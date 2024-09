Sušánka & partneři má nového strategického partnera Richarda Voděrku

Praha 17. září 2024 (PROTEXT) - Rychlejší růst a zvýšení kvartálního objemu investic. To jsou hlavní cíle, s nimiž do investiční poradenské společnosti Sušánka & partneři vstupuje nový strategický partner Richard Voděrka. Zakladatel společnosti Jan Sušánka se podnikateli a investorovi rozhodl prodat 25% podíl. Na přelomu září a října se Sušánka & partneři stane akciovou společností.

Prodej minoritního podílu je důležitým krokem směrem ke stávajícím klientům i potenciálním investorům. „Přesně už vím, čím procházejí majitelé po emoční, psychické i fyzické stránce, když prodávají svou firmu. Vím, co je čeká a co se jim honí hlavou,“ říká Jan Sušánka, zakladatel společnosti Sušánka & partneři.

Richard Voděrka přináší 20leté zkušenosti z podnikatelského a investičního prostředí. „Naší ambicí je vytvořit firmu, která bude první volbou úspěšných podnikatelů pro správu kapitálu. Sami jsme podnikatelé, rozumíme jejich potřebám a očekáváním. Neustále hledáme a nalézáme ty nejlepší cesty k jejich naplnění,“ říká Richard Voděrka, nový strategický partner Sušánka & partneři.

Na podzim Sušánka & partneři změní právní formu. Ze společnosti s ručením omezeným se stane akciová společnost. Klientům to přinese víc investičních příležitostí. „Investorům můžeme nabídnout nové služby v oblasti privátního bankovnictví v Singapuru i přímé investice do velkých private equity a venture capital fondů v USA a ve světě prostřednictvím tzv. SPV. Tento krok také posiluje naši pozici ve Švýcarsku,“ uvádí Jan Sušánka.

Spolu s těmito změnami společnost spouští moderní webové stránky a investorům nabízí novou službu Multi Family Office Sušánka & partneři.

Celé znění tiskové zprávy a podrobnosti o změnách v Sušánka & partneři jsou k dispozici na webu společnosti.

Zdroj: MARWEA Agency