Svedbergs Group vstupuje do Česka a získává majoritní podíl ve skupině UBC

„Akvizice UBC posiluje naši pozici v Evropě a vytváří pevný základ pro další růst. UBC má kvalitní produktové portfolio, stabilní ziskovost i dobře vybudovanou obchodní síť, která odpovídá naší dlouhodobé strategii,“ říká Per-Arne Andersson, CEO Svedbergs Group.
Podle něj spojení zároveň otevírá prostor pro další rozvoj podnikání, a to jak prostřednictvím organického růstu, tak díky užší spolupráci napříč skupinou.
UBC působí na trhu od roku 1991 a zaměřuje se na vývoj, výrobu i prodej koupelnového vybavení. Významnou část obratu tvoří značky Sapho, Aqualine a Polysan, které společně pokrývají různé zákaznické segmenty i cenové úrovně. Vedle silné pozice na českém trhu skupina dlouhodobě roste také na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Za rok 2025 dosáhla UBC čistých tržeb ve výši 34 milionů eur.
Svedbergs Group nejprve získá 80% podíl ve společnosti. Zbývajících 20 % plánuje odkoupit v horizontu následujících tří až pěti let, přičemž výsledná cena bude stanovena na základě budoucích finančních výsledků společnosti.
UBC bude i nadále fungovat v rámci decentralizovaného modelu Svedbergs Group, který jednotlivým společnostem ponechává vysokou míru samostatnosti a zároveň podporuje spolupráci v oblastech nákupu, digitalizace nebo udržitelnosti.
„Partnerství se Svedbergs Group představuje pro UBC přirozený další krok. Sdílíme podobný dlouhodobý pohled na podnikání, důraz na kvalitu i odpovědný přístup k zákazníkům a zaměstnancům,“ uvádí Jiří Ježek, zakladatel a jednatel UBC. „Stát se součástí silné evropské skupiny nám otevírá nové příležitosti pro další růst a zároveň nám umožňuje pokračovat v rozvoji našich značek i celého podnikání,“ dodává.
Svedbergs Group je evropská skupina zaměřená na návrh, výrobu a prodej koupelnových produktů a služeb. Dlouhodobě investuje do nezávislých evropských společností a svůj růst staví na kombinaci organického rozvoje a strategických akvizic.
Zdroj: UBC/Sapