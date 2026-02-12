SUV mění trh ojetin. Prodeje v Auto ESA vzrostly od roku 2020 o 139 %

„Ještě v roce 2020 tvořila SUV méně než desetinu prodejů, dnes je jejich podíl nad 20 % a dál roste. To z něj činí nejrychleji rostoucí segment v rámci ojetin.“ říká Filip Kučera, ředitel marketingu společnosti Auto ESA.
SUV: nejdynamičtější růst ze všech karoserií (2020–2025)
Vývoj prodejů SUV v Auto ESA:
- 2020: 2150 vozů
- 2021: 2743 vozů
- 2022: 2507 vozů
- 2023: 3265 vozů
- 2024: 4309 vozů
- 2025: 5148 vozů
Za pět let tak došlo k více než dvojnásobnému nárůstu prodejů, zatímco většina ostatních karoserií rostla výrazně pomaleji nebo stagnovala.
Pro srovnání počty prodaných vozidel podle karoserie (2020 › 2025):
- kombi: 6189 › 8052 vozů (+30 %)
- hatchback: 5024 › 6860 vozů (+36 %)
- MPV: 1993 › 2968 vozů (+49 %)
- sedan: 1220 › 1150 vozů (-6 %)
SUV tak rostou několikanásobně rychleji než „tradiční“ karoserie, které ještě před několika lety dominovaly českému trhu ojetin.
Růst SUV jde hlavně na úkor hatchbacků a částečně kombi
Data ukazují, že růst SUV není pouze výsledkem celkového oživení trhu, ale především přesunu preferencí zákazníků mezi jednotlivými karoseriemi. Nejvíce se tento trend projevuje u hatchbacků a částečně také u kombi. Podle Auto ESA není popularita SUV módní vlnou, ale racionální volbou.
„Zákazníci nejčastěji zmiňují vyšší posez, lepší přehled o provozu, univerzální využití pro rodinu i volný čas, snazší nastupování a pocit bezpečí. Roli hraje také široká nabídka automatických převodovek a alternativních pohonů,“ doplňuje Kučera.
Průměrná cena SUV roste: zákazníci volí mladší a lépe vybavené vozy
Růst zájmu o SUV se promítá také do prodejních cen. V roce 2020 byla průměrná cena všech prodaných vozů 173 tis. Kč a průměrná prodejní cena SUV vozidel 279 tis. Kč. V roce 2025 narostla průměrná prodejní cena na 207 tis. Kč, u SUV vozidel pak na 312 tis. Kč.
„Vyšší průměrná cena SUV vozidel odráží především zájem o mladší vozy, vyšší podíl automatických převodovek, bohatší výbavu, pohon všech kol a nové asistenční systémy“ doplňuje důvody Kučera.
Nejprodávanější SUV modely: stabilní lídři i rychle rostoucí značky
Data Auto ESA za roky 2020–2025 ukazují, že mezi nejprodávanějšími SUV modely se dlouhodobě drží Volkswagen Tiguan, Škoda Yeti, Dacia Duster a Ford Kuga. Zejména u modelů jako Tiguan nebo Yeti je patrný kontinuální růst napříč celým obdobím, což potvrzuje důvěru zákazníků v osvědčené modely střední třídy SUV.
Nabídka SUV roste i v inzerci
Na inzertních serverech je aktuálně nabízeno přibližně 74 tisíc ojetých vozidel, z toho SUV tvoří 26 %, tedy téměř 20 tisíc vozů.
„Téměř polovina těchto SUV má cenu nad 600 tisíc korun, což ukazuje, že se část nabídky cenově přibližuje novým vozům,“ uzavírá Kučera.
O Auto ESA: Společnost AutoESA a.s. se jako vlastník sítě autobazarů zabývá nákupem, prodejem a zprostředkováním prodeje ojetých osobních a užitkových automobilů. Zajišťuje také finanční a pojišťovací služby a poskytuje technické zázemí pro kontroly a opravy vozů. Auto ESA jako první a jediný prodejce ojetých vozů v ČR získal certifikaci od společnosti TÜV NORD Czech.Více info na www.autoesa.cz.
Zdroj: Auto ESA
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.