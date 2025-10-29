Svatohubertské slavnosti na Zámku Loučeň 1. 11. 2025

Akce je pořádána společně s Českomoravskou mysliveckou jednotou, Řádem svatého Huberta, Časopisem Myslivost a Okresním mysliveckým spolkem Nymburk a Mladá Boleslav. Na Loučeni si Svatého Huberta připomínáme vždy o nejbližší sobotě k jeho svátku, letos tedy 1. listopadu.
Letošní novinkou je kuchařská show herečky Markéty Hrubešová, která je již tradiční součástí mysliveckých akcí a také "Labyrinty světla s ráj srdce" - osvětlený zámecký park a labyrinty až do 20:00 hod
Program:
10:00 - slavnostní zahájení
10:30 - slovo o sv. Hubertovi
11:00 - sokolnická ukázka
11:30 - představení plemen loveckých psů
12:30 - myslivecké tradice a zvyky
13:00 - kuchařská show Markéty Hrubešové
14:00 - sokolnická ukázka
14:30 - představení dětských mysliveckých kroužků
15:00 - Svatohubertská mše svatá
17:00 - světelno-hudební show
Změna programu vyhrazena.
Po celý den:
Klasické a dětské prohlídky zámku od 10:30 – 16:00 hod
Večerní prohlídka zámku při svíčkách od 17:00 hod
Myslivecká stezka s 20-ti zastaveními pro děti. Za splnění odměna od OMS Nymburk
Dravci a lovečtí psi
Zvěřinové hody v restauraci Vtipná kaše a Zámeckém hotelu Maxmilian
Stánky s mysliveckou tematikou
Od 17:00 do 20:00 "Labyrinty světla a ráj srdce"
Zdroj: Zámek Loučeň
