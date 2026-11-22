Summit se konal pod heslem „Společně k prosperitě a vítězství v budoucnosti" a jeho program zahrnoval zahajovací ceremoniál, projevy představitelů ekonomik APEC, obchodní dialog, tematické diskuse, závěrečný ceremoniál a předání role hostitelské země. Summitu se zúčastnili představitelé ekonomik APEC, včetně Austrálie, Kanady, Chile, Hongkongu (Čína), Korejské republiky, Malajsie, Mexika, Ruska, Thajska a Vietnamu, kteří přednesli projevy či vystoupení nebo se zapojili do panelových diskusí. Více než 40 vedoucích předních čínských a zahraničních společností a významných obchodních sdružení si vyměnilo názory na ekonomické vyhlídky v asijsko-pacifickém regionu a nové příležitosti pro spolupráci, propojenost, umělou inteligenci, udržitelný rozvoj, Zónu volného obchodu v asijsko-pacifickém regionu (FTAAP), digitální ekonomiku, rozvoj Velké zálivové oblasti Kuang-tung–Hongkong–Macao a digitální a zelenou transformaci.
Zahajovací ceremoniál řídil Ren Hongbin, předseda CCPIT a předseda summitu generálních ředitelů APEC 2026. Na závěrečném ceremoniálu jménem asijsko-pacifické podnikatelské komunity zveřejnil „Šenčenskou iniciativu" summitu generálních ředitelů Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) 2026, v níž vyzval k prohloubení otevřené regionální ekonomiky, podpoře inkluzivního růstu prostřednictvím technologických inovací, posílení regionální propojenosti a společnému úsilí o dosažení sdílené prosperity. Je to poprvé v třicetileté historii summitu, kdy závěry vyústily ve formu iniciativy.
Na slavnostním předání postoupil Ren Hongbin roli hostitele příštího summitu generálních ředitelů APEC Nguyenu Quang Vinhovi, místopředsedovi Vietnamské obchodní a průmyslové komory.
Více informací: https://www.apecceosummit2026.cn/en/apec2026/
Zdroj: CCPIT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60169.