Suroviny pro zbrojní průmysl – začátek vertikální integrace

Praha/Vlkanová (Slovensko) 17. října 2025 (PROTEXT) - Munice pro Polsko

Společnost GEVORKYAN, a.s. úspěšně dokončila významný projekt pro polský obranný průmysl. Projekt zahrnuje výrobu unikátních obranných produktů z kompozitních materiálů, založených na dlouholetém know-how společnosti, odborných zkušenostech a patentech jejího zakladatele, Dipl. Ing. Artura Gevorkyana. Celý projekt byl dokončen v extrémně krátkém čase díky vynikající spolupráci s polskými partnery. „Již jsme realizovali několik projektů speciálně pro polský trh a pracujeme na dalších. Polský obranný průmysl je na vzestupu a věřím, že v příštích letech bude mimořádně úspěšný. Chceme být toho součástí,“ říká Artur Gevorkyan.

Mezi nejlepšími

Společnost GEVORKYAN získala již potřetí za sebou ocenění Best Managed Companies na Slovensku. „Jsme vděční za toto prestižní ocenění, které je důkazem vize, odvahy a schopnosti našeho týmu neustále se posouvat vpřed. Jsem hrdý, že jsem součástí tohoto příběhu již 10 let. Velmi si vážíme důvěry, času a úsilí, které nám věnuje majitel společnosti, díky čemuž roste nová generace společnosti. Dnes každý z nás řídí své vlastní oddělení: vývoj, výrobu, kvalitu, konstrukci, automatizaci...," říká výrobní ředitel Ing. Adrii Domin, PhD.

Zahájení vlastní výroby materiálů pro zbrojní průmysl

Společnost dokončila první fázi strategického projektu vlastní výroby vstřikovacích materiálů. Po dvou letech intenzivního vývoje byl projekt vytvořen tak, aby splňoval náročné potřeby obranného průmyslu. GEVORKYAN, a.s. pracuje na vývoji inovativních komponentů pro tento sektor, ve kterém se vyskytují situace, kdy na trhu neexistuje žádný standardní materiál pro aplikaci. Vlastní výroba základních materiálů umožňuje vertikální integraci pro strategický rozvoj společnosti v obranném průmyslu. Pokrytí materiálových potřeb vlastními silami také přináší významné finanční úspory, které se nakonec promítají do ziskovosti společnosti GEVORKYAN a udržují EBITDA stabilně nad 30 % přičemž očekávaný růst tržeb přesahuje 60%.

GEVORKYAN, a.s. se zúčastní 14. ročníku konference WOOD’s Winter Wonderland EMEA ve dnech 2. až 5. prosince 2025 v hotelu Hilton Prague Old Town. Pro sjednání schůzky s vedením společnosti se investoři mohou zaregistrovat na stránce https://events.wood.cz/praguewinter nebo kontaktovat woodswinter@wood.com.

 

O společnosti

GEVORKYAN, a.s. je přední evropská společnost v oblasti práškové metalurgie, globální dodavatel pro velké nadnárodní společnosti a jedna z nejinovativnějších společností v tomto odvětví na světě. Více informací naleznete na https://www.gevorkyan.sk/cs.

 

Zdroj: GEVORKYAN

 

 

