Svaz moderní energetiky uzavřel partnerství se společnostmi Revoltum a SOLSOL

Praha 18. března 2026 (PROTEXT) - Svaz moderní energetiky (SME) oznamuje zahájení strategického partnerství se společnostmi Revoltum a SOLSOL. Obě firmy působí v oblasti moderní energetiky a jejich zapojení do aktivit svazu má přispět k rozvoji inovací, modernizaci energetické infrastruktury a urychlení transformace české energetiky.

„Partnerství se společnostmi Revoltum a SOLSOL je pro Svaz moderní energetiky velkým přínosem. Transformace energetiky stojí na spolupráci technologických firem, investorů i průmyslu. Partnerství s Revoltum a SOLSOL přináší do našeho svazu další důležité zkušenosti z oblasti obnovitelných zdrojů, energetických technologií a jejich praktického nasazování v projektech v Česku i Evropě,” uvedl Tomáš Buzrla, výkonný ředitel Svazu moderní energetiky.

O společnosti Revoltum

Společnost Revoltum působí v Evropské unii a v regionu střední a východní Evropy a přináší inovativní přístup k moderní energetice. Zaměřuje se na celý hodnotový řetězec energetiky – od výroby a skladování přes její řízení až po distribuci a spotřebu. Investuje do obnovitelných zdrojů, bateriových úložišť, plynových a vodíkových technologií i digitalizace energetiky. Propojuje výrobu, řízení a spotřebu energie do efektivního a škálovatelného modelu. Cílem je podpora transformace energetiky prostřednictvím efektivních, udržitelných a ekonomicky dostupných řešení pro průmysl i regiony.

„Partnerství se Svazem moderní energetiky je pro nás významným krokem. Věříme, že transformaci české a evropské energetiky je potřeba provádět především zdola. Budoucnost není jen v rukách energetických gigantů, ale také v síti agilních, technicky silných hráčů, kteří dokáží rychle tvořit, škálovat a provozovat zelené zdroje, a to včetně jejich inteligentního řízení. Naší vizí je energetika, která je čistá, decentralizovaná a propojená s realitou trhu i potřebami lidí. Svaz moderní energetiky v tomto směru vnímáme jako důležitou platformu, která propojuje společnosti s podobnou vizí a dlouhodobě podporuje modernizaci české energetiky. Věřím, že toto partnerství nám pomůže naplňovat společné cíle rychleji a efektivněji,” uvedl Jan Brázda, spoluzakladatel společnosti Revoltum.

Revoltum je firma, která přináší nový přístup k výrobě, správě a distribuci energie. „Naše společnost působí v oblasti čisté energetiky a dlouhodobě podporuje inovace, které posouvají českou a evropskou energetiku směrem k vyšší efektivitě a udržitelnosti. Věříme, že modernizace energetické infrastruktury je nejen nezbytná, ale také představuje významnou příležitost pro průmysl i technologické firmy. Naší vizí je rozvíjet technologie pro decentralizovanou energetiku, digitalizaci a optimalizaci provozu. Cílem je budování otevřeného ekosystému, který propojuje průmysl, inovátory i regionální podniky a urychluje transformaci české a evropské energetiky,” doplnil Jan Brázda z Revoltum. 

O společnosti SOLSOL:

SOLSOL působí na trhu solární energetiky již od roku 2012 a patří mezi přední dodavatele fotovoltaických technologií v Česku i Evropě. Společnost klade důraz na špičkové technologie od renomovaných světových výrobců, které sama testuje a doplňuje o odborné poradenství a servisní podporu. Vedle důrazu na kvalitu technologií staví na individuálním přístupu a dlouhodobých vztazích nejen s partnery, ale i zákazníky. Aktivně se věnuje také vzdělávání odborné veřejnosti. Součástí její strategie je digitalizace energetiky, a to včetně vývoje nástrojů pro monitoring a správu elektráren a podpory instalačních firem. 

V posledním roce se SOLSOL intenzivně zaměřuje také na kyberbezpečnost fotovoltaických systémů. V této oblasti rozvíjí řešení Guardexy, které pomáhá chránit fotovoltaické elektrárny před neoprávněnými zásahy, manipulací s nastavením a dalšími kybernetickými hrozbami. Guardexy je určeno pro obce, firmy i majitele rodinných domů a reaguje na rostoucí potřebu zabezpečení moderních energetických technologií, které jsou stále více propojené a řízené na dálku.

„Fotovoltaika a obnovitelné zdroje během pár let výrazně změnily svou roli. Od uvažování o technologiích jsme se posunuli k tomu, že dnes o solárních technologiích a bateriových úložištích uvažujeme jako o celoevropském strategickém nástroji pro řízení energie. Na tuto cestu jsme se vydali před lety i my v SOLSOL. Podílíme se na návrzích řešení, testujeme nové technologie a přinášíme inovace, které posouvají celý trh. Právě proto jsme se rozhodli stát součástí Svazu moderní energetiky, abychom společnými silami ještě posílili tento proces,“ řekl Radek Orság, CEO SOLSOL.

Společnost Revoltum přináší komplexní přístup k moderní energetice a zkušenosti z projektů ve střední a východní Evropě, kde je energetický trh v mnoha ohledech podobný tomu českému. SOLSOL se již více než 14 let zaměřuje na oblast fotovoltaiky a celý proces dodávek solárních technologií. U obou společností je navíc patrný důraz na digitalizaci energetiky, která je pro nás i naše partnery jedním z klíčových témat,” uzavřel Tomáš Buzrla ze Svazu moderní energetiky. 

 

Zdroj: Svaz moderní energetiky

 

 

