil 20 studií iniciovaných výzkumníky ve 14 zemích a regionech. Tyto studie se zaměřují na výzkum související s CGM a CKM (kardiometabolicko-renálním syndromem), včetně přesnosti u specifických populací, stravovacích návyků a glykemické odezvy, platforem využívajících umělou inteligenci a aplikací pro klinické monitorování.
Klinickou roli digitálních terapeutických řešení dále zdůraznil prof. Sofianos Andrikopoulos. Uvedl, že DTx může kombinovat softwarově řízené intervence, poradenství v oblasti životního stylu, podporu při léčbě a komplexní modely péče. Důkazy předložené na summitu ukázaly, že DTx byla spojena s průměrným snížením HbA1c o 0,54 procentního bodu, což potvrzuje její přínos ve strukturované intervenci u diabetu.
Z pohledu klinické fenotypizace prof. Wei Qiang ukázal, že kombinace rutinních vstupních metrik s daty z CGM a AGP může pomoci identifikovat metabolické fenotypy a reakce na léčbu u hospitalizovaných pacientů s diabetem 2. typu, což podporuje cílenější a individualizovanější péči.
Prof. Shannon Lin poznamenala, že samotné CGM může dosáhnout stabilní hodnotu v čase, což činí řízení založené na datech nezbytným. Studie ukázala silný zájem jak ze strany klinických lékařů, tak pacientů o CGM integrované s AI pro předpovědi a personalizovaná doporučení. Prof. Xiao Luo uvedla, že její výzkum zjistil, že CGM v kombinaci s CKM dokáže mapovat změny glukózy a ketonů během cyklů nalačno a po jídle, což činí metabolické intervence lépe proveditelnými.
Zástupce pacientů Tom Vesely, který žije s diabetem 1. typu již téměř 40 let, připomněl posluchačům, že systém CGM zviditelňuje denní výkyvy hladiny glukózy – cílem však není jen lepší „čas v cílovém rozmezí", ale především více „času ve štěstí".
Tyto diskuse společně naznačují směr další etapy péče o diabetiky: od monitorování ke změně.
Zdroj: AGP & DTx Summit