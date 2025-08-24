SvarExpert rozšiřuje portfolio: vstupuje do nových směrů v energetice a gumárenském průmyslu

Po sérii realizací v segmentu horkovodního potrubí, tlakových celků a výrobě komponentů pro strojírenské aplikace aktuálně firma úspěšně uvedla do výroby extrudery na zpracování kaučuku určené pro významného průmyslového odběratele. Současně pokračuje výroba různých provedení potrubních segmentů a příslušenství do energetických provozů, kde je kladen maximální důraz na spolehlivost a preciznost provedení.
„Naše filozofie je jednoduchá – nebýt nejhlasitější, ale nejspolehlivější. Držíme kvalitu, termíny a odpovědnost za celé dílo. V tom vidí hodnotu naši zákazníci napříč sektory,“ říká majitel.
Díky několika výrobním provozovnám, vlastním montážním týmům a vysoké flexibilitě výroby v Česku a na Slovensku zvládá SvarExpert realizovat náročné zakázky na míru napříč celou EU – od prototypů až po malosériovou výrobu s montáží na místě. Velkou výhodou firmy je spolehlivý a dynamický tým, kombinující technické know-how, jazykovou vybavenost, silný projektový management a obchodní schopnosti. I proto se na SvarExpert stále častěji obracejí investoři z energetiky a průmyslu, kteří hledají jistotu odborného provedení v krátkých termínech a náročných technických podmínkách.
