Šumperk hostí mistrovství světa mladých hasičů z 23 států světa

Během jednoho týdne se propojí sportovní soutěžení, kultura, vzdělávání i navazování nových mezinárodních kontaktů. Smyslem celé akce je především setkávání mladých lidí z různých zemí, vzájemné poznávání kultur, budování přátelství a posilování hodnot spolupráce a solidarity, které dobrovolné hasiče celosvětově spojují.
Sportovní část programu tvoří Mistrovství světa mládeže v klasických disciplínách CTIF. Soutěžící změří své síly ve dvou disciplínách – požárním útoku CTIF a štafetě CTIF. O konečném pořadí rozhodne součet výsledků z obou disciplín. Závody se uskuteční na Tyršově stadionu v Šumperku.
Součástí programu bude také bohatá volnočasová část. Mladé hasiče čeká tradiční táborová olympiáda, během níž budou soutěžit ve zábavných týmových disciplínách zaměřených na spolupráci, obratnost i kreativitu. Významným bodem programu bude rovněž vystoupení národů v Pavlínině dvoře, kde jednotlivé výpravy představí prostřednictvím hudby, tance, tradic či národních zvyků kulturu své země. Další doprovodný program, výstava národů, se uskuteční v centru města Šumperka a nabídne atraktivní podívanou nejen účastníkům, ale i široké veřejnosti.
„Tato akce má jedinečný charakter. Často se přirovnává k hasičské olympiádě dětí a mládeže. Není ale jen o sportovních výkonech. Mladí hasiči si během společně stráveného týdne odvážejí nová přátelství, zkušenosti z mezinárodního prostředí i vzpomínky, které je často provázejí celý život. Právě propojení sportu, společných zážitků a poznávání různých kultur dělá z tohoto setkání výjimečnou událost,“ říká starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Monika Němečková.
Mezinárodní setkání mladých hasičů se koná od roku 1977 a v České republice se uskuteční teprve potřetí. Letošní ročník navíc zaznamenal rekordní zájem zahraničních výprav, což potvrzuje rostoucí popularitu hasičského sportu i význam této jedinečné akce ve světovém měřítku.
Slavnostní zahájení proběhne v úterý 14. července. Všechny podrobné informace včetně programu najdete na stránkách určených celému setkání ctif.cz.
Z jednotlivých bodů programu bude poskytnut živý přenos, který je možné sledovat na YouTube kanále SH ČMS. Rovněž budou dostupné informace na stránkách mladez.dh.cz a dh.cz, stejně tak průběžné informace na facebookovém profilu SH ČMS a Instagramu SH ČMS.
Mgr. Irena Špačková, tisková mluvčí SH ČMS
Zdroj: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska