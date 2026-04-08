Supira Medical oznamuje schválení klíčové studie SUPPORT II ze strany FDA, pokrok v léčbě kardiogenního šoku a jmenování D. Keitha Grossmana do představenstva.

Los Gatos (USA) 8. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Tyto milníky podtrhují klinický pokrok a posilují obchodní základy. Supira Medical, společnost pro klinickou fázi, zaměřená na transformaci trhu s perkutánními komorovými podpůrnými zařízeními (pVAD), dnes oznamuje schválení klíčové studie SUPPORT II ze strany FDA (Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv). Studie tedy může být zahájena a je navržena tak, aby podpořila budoucí podání žádosti o PMA (schválení před uvedením na trh), a představuje zásadní krok směrem k vstupu na americký trh.

SUPPORT II (systém Supira u pacientů podstupujících vysoce rizikovou perkutánní koronární intervenci, HRPCI) je očekávaná, randomizovaná kontrolovaná studie od této společnosti navržená k posouzení bezpečnosti a účinnosti pVAD nové generace u pacientů podstupujících HRPCI. Do studie bude zařazeno až 385 pacientů ve 40 centrech v USA a povede ji dvojice hlavních výzkumníků, Dr. Ajay Kirtane, profesor medicíny na Kolumbijské univerzitě, Vagelos College of Physicians and Surgeons/New York-Presbyterian Hospital, a Dr. David Kandzari, ředitel Piedmont Heart Institute a vědecký ředitel Piedmont Healthcare, Atlanta, Georgia.

„V případě HRPCI je rozhodnutí o použití hemodynamické podpory často ovlivněno dostupností, proveditelností a rovnováhou mezi podporou a efektivitou zákroku,“ uvedl Dr. Kandzari. „Systém, který dokáže poskytnout účinnou oběhovou podporu a má přitom menší profil, má potenciál rozšířit okruh pacientů, u nichž je léčba dostupná, a zvýšit její účinnost.“

„Vhodné použití pVAD umožňuje lékařům bezpečně provádět zákroky nejvyšší složitosti a nabídnout HRPCI pacientům, kteří dříve měli omezené možnosti,“ uvedl Dr. Kirtane. „Zahájení této klíčové randomizované studie nového hemodynamického podpůrného zařízení s menším profilem je důležitým krokem vpřed v péči o některé z našich nejrizikovějších pacientů.“

 

Pokrok v léčbě kardiogenního šoku  
Nezávisle na studii SUPPORT II se společnost zabývá hledáním možností, jak zlepšit léčebné možnosti pro pacienty trpící kardiogenním šokem. Mezi nedávné zkušenosti s konkrétními případy mimo USA patří první série pacientů s kardiogenním šokem, u nichž byl využit perkutánní přístup v podpaží, aby pacienti mohli chodit s aktivním pVAD o průměru 10 Fr.

Tyto milníky zdůrazňují, co může potenciálně umožnit příští generace dočasné mechanické podpory krevního oběhu: rozšíření možností přístupu, podpora mobility a pokrok v tom, jak lékaři léčí kriticky nemocné pacienty.

Pro intervenční kardiology a specialisty na srdeční selhání představuje plná hemodynamická podpora s flexibilitou v místě perkutánního přístupu a možností mobility pacienta během podpory důležité kroky ke zlepšení celkové péče o pacienty s kardiogenním šokem. 

 

Jmenování D. Keitha Grossmana, veterána v oboru zdravotnických prostředků, nezávislým členem představenstva 
Souběžně s těmito klinickými milníky oznámila společnost Supira jmenování D. Keitha Grossmana do svého představenstva. Čtyřicetileté zkušenosti pana Grossmana s vedením v odvětví zdravotnických technologií, včetně jeho klíčové role v oblasti mechanické podpory krevního oběhu, posílí zaměření společnosti na přípravu vstupu na trh a růst.

„Keith přináší cennou kombinaci provozní disciplíny, obchodních znalostí a strategického pohledu,“ řekl Dr. Nitin Salunke, prezident a generální ředitel společnosti Supira Medical. „Jeho příchod jako nezávislého člena našeho představenstva odráží náš závazek budovat organizaci, která se nejen klinicky odlišuje, ale je také připravena na realizaci v širokém měřítku.“

„Společnost Supira vybudovala přesvědčivý klinický a technologický základ, který má jedinečnou pozici pro změnu rostoucího a stále nedostatečně proniknutého prostředí pVAD,“ uvedl pan Grossman. „Těším se na to, že budu podporovat společnost při pokroku v její klíčové studii a při přípravách na to, aby se stala vedoucí silou mezi možnostmi léčby pro pacienty s vysokým rizikem PCI (perkutánní koronární intervence) a kardiogenním šokem.“

 

O společnosti Supira Medical, Inc. 
Supira Medical se zaměřuje na vývoj pVAD nové generace určeného pro vysoce rizikové pacienty podstupující intervenční zákroky a trpící kardiogenním šokem. K dnešnímu dni byl systém Supira použit u 99 pacientů. Další informace o Supira Medical naleznete na stránkách www.supiramedical.com.

pVAD jsou důležité pro podporu kardiovaskulárních funkcí během HRPCI a u pacientů trpících kardiogenním šokem. Pacienti podstupující HRPCI mají komplexní anatomii koronárních tepen, narušenou hemodynamiku a mnohočetnou komorbiditu, zatímco kardiogenní šok je stav s vysokou mortalitou, při kterém je srdce příliš slabé na to, aby pumpovalo dostatečné množství krve do životně důležitých orgánů, což je obvykle důsledkem infarktu myokardu nebo srdečního selhání.

