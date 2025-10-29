Svatohubertské slavnosti na Zámku Loučeň 1. 11. 2025

Autor:
  14:35
Loučeň (Nymbursko) 29. října 2025 (PROTEXT) - Den plný zážitků pro milovníky přírody, ale také hudby, sokolnictví, myslivecké kynologie, umění a českých tradic. Však česká myslivost byla také zařazena do nehmotného kulturního dědictví lidstva a je chráněna organizací UNESCO.

Akce je pořádána společně s Českomoravskou mysliveckou jednotou, Řádem svatého Huberta, Časopisem Myslivost a Okresním mysliveckým spolkem Nymburk a Mladá Boleslav. Na Loučeni si Svatého Huberta připomínáme vždy o nejbližší sobotě k jeho svátku, letos tedy 1. listopadu.

Letošní novinkou je kuchařská show herečky Markéty Hrubešová, která je již tradiční součástí mysliveckých akcí a také "Labyrinty světla s ráj srdce" - osvětlený zámecký park a labyrinty až do 20:00 hod

Program:

10:00 - slavnostní zahájení

10:30 - slovo o sv. Hubertovi

11:00 - sokolnická ukázka

11:30 - představení plemen loveckých psů

12:30 - myslivecké tradice a zvyky

13:00 - kuchařská show Markéty Hrubešové

14:00 - sokolnická ukázka

14:30 - představení dětských mysliveckých kroužků

15:00 - Svatohubertská mše svatá

17:00 - světelno-hudební show

Změna programu vyhrazena.

 

Po celý den:

Klasické a dětské prohlídky zámku od 10:30 – 16:00 hod

Večerní prohlídka zámku při svíčkách od 17:00 hod

Myslivecká stezka s 20-ti zastaveními pro děti. Za splnění odměna od OMS Nymburk

Dravci a lovečtí psi

Zvěřinové hody v restauraci Vtipná kaše a Zámeckém hotelu Maxmilian

Stánky s mysliveckou tematikou

Od 17:00 do 20:00 "Labyrinty světla a ráj srdce"

 

Zdroj: Zámek Loučeň

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Tma, prach a přízračné ticho. Padesát let od nejhorší letecké nehody ČSSR v Suchdole

Zkušená posádka, téměř nový stroj a rutinní let z dovolené. Přesto 30. října 1975 skončil charterový let jugoslávských aerolinek katastrofou v pražské zahrádkářské kolonii. Nehoda si vyžádala 79...

29. října 2025

Hudba studentů i pedagogů dnes na JAMU rozezněla chodby, schodiště i toalety

Hudba v nejrůznějších podobách dnes rozezněla chodby, schodiště i toalety Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (JAMU). Při akci nazvané...

29. října 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Zoo, Žluté lázně, Letňany i Džbán. Na těchto místech v Praze si i letos užijete světelnou show

Praha se opět rozzáří stovkami tisíc světel. Od konce října až do února oživí metropoli oblíbené světelné parky, jako jsou Garden of Lights v Zoo Praha, Winter Wonderland v Letňanech, Lumina Park u...

29. října 2025

Nestyděl by se ani Vin Diesel. Policie načapala chevrolet ve „zběsilé“ rychlosti

Rychlá jízda se vymstila muži, který ujížděl po dálnici D5 ve sportovním automobilu značky Chevrolet. Policisté jej zachytili na kameru, zastavili a zadrželi mu řidičský průkaz.

29. října 2025  19:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česko je stále bez záloh na PET lahve a plechovky. Okolní státy už systém úspěšně zavedly

Zatímco naši sousedé už léta úspěšně zálohují plastové lahve i plechovky, v Česku systém stále chybí. Přitom od roku 2029 nám ho nařídí evropské předpisy – a čím později ho spustíme, tím dražší bude.

29. října 2025  18:30

V Novém Jičíně skončila druhá etapa úprav panelového sídliště Nerudova

V Novém Jičíně skončila druhá etapa obnovy panelového sídliště Nerudova za sedm milionů korun. Město nechalo opravit chodníky nebo dětské hřiště. U panelových...

29. října 2025  16:06,  aktualizováno  16:06

Podpis Babiše na petici je falešný, zjistila radnice. Podala trestní oznámení

Skandální dohru má petice občanů, kterou minulý týden vzali na vědomí zastupitelé Moravské Třebové na Svitavsku. Vedení města objevilo na petici padělaný podpis pravděpodobně budoucího premiéra...

29. října 2025  17:32

Rakovník začne v listopadu opravovat vnitřní prostory historické radnice

Rakovník chce v listopadu zahájit obnovu vnitřních prostor historické radnice na Husově náměstí, kde je městský úřad. Za víc než sedm milionů korun opraví...

29. října 2025  15:58,  aktualizováno  15:58

Po nehodě dvou osobních aut na Ústecku zemřel člověk, další dva jsou zranění

Po nehodě dvou osobních aut u obce Povrly na Ústecku dnes zemřel člověk. Resuscitace byla neúspěšná, šlo o velmi vážná zranění. Další dva lidé utrpěli středně...

29. října 2025  15:56,  aktualizováno  15:56

J. Hradec připravuje rozpočet se schodkem více než půl miliardy korun

Jindřichův Hradec připravuje na příští rok rozpočet se schodkem více než půl miliardy korun. Vysoké saldo způsobil fakt, že řada projektů z letošního roku...

29. října 2025  15:33,  aktualizováno  15:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Je to lék na bolest, tvrdil muž celníkům. V autě převážel téměř kilo pseudoefedrinu

Téměř kilogram látky zneužívané k výrobě pervitinu objevili v uplynulých dnech celníci na Liberecku při běžné kontrolní akci. Jejich pozornost upoutal osobní automobil, v němž cestovali dva muži z...

29. října 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Městská sauna ve Frenštátě pod Radhoštěm po roční rekonstrukci zahájí provoz

Městská sauna ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku po více než roční pauze zahájí ve středu 5. listopadu provoz. Má za sebou rekonstrukci za 1,27 milionu...

29. října 2025  15:21,  aktualizováno  15:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.