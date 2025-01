Svatovítská v Praze je komunikací předností a gentlemanství

Pavel Greiner, dopravní expert: „Tam je taková ta klasická situace, kdy máme takzvaně nejvíc širokou hlavní silnici, zleva i zprava, kde jsou dva pruhy zleva, do toho tramvaje, pak dva pruhy zprava a protijedoucí vozidla, a já, pokud vyjíždím z vedlejší komunikace na hlavní silnici, tak kolikrát mám problém se dostat buďto přes křižovatku rovně anebo doleva.“

Odbočení doprava už takovým problémem není. Jde ale o velkou křižovatku, kdy řidiči často porušují značku Dej přednost v jízdě. Ne vždy je to schválně. Spíše se snaží do křižovatky najet kousek po kousku a pak to může vypadat tak, že druhým nedávají přednost.

Pavel Greiner, dopravní expert: „Pokud bych chtěl být alibista, tak poradím, ať v tento moment neodbočujete doleva, ale jeďte doprava a pak to někde otočte nazpátek. Ale pokud by tady mohly pomoci semafory, proč ne, ale, když jsem se tam byl podívat, tak jsem zjistil, že tam není zase taková fluktuace automobilů z vedlejší pozemní komunikace, ale tady opravdu pomáhá pouze jet opatrně, pomalu, kousek po kousku a dávat postupně přednosti zleva a zprava a koukat se i na tramvaje.“

Na místě je i určitě gentlemanství. Pokud řidič vidí, že jiné vozidlo z vedlejší pozemní komunikace má problém projet v kuse celou křižovatku a naopak do ní musí najíždět kousek po kousku, tak by mu to měl občas umožnit a na chvíli se přednosti vzdát, pokud je to samozřejmě jen trochu možné. Někdy je naopak gentlemanství přesně to, co může pomoci vyřešit složité dopravní situace a zabránit tak zbytečným nehodám.

Zdroj: POLAR televize Ostrava