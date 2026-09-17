Sušický týden kávy se vrací už podruhé

Během celého týdne čeká návštěvníky pestrý program věnovaný kávě ve všech jejích podobách. Těšit se můžete na ochutnávky, povídání, setkávání, koncerty, workshopy i další zážitky, které vám představí kávu trochu jinak, než ji znáte z běžné kavárny. Program vzniká na různých místech v Sušici a nabízí příležitost ochutnat nové chutě, dozvědět se něco zajímavého, a především si užít společný čas. Těšit se můžete na osmnáct různých akcí a aktivit v devíti různých podnicích.
Letos navíc připravujeme také speciální sušickou kávovou stezku - soutěžní hru pro všechny, kteří se chtějí o kávě dozvědět něco nového. Každý kdo projde všemi soutěžními body, získá parádní látkovou tašku. Ke hře vám stačí jen telefon s datovým připojením (tentokrát nebude třeba nic stahovat). Hra startuje v informačním centru. Stezka bude přístupná exkluzivně pouze během sušického týdne kávy.
Kompletní program, informace o jednotlivých akcích i odkaz na web akce najdete na www.susicko.cz. Protože kapacita některých míst je omezená, doporučujeme si své místo zarezervovat včas.
Velkou radost máme také z toho, že díky grantu města Sušice bude většina akcí přístupná za dobrovolné vstupné. Vybrané prostředky následně poputují na opravu fasády kaple sv. Anděla Strážce – sušického Andělíčku. Můžete tak spojit příjemné s užitečným – poznat nové chutě, strávit krásný podzimní den a zároveň přispět na dobrou věc.
Tak přijďte na kávu! A klidně i tehdy, když bude venku sychravo.
Zdroj: Destinace Sušicko, z. s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59216.