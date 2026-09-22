Svařákům odzvonilo. Jägermeister Winter Edition jako horký drink

Jägermeister, jak ho možná neznáte
Na první pohled jde o známý Jägermeister, v chuti ale přináší trochu jiný zážitek. Winter Edition má jemnější a sladší charakter. Limitovaná zimní edice zaujme výraznými tóny vanilky a skořice, její vůně připomíná zimní koření a čerstvě upečený perník.
„Likér Jägermeister Winter Edition je jako stvořený pro zimu. Vanilka a skořice mu dávají výrazný sezónní charakter a v kombinaci s horkým jablečným džusem nabízí nový způsob, jak si ho vychutnat. Příprava je navíc jednoduchá, takže se skvěle hodí k zimním večerům s přáteli nebo třeba po návratu z lyží. Je to zkrátka náš způsob, jak letos pojmout zimní klasiku trochu jinak,“ říká Laura Beneková, Brand Manager Jägermeister.
Horký drink z Jägermeister Winter Edition zvládnete i doma
A právě v horkém servírování dostává tento drink nový rozměr. Připravit si ho můžete jednoduše i doma. Horký nápoj z Jägermeister Winter Edition nevyžaduje žádné speciální vybavení ani složitou přípravu. Stačí pár ingrediencí a během několika minut máte hotovo.
Recept je maximálně jednoduchý:
- Smíchejte 1/3 Jägermeister Winter Edition se 2/3 jablečného džusu.
- Směs zahřejte.
- Nalijte do hrnku a ozdobte skořicovou tyčinkou a plátkem jablka.
Jägermeister Winter Edition je v obchodech a online dostupná až do vyprodání zásob. Objevte ji, dokud je tato zimní limitka v prodeji.
Zdroj: Jägermeister
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59289.