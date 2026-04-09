Sušické dny chutí startují už zítra

Autor:
  11:51
Sušice 9. dubna 2026 (PROTEXT) - První ročník přinese týden plný gastronomie, zážitků i setkávání

Už zítra odstartuje první ročník Sušických dnů chutí, nové gastronomické akce, která propojuje místní podniky, zážitky i komunitní atmosféru města. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program plný degustací, workshopů, soutěží, komentovaných vycházek i hudebních večerů. Přestože se kapacity některých akcí rychle plní, volná místa jsou stále k dispozici a organizátoři doporučují s rezervací neváhat.

„První ročník jsme koncipovali tak, aby si v programu našel to své opravdu každý – milovníci dobrého jídla, piva, vína, ale i ti, kteří chtějí Sušici poznat trochu jinak, všemi smysly,“ říká za organizátora Sušicko Dáša Jíchová.

Start ve znamení zábavy: Tour de Pub

Celá akce odstartuje už v pátek odpoledne hravou týmovou výzvou Tour de Pub, která je určena pro týmy o 3 až 8 lidech. Úkol je jednoduchý – během jednoho večera navštívit pět zapojených podniků, dát si něco dobrého (ať už teplého, studeného, alkoholického či nealkoholického) a získat razítka do herní karty.

„Pak už stačí jen herní kartu vhodit do schránky infocentra na sušickém náměstí a výherci od nás dostanou parádní žluté trikoty se jmény hráčů,“ doplňuje Jíchová.

V sušickém pivovaru budou dny chutí zahájeny příjemným večerem s kapelou BAI BAI FIŠIS.

Víkend ve znamení chutí a tradic

Od soboty se program naplno ponoří do gastronomie. Výjimečným zážitkem bude degustační večer v restauraci Per Te.., kde návštěvníci ochutnají speciální menu osmi druhů tataráků, pečlivě napárovaných s víny. Organizátoři slibují nevšední kombinace chutí i plnohodnotný kulinářský zážitek.

Neděle přinese návrat krásné tradice nedělních čajů. V příjemném prostředí sušické Bejkárny si návštěvníci užijí swingové odpoledne s duem Coufalová/Zelený, které navodí atmosféru starých časů a pohodového setkávání.

Program pokračuje i v týdnu

Nedělí ale Sušické dny chutí rozhodně nekončí. V průběhu následujícího týdne čeká návštěvníky dalších devět programových bodů – od řízených degustací přes vinařské i pivní workshopy až po komentované vycházky městem a okolní přírodou.

Chybět nebudou například:

• degustace klasických piv a pivních speciálů s uznávaným českým sládkem,

• tematické vycházky městem s průvodcem „Sušice všemi smysly“ a „Sušice na talíři“ za výhodné ceny či zdarma,

• vinný workshop se someliérkou z dvouhvězdičkového michelinského podniku škola,

• čepování piva,

• hospodský kvíz

• ani hudební večery v zapojených podnicích.

Podrobný program je k dispozici na webu https://info.susicko.cz/susicke-dny-chuti. Najdete tam také všechna telefonní čísla, kde si můžete zarezervovat místo. Kapacity restaurací i workshopů jsou omezené.

Soutěž o 100 piv i speciální nabídky

Po celou dobu konání akce se mohou návštěvníci zapojit také do soutěže Hladinka o 100 piv. Princip je jednoduchý – co nejrychleji vypít půllitr piva. Pravidla soutěže jsou k dispozici na webu a průběžné výsledky budou organizátoři sdílet na sociálních sítích.

Aktuální dění je možné sledovat na Instagramu @susicko_.

Kromě programu nabídnou zapojené podniky také speciální gastro nabídky, tematická menu a jedinečné chuťové kombinace, které budou dostupné pouze v rámci Dnů chutí.

Nebojte se kil navíc

K akci se připojila také organizace Sportoviště města Sušice, které všem účastníkům akce nabízí v týdnu následujícím po akci 50% slevu na vstupném do posilovny. Je třeba jen předložit účtenku z podniku zapojeného do Sušických dní chutí s datem od 10. do 19. 4. 2026.

Poděkování partnerům

Na závěr organizátoři děkují všem zapojeným podnikům, které se do prvního ročníku Sušických dnů chutí zapojily a společně vytvořily pestrý program pro návštěvníky i místní obyvatele.

Zvláštní poděkování patří městu Sušice za podporu celé akce.

 

Zdroj: Destinace Sušicko

 www.susicko.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

