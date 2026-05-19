Svatováclavský hudební festival otevřel celou programovou nabídku 2026

Autor:
  12:04
Sledovat Metro na Googlu
Ostrava 19. května 2026 (PROTEXT) - Svatováclavský hudební festival zveřejnil kompletní program 23. ročníku. Do Ostravy a Moravskoslezského kraje přiváží Collegium 1704, VOCES8, Adama Plachetku i monumentálního Eliáše.

Svatováclavský hudební festival zveřejnil kompletní program svého 23. ročníku, který se uskuteční od 2. do 28. září 2026 v kostelích, koncertních sálech a výjimečných historických i technických památkách Moravskoslezského kraje. Festival nabídne více než dvacet koncertů s předními českými i zahraničními interprety a potvrdí své postavení jedné z nejvýznamnějších hudebních přehlídek v České republice.

Letošní dramaturgie propojuje velká duchovní díla, historicky poučenou interpretaci staré hudby, komorní koncerty i projekty přesahující hranice klasické hudby. Významnou součástí programu zůstává také práce s geniem loci jednotlivých míst – chrámová akustika, industriální architektura i historické sály tvoří nedílnou součást festivalového zážitku.

Festival slavnostně zahájí 2. září v ostravské Katedrále Božského Spasitele soubory Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 pod vedením Václava Lukse. Program propojí Charpentierovo ikonické Te Deum, Francoeurovy Symphonies pour le Festin Royal a Bachovo Magnificat. Zahajovací koncert tak nabídne velkolepou oslavu evropského baroka v podání jednoho z nejrespektovanějších souborů staré hudby současnosti, rezidenční ansámbl SHF.

Vrcholem letošního ročníku se stane návrat britského vokálního fenoménu VOCES8 na SHF, který nyní v Evangelickém Kristově kostele v Ostravě uvede program "Give Me Your Stars" propojující renesanční hudbu, současnou sborovou tvorbu i úpravy populárních skladeb Simona & Garfunkela. "VOCES8 představují fenomén současné vokální hudby. Jejich koncert není jen ukázkou technické dokonalosti, ale především mimořádně lidského a emotivního hudebního zážitku," uvádí ředitel a dramaturg SHF, prof. Igor Františák.

Festival dále přivítá basbarytonistu Adama Plachetku s klavíristou Davidem Švecem (Dvořák / Mozart), světově uznávaného hornistu Radka Baboráka s Pražskými komorními sólisty, francouzský soubor Gli Incogniti vedený uznávanou houslistkou Amandine Beyer, Collegium Marianum Jany Semerádové či Scholu Gregorianu Pragensis Davida Ebena. Opravdovou událostí se stane také sólový recitál čínského violoncellisty Yibai Chena, který se představí na Slezské Ostravě s hudbou Bacha a Kodályho. Program nabídne vrcholná díla violoncellového repertoáru i mimořádnou interpretační virtuozitu mladé mezinárodní osobnosti. Výjimečný komorní večer nabídne také setkání našich předních smyčcových kvartet – Bennewitzova kvarteta a Zemlinského kvarteta v Rychvaldu. Osm špičkových českých hráčů spojí síly v provedení monumentálních smyčcových oktetů Mendelssohna a Enesca – děl plných virtuozity, romantické energie i symfonické zvukové bohatosti. Ve slavném Šikmém kostele v Karviné vystoupí belgický soubor Terra Nova Collective, který se na SHF rád vrací. Klarinetista Vlad Weverbergh zde představí historický basetový klarinet v Mozartově Klarinetovém kvintetu A dur i Weberově brilantním Kvintetu B dur. Program nabídne také skladby Pietera van Maldera, významné osobnosti vlámského hudebního klasicismu, a to v jedinečné atmosféře jedné z nejpozoruhodnějších sakrálních památek regionu.

Silné zastoupení získávají i projekty přesahující tradiční rámec klasické hudby. Dasha a Epoque Quartet představí program "Ellaboration" jako poctu Elle Fitzgeraldové, zatímco držitelé Ceny Anděl Jiří Kotača & Alf Carlsson přivezou do Muzea nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici současný evropský jazzový projekt "Our Stories". Výrazný duchovní rozměr nabídne také koncert ukrajinského mužského souboru Orpheus, který do novogotických chrámů v Sudicích a Třinci přiváží pravoslavné sbory a tradiční ukrajinské zpěvy jako symbol kulturní identity i lidské sounáležitosti. Duchovní přesah nabídne koncert Katta & Permoník v Ludgeřovicích, kde bosonohá varhanice a skladatelka Katta uvede svou autorskou Missa Organi propojující latinské a staroslověnské texty s inspirací folklorem i barokní hudbou. Večer vzniká ve spolupráci s legendárním sborem Permoník Choir Karviná, který je nejúspěšnějším mládežnickým sborem Moravskoslezského kraje.