Systém Supira je výzkumné zařízení a není schválen k prodeji v USA ani nikde jinde na světě. Použití tohoto zařízení je federálním zákonem omezeno na výzkumné účely.

Zdroj: Supira Medical

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Ostravská fakultní nemocnice loni provedla rekordních 63 transplantací ledvin

ilustrační snímek

Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) loni provedla rekordní počet transplantací ledvin za dobu své čtyřiatřicetileté existence. Transplantační centrum uskutečnilo...

8. dubna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Festival v Kroměříži přivítá hudebníky ze zahraničí a připomene Dvořáka

ilustrační snímek

Festival Hudba v zahradách a zámku v Kroměříži znovu přivítá domácí i zahraniční interprety. Letos připomene také osobnost skladatele Antonína Dvořáka, který...

8. dubna 2026  15:38,  aktualizováno  15:38

Liberec chce do konce týdne odsunout stanoviště taxi z Fügnerovy ulice

ilustrační snímek

Kvůli větší bezpečnosti chodců na pěší zóně chce Liberec do konce týdne odstranit z Fügnerovy ulice stanoviště taxi, které je nejvíc využívané ve městě....

8. dubna 2026  15:34,  aktualizováno  15:34

Pomůže pacientům se vzácnými nemocemi. Brno má unikátní centrum výzkumu léčiv

Nové zázemí Centra excelence Creatic Lékařské fakulty Masarykovy univerzity...

Nemoc motýlích křídel, autoimunitní onemocnění či agresivní nádory u dětí. To jsou vzácné choroby, jejichž účinná léčba je dlouhá, nejistá a pro mnoho pacientů také nedosažitelná. Je jich velmi málo,...

8. dubna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Na Semilsku zemřel řidič, který s osobním vozem narazil do stromu

ilustrační snímek

Na Semilsku dnes dopoledne zemřel pětaosmdesátiletý řidič osobního vozu Kia Ceed. S autem narazil do stromu na silnici mezi Jilemnicí a Mříčnou. Na webu...

8. dubna 2026  15:27,  aktualizováno  15:27

Soud bude znovu jednat o vazbě pro Jiřikovského, žalobce ji navrhl prodloužit

ilustrační snímek

Městský soud v Brně bude po několika měsících znovu jednat o vazbě pro Tomáše Jiřikovského, ve které je v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Žalobce navrhl její...

8. dubna 2026  15:21,  aktualizováno  15:21

Ostatky nalezené v rezervaci u hranic patřily muži, který zmizel při blackoutu

ilustrační snímek

Kosterní ostatky, které se nedávno našly na Liberecku v meandrech řeky Smědé, patřily devět měsíců pohřešovanému muži. Totožnost zemřelého potvrdila provedená pitva. Ta také vyloučila, že měl na jeho...

8. dubna 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Prezident Petr Pavel chce do Ankary na summit NATO, Babiš také. Kdo povede českou delegaci?

Prezident Petr Pavel při debatě se studenty v Brně na Mendelově univerzitě. (7....

Blížící se summit NATO v Ankaře otevírá v Česku debatu o tom, kdo má zemi na vrcholných jednáních reprezentovat. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš mají na účast rozdílný názor. Do popředí...

8. dubna 2026  16:51

Muzeum Jindřichohradecka představí tvorbu Hišáma Malika

ilustrační snímek

Muzeum Jindřichohradecka představí tvorbu umělce a světoběžníka Hišáma Malika. Výstava Tichá setkání otevírá témata kulturního propojení, pocitu cizince i...

8. dubna 2026  15:11,  aktualizováno  15:11

Dynamo na křižovatce. Dohoda s majitelkou, výpověď ze stadionu, či prodej městu?

Jiří Skalák padá po souboji s brněnským Jakubem Klímou.

Zástupci Jihočeského kraje, města a bývalí hráči ve středu jednali o budoucnosti budějovického fotbalu. Situace kolem Dynama totiž kvůli sporům klubu s těmito institucemi dospěla do kritické fáze. Na...

8. dubna 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Srážka vlaků na Domažlicku má dohru, bratr zemřelého strojvedoucího žaluje dráhy

Tragická srážka regionálního osobního vlaku se Západním expresem se stala v...

Rodina jednoho ze strojvedoucích, kteří zemřeli při čelní srážce mezinárodního expresu s protijedoucím osobním vlakem v srpnu 2021 u Milavčí na Domažlicku, zažalovala České dráhy (ČD). Žalobu...

8. dubna 2026  16:32

ZŠ Nová v Ústí n. L. se bude zhruba za 20 mil. Kč částečně rekonstruovat

ilustrační snímek

Základní škola Nová na Střekově v Ústí nad se bude přes léto částečně opravovat. Město hledá stavební firmu a dodavatele IT vybavení. Přestavba a nákup...

8. dubna 2026  14:58,  aktualizováno  14:58

