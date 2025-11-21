Svaz měst a obcí: Obce nedostanou ani korunu

„Toto tvrzení není pravdivé. Svaz neodsouhlasil návrh smlouvy ani její principy a nikdy neposkytl souhlas k tomu, aby byl jeho název využíván jako argument pro podpis smlouvy obcemi,“ uvedl místopředseda SMO ČR Pavel Drahovzal. Předsednictvo Svazu obcím smlouvu nedoporučilo.
Důvodem je fakt, že výrobce neakceptoval minimální požadavky Svazu na reálnou refundaci nákladů spojených s úklidem volně pohozených vlhčených ubrousků. Tyto produkty dlouhodobě zatěžují veřejná prostranství i kanalizační infrastrukturu, přestože zákon ukládá výrobcům finančně kompenzovat obcím náklady spojené s jejich úklidem.
„V praxi obce dosud neobdržely ani korunu. Navrhovaná kompenzace 0,79 koruny na obyvatele neodpovídá reálným nákladům, které obce mají, a nesplňuje očekávanou míru odpovědnosti výrobců,“ upozornil Drahovzal.
Svaz měst a obcí ČR proto nadále doporučuje obcím smlouvu neuzavírat, protože by nepokrývala skutečné výdaje a vystavovala je finančním i provozním rizikům. SMO ČR opakovaně apeluje na výrobce, aby převzali plnou finanční odpovědnost za ekologické odstranění svých výrobků a respektovali legitimní požadavky samospráv.
Svaz bude nadále pokračovat v jednáních s výrobci a své členy o vývoji situace průběžně informovat.
Zdroj: Svaz měst a obcí