Mimořádnou událostí bude koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou Andreye Boreyka. Program propojí Stravinského a Rachmaninova a představí také klavíristu Lukáše Vondráčka, jednoho z nejúspěšnějších českých pianistů současnosti. Večer vyvrcholí Stravinského strhující Svadbou (Les Noces) za účasti Českého filharmonického sboru Brno a mezinárodních sólistů.

Závěr festivalu bude patřit monumentálnímu oratoriu Eliáš Felixe Mendelssohna. V provedení Filharmonie Brno, Českého filharmonického sboru Brno a čtveřice mezinárodních sólistů zazní 28. září v Katedrále Božského Spasitele jedno z nejzásadnějších duchovních děl 19. století. Dirigentského vedení se ujme německý dirigent Roland Kluttig.

"Také letošní ročník chceme vnímat jako prostor setkávání – různých hudebních kultur, historických epoch, interpretů i posluchačů. Dramaturgie propojuje velká duchovní díla s intimní komorní hudbou, historicky poučenou interpretaci se současnými přesahy a mezinárodní špičku s jedinečnými prostory Moravskoslezského kraje," uvádí ředitel festivalu Igor Františák.

VIP vstupenky a Klub přátel SHF

SHF tuto kategorii nabízí u Zahajovacího a Závěrečného koncertu, dále u vystoupení britských vokálních hvězd VOCES8 (čtvrtek 17. 9. 2026 od 19:00 hodin, Ostrava-centrum) a recitálu Adama Plachetky (neděle 6. 9. 2026 od 18:00 hodin, Ostrava-centrum). VIP kategorie vstupného zajišťuje nejlepší místo k sezení a následně osobní setkání s umělci v elegantním prostředí hotelu Imperial. Bezprostředně po skončení koncertu tak nabídne prostor pro osobní rozhovory, pečlivě připravené pohoštění a vybrané nápoje.

Klub přátel SHF nabízí mnoho benefitů. Nově SHF otevírá také jeho kategorii pianissimo, která bezplatně umožní členům dostávat přednostní informace o novinkách, přednostní přístup k akcím a soutěžím a přístup k YouTube kanálu SHF. Patronem Klubu přátel je Václav Luks.

Svatováclavský hudební festival se jako jeden z největších tuzemských festivalů klasické hudby profiluje jako živý, moderní festival, který s respektem k tradici rozvíjí soudobé formy prezentace hudby, propojuje žánry a umožňuje setkávání špičkových českých i zahraničních interpretů s publikem napříč generacemi v moravskoslezské metropoli, jakož i v těch nejmenších obcích regionu.

Nabízí zvýhodněné vstupné pro studenty, děti, seniory i držitele průkazů ZTP či ZTP/P. Nákup vstupenek a detailní informace jsou vždy dostupné na webových stránkách festivalu www.shf.cz.

23. ročník Svatováclavského hudebního festivalu se koná poprvé pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla, dále ministra kultury ČR Oto Klempíře, hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Josefa Bělici, Ph.D., MBA, primátora statutárního města Ostravy Mgr. Jana Dohnala, biskupa SCEAV Mgr. Tomáše Tyrlíka a biskupa ostravsko-opavského Mons. Mgr. Martina Davida.

 

 

Autorka: Eva Františáková

Kancelář Svatováclavského hudebního festivalu

 

Zdroj: Svatováclavský hudební festival

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Kotě se zaseklo ve sklepě, hasič se k němu protáhl velmi stísněným prostorem

Kotě se v rekonstruovaném domě protáhlo úzkou škvírou do původních sklepních...

Hasiči na Prostějovsku vyjížděli v pondělí k netradičnímu zásahu – záchraně kotěte. To se v právě rekonstruovaném domě protáhlo úzkou škvírou do původních sklepních prostor, odtamtud se už ale samo...

