Svatováclavský hudební festival otevřel celou programovou nabídku 2026

Svatováclavský hudební festival zveřejnil kompletní program svého 23. ročníku, který se uskuteční od 2. do 28. září 2026 v kostelích, koncertních sálech a výjimečných historických i technických památkách Moravskoslezského kraje. Festival nabídne více než dvacet koncertů s předními českými i zahraničními interprety a potvrdí své postavení jedné z nejvýznamnějších hudebních přehlídek v České republice.
Letošní dramaturgie propojuje velká duchovní díla, historicky poučenou interpretaci staré hudby, komorní koncerty i projekty přesahující hranice klasické hudby. Významnou součástí programu zůstává také práce s geniem loci jednotlivých míst – chrámová akustika, industriální architektura i historické sály tvoří nedílnou součást festivalového zážitku.
Festival slavnostně zahájí 2. září v ostravské Katedrále Božského Spasitele soubory Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 pod vedením Václava Lukse. Program propojí Charpentierovo ikonické Te Deum, Francoeurovy Symphonies pour le Festin Royal a Bachovo Magnificat. Zahajovací koncert tak nabídne velkolepou oslavu evropského baroka v podání jednoho z nejrespektovanějších souborů staré hudby současnosti, rezidenční ansámbl SHF.
Vrcholem letošního ročníku se stane návrat britského vokálního fenoménu VOCES8 na SHF, který nyní v Evangelickém Kristově kostele v Ostravě uvede program "Give Me Your Stars" propojující renesanční hudbu, současnou sborovou tvorbu i úpravy populárních skladeb Simona & Garfunkela. "VOCES8 představují fenomén současné vokální hudby. Jejich koncert není jen ukázkou technické dokonalosti, ale především mimořádně lidského a emotivního hudebního zážitku," uvádí ředitel a dramaturg SHF, prof. Igor Františák.
Festival dále přivítá basbarytonistu Adama Plachetku s klavíristou Davidem Švecem (Dvořák / Mozart), světově uznávaného hornistu Radka Baboráka s Pražskými komorními sólisty, francouzský soubor Gli Incogniti vedený uznávanou houslistkou Amandine Beyer, Collegium Marianum Jany Semerádové či Scholu Gregorianu Pragensis Davida Ebena. Opravdovou událostí se stane také sólový recitál čínského violoncellisty Yibai Chena, který se představí na Slezské Ostravě s hudbou Bacha a Kodályho. Program nabídne vrcholná díla violoncellového repertoáru i mimořádnou interpretační virtuozitu mladé mezinárodní osobnosti. Výjimečný komorní večer nabídne také setkání našich předních smyčcových kvartet – Bennewitzova kvarteta a Zemlinského kvarteta v Rychvaldu. Osm špičkových českých hráčů spojí síly v provedení monumentálních smyčcových oktetů Mendelssohna a Enesca – děl plných virtuozity, romantické energie i symfonické zvukové bohatosti. Ve slavném Šikmém kostele v Karviné vystoupí belgický soubor Terra Nova Collective, který se na SHF rád vrací. Klarinetista Vlad Weverbergh zde představí historický basetový klarinet v Mozartově Klarinetovém kvintetu A dur i Weberově brilantním Kvintetu B dur. Program nabídne také skladby Pietera van Maldera, významné osobnosti vlámského hudebního klasicismu, a to v jedinečné atmosféře jedné z nejpozoruhodnějších sakrálních památek regionu.
Silné zastoupení získávají i projekty přesahující tradiční rámec klasické hudby. Dasha a Epoque Quartet představí program "Ellaboration" jako poctu Elle Fitzgeraldové, zatímco držitelé Ceny Anděl Jiří Kotača & Alf Carlsson přivezou do Muzea nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici současný evropský jazzový projekt "Our Stories". Výrazný duchovní rozměr nabídne také koncert ukrajinského mužského souboru Orpheus, který do novogotických chrámů v Sudicích a Třinci přiváží pravoslavné sbory a tradiční ukrajinské zpěvy jako symbol kulturní identity i lidské sounáležitosti. Duchovní přesah nabídne koncert Katta & Permoník v Ludgeřovicích, kde bosonohá varhanice a skladatelka Katta uvede svou autorskou Missa Organi propojující latinské a staroslověnské texty s inspirací folklorem i barokní hudbou. Večer vzniká ve spolupráci s legendárním sborem Permoník Choir Karviná, který je nejúspěšnějším mládežnickým sborem Moravskoslezského kraje.
Mimořádnou událostí bude koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou Andreye Boreyka. Program propojí Stravinského a Rachmaninova a představí také klavíristu Lukáše Vondráčka, jednoho z nejúspěšnějších českých pianistů současnosti. Večer vyvrcholí Stravinského strhující Svadbou (Les Noces) za účasti Českého filharmonického sboru Brno a mezinárodních sólistů.
Závěr festivalu bude patřit monumentálnímu oratoriu Eliáš Felixe Mendelssohna. V provedení Filharmonie Brno, Českého filharmonického sboru Brno a čtveřice mezinárodních sólistů zazní 28. září v Katedrále Božského Spasitele jedno z nejzásadnějších duchovních děl 19. století. Dirigentského vedení se ujme německý dirigent Roland Kluttig.
"Také letošní ročník chceme vnímat jako prostor setkávání – různých hudebních kultur, historických epoch, interpretů i posluchačů. Dramaturgie propojuje velká duchovní díla s intimní komorní hudbou, historicky poučenou interpretaci se současnými přesahy a mezinárodní špičku s jedinečnými prostory Moravskoslezského kraje," uvádí ředitel festivalu Igor Františák.
SHF tuto kategorii nabízí u Zahajovacího a Závěrečného koncertu, dále u vystoupení britských vokálních hvězd VOCES8 (čtvrtek 17. 9. 2026 od 19:00 hodin, Ostrava-centrum) a recitálu Adama Plachetky (neděle 6. 9. 2026 od 18:00 hodin, Ostrava-centrum). VIP kategorie vstupného zajišťuje nejlepší místo k sezení a následně osobní setkání s umělci v elegantním prostředí hotelu Imperial. Bezprostředně po skončení koncertu tak nabídne prostor pro osobní rozhovory, pečlivě připravené pohoštění a vybrané nápoje.
Klub přátel SHF nabízí mnoho benefitů. Nově SHF otevírá také jeho kategorii pianissimo, která bezplatně umožní členům dostávat přednostní informace o novinkách, přednostní přístup k akcím a soutěžím a přístup k YouTube kanálu SHF. Patronem Klubu přátel je Václav Luks.
Svatováclavský hudební festival se jako jeden z největších tuzemských festivalů klasické hudby profiluje jako živý, moderní festival, který s respektem k tradici rozvíjí soudobé formy prezentace hudby, propojuje žánry a umožňuje setkávání špičkových českých i zahraničních interpretů s publikem napříč generacemi v moravskoslezské metropoli, jakož i v těch nejmenších obcích regionu.
Nabízí zvýhodněné vstupné pro studenty, děti, seniory i držitele průkazů ZTP či ZTP/P.
23. ročník Svatováclavského hudebního festivalu se koná poprvé pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla, dále ministra kultury ČR Oto Klempíře, hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Josefa Bělici, Ph.D., MBA, primátora statutárního města Ostravy Mgr. Jana Dohnala, biskupa SCEAV Mgr. Tomáše Tyrlíka a biskupa ostravsko-opavského Mons. Mgr. Martina Davida.
