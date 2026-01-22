Svaz měst a obcí ČR vyhlašuje čtvrtý ročník soutěže „Nejlepší starosta/primátor“ – nominace může podat i veřejnost

„Starostové a starostky denně přispívají svým nasazením k tomu, aby jejich obce a města byla příjemným místem pro život. Touto soutěží chceme jejich úsilí ocenit a ukázat veřejnosti, jak zásadní je každodenní práce samospráv,“ říká předseda SMO ČR František Lukl.
Slavnostní vyhlášení výsledků se díky podpoře předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila uskuteční v reprezentativních historických prostorách horní komory parlamentu. Finále soutěže tak symbolicky připomene dlouhodobou spolupráci mezi SMO ČR a Senátem, jehož členové dobře rozumí výzvám a každodenní práci samospráv.
Cena veřejnosti – hlas přímo od občanů
Tradiční součástí soutěže je Cena veřejnosti, která umožňuje ocenit starosty a starostky nejen členských, ale i nečlenských obcí či měst. Nominaci může podat každý občan, a tím veřejně vyjádřit uznání obětavé práci svého starosty či primátora.
„Tato cena dává lidem možnost ocenit ty, kdo svou každodenní prací inspirují a rozvíjejí komunitu, ať už v malé obci, městské části nebo větším městě,“ doplňuje předseda SMO ČR František Lukl.
Soutěž „Nejlepší starosta/primátor“ se stává příležitostí nejen ocenit výjimečné starosty odbornou porotou, ale především dát hlas veřejnosti těm, kdo svou prací zlepšují život ve své obci nebo městě.
Další informace včetně přihlášky najdete na webu SMO ČR: https://www.smocr.cz/cs/akce/nejlepsi-starosta/nejlepsi-starosta-2022%E2%80%942026
Zdroj: Svaz měst a obcí ČR