19. května 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Chránili židovské kulturní dědictví. Jejich jména nově připomínají bronzové desky

Nový památník věnovaný 161 válečným zaměstnancům a spolupracovníkům Židovského...

Židovské muzeum v Praze zpřístupnilo veřejnosti památník válečným zaměstnancům a spolupracovníkům, kteří za druhé světové války chránili židovské kulturní dědictví. Tři bronzové desky se jmény se...

19. května 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Více zeleně i míst pro relaxaci: Havlíčkův Brod proměňuje Třešňovku a Budoucnost

Zrevitalizovaný park Třešňovka v celé své kráse. Součástí úprav byla i nová...

Obyvatelé a návštěvníci Havlíčkova Brodu se mohou těšit hned na několik nově upravených míst pro příjemné trávení odpočinku. V Havlíčkově ulici je před dokončením park Třešňovka proměněný k...

19. května 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Pivo za 180, dres za 2700. Český fanoušek ve Švýcarsku za hokej platí tvrdou daň

Ještě víc peněženku prověří drinky. Jeden míchaný koktejl vyjde zhruba na 320...

Před nervy drásajícím soubojem českého týmu se Švédskem bylo v okolí BCF Arena pořádně živo. Fanouškovská zóna nabídla hudbu, hry i pořádnou dávku emocí, jen peněženky českých fanoušků dostávaly...

19. května 2026  14:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Městské muzeum a galerie Polička v neděli otevře výstavu Orbis Pictus Play

ilustrační snímek

Městské muzeum a galerie Polička v neděli otevře hravou výstavu Orbis Pictus Play. Interaktivní expozice inspirovaná dílem Jana Amose Komenského Labyrint světa...

19. května 2026  13:10,  aktualizováno  13:10

Policie pátrá po seniorovi z Loun, ztratil se i s autem lahvově zelené barvy

ilustrační snímek

Policie pátrá po dvaasedmdesátiletém Viktoru Kozákovi z Loun, který v pondělí odjel svým vozem Renault Clio lahvově zelené barvy a dosud se nikomu neozval....

19. května 2026  13:04,  aktualizováno  13:04

Policie pátrá po seniorovi z Loun, ztratil se i s autem lahvově zelené barvy

ilustrační snímek

Policie pátrá po dvaasedmdesátiletém Viktoru Kozákovi z Loun, který v pondělí odjel svým vozem Renault Clio lahvově zelené barvy a dosud se nikomu neozval....

19. května 2026  13:04,  aktualizováno  13:04

Doprava u Spytihněvi je po tragické nehodě řízená kyvadlově. Omezení se dotýká i D55

Tragická dopravní nehoda kamionu a motorkáře mezi obcemi Babice a Spytihněv....

Z důvodu tragické dopravní nehody nákladního vozidla a motocyklu byla od 11. hodiny obousměrně uzavřena silnice I/55 mezi obcemi Spytihněv a Babice na Uherskohradišťsku. Od 14. hodiny je úsek...

19. května 2026  12:02,  aktualizováno  14:33

Přerov nabízí novinku: AI audionovinky pro snadný přehled o dění ve městě

ilustrační snímek

Přerovská radnice spustila pro své obyvatele novou službu AI audionovinek. Prostřednictvím umělé inteligence zprostředkovává obyvatelům města poslech novinek,...

19. května 2026  12:49,  aktualizováno  12:49

Motorkář na D48 narazil do značení, dopravu policie na hodinu zastavila

ilustrační snímek

Dopravní nehoda motorkáře zastavila dnes krátce před polednem přibližně na hodinu dopravu ve směru na Český Těšín na dálnici D48 na Novojičínsku. Tvořily se...

19. května 2026  12:43,  aktualizováno  12:43

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Pardubickém kraji loni nejlépe třídili odpad lidé v Pusté Rybné na Svitavsku

ilustrační snímek

Nejvíce separovaného odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele vloni v Pardubickém kraji vytřídili lidé v Pusté Rybné na Svitavsku. Vesnice se 160 obyvateli se...

19. května 2026  12:37,  aktualizováno  12:37

Plzeňský kraj postaví v Sušici na Klatovsku výjezdovou základnu záchranné služby

ilustrační snímek

Plzeňský kraj postaví v Sušici na Klatovsku výjezdovou základnu krajské zdravotnické záchranné služby (ZZS) za desítky milionů korun. Bude v areálu městské...

19. května 2026  12:34,  aktualizováno  12:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.