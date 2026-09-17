Sušický týden kávy se vrací už podruhé

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  14:03
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Sušice (Klatovsko) 17. září 2026 (PROTEXT) - Milovníci kávy, podzimních setkání a příjemné atmosféry se mají opět na co těšit. Druhý ročník Sušického týdne kávy proběhne v Sušici a okolí od soboty 26. září do soboty 3. října, slavnostní zahájení a první akce programu ale proběhne už v pátek večer.

Během celého týdne čeká návštěvníky pestrý program věnovaný kávě ve všech jejích podobách. Těšit se můžete na ochutnávky, povídání, setkávání, koncerty, workshopy i další zážitky, které vám představí kávu trochu jinak, než ji znáte z běžné kavárny. Program vzniká na různých místech v Sušici a nabízí příležitost ochutnat nové chutě, dozvědět se něco zajímavého, a především si užít společný čas. Těšit se můžete na osmnáct různých akcí a aktivit v devíti různých podnicích.

 

Letos navíc připravujeme také speciální sušickou kávovou stezku - soutěžní hru pro všechny, kteří se chtějí o kávě dozvědět něco nového. Každý kdo projde všemi soutěžními body, získá parádní látkovou tašku. Ke hře vám stačí jen telefon s datovým připojením (tentokrát nebude třeba nic stahovat). Hra startuje v informačním centru. Stezka bude přístupná exkluzivně pouze během sušického týdne kávy.

Kompletní program, informace o jednotlivých akcích i odkaz na web akce najdete na www.susicko.cz. Protože kapacita některých míst je omezená, doporučujeme si své místo zarezervovat včas.

Velkou radost máme také z toho, že díky grantu města Sušice bude většina akcí přístupná za dobrovolné vstupné. Vybrané prostředky následně poputují na opravu fasády kaple sv. Anděla Strážce – sušického Andělíčku. Můžete tak spojit příjemné s užitečným – poznat nové chutě, strávit krásný podzimní den a zároveň přispět na dobrou věc.

Tak přijďte na kávu! A klidně i tehdy, když bude venku sychravo.

 

Zdroj: Destinace Sušicko, z. s.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59216.

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