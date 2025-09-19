Sušice voní kávou: první Sušický týden kávy zve na zážitky i odpočinek na Šumavě

Sušice 19. září 2025 (PROTEXT) - Sušice letos poprvé pořádá Sušický týden kávy. Od 26. září do 5. října se podhorské město, které je branou Šumavy, promění v ráj pro všechny, kdo milují kávu i pohodový odpočinek. Čeká vás 16 akcí, 12 zapojených podniků i kávová stezka s odměnou – a mezi tím čas na procházky kolem Otavy či výhledy z okolních kopců.

Káva a relax – to je spojení, na které v pozdním létě sází Sušice. Dvanáct místních podniků připravilo program plný chutí, vůní a zážitků. Návštěvníci si vyzkouší cupping, latte art i nejrůznější techniky filtrování kávy. Připraveny jsou také přednášky na různá témata, malování kávou, speciální saunové ceremoniály v sušickém bazénu i tematické promítání v kině. Na své si přijdou milovníci výběrových káv, italského espressa i ti, kdo nedají dopustit na kávu z automatu. Kompletní program je k dispozici na webu www.susicko.cz. Díky podpoře města Sušice je navíc většina akcí zdarma.

„Chceme, aby Sušický týden kávy nebyl jen o kávě, ale také o atmosféře města Sušice. O tom, že si tu můžete vychutnat šálek v jedné z devatenácti místních kaváren, cukráren a pekáren, projít se kolem řeky Otavy nebo vyšlápnout na některý z kopců v okolí. Skutečný podzimní chill-out ve městě, které dýchá pohodou,“ říká Dáša Jíchová, manažerka Destinace Sušicko.

Velkým lákadlem je také herní kávová stezka – návštěvníci mohou sbírat body a získat originální keramický hrneček ze Sušicka.

Akce vznikla díky spolupráci místních podniků v rámci pracovní skupiny Destinace Sušicko. „Děkuji všem zapojeným podnikům za spolupráci a městu Sušice za podporu. Věřím, že se nám společně podaří založit novou místní tradici, kterou budeme každoročně oslavovat nejen svátek sv. Václava, ale především Mezinárodní den kávy, jenž připadá na 1. října,“ dodává Jíchová.

 

Praktické informace:

 

Kontakt: Ing. Dagmar Jíchová, Destinace Sušicko, z.s.

destinace@susicko.cz

 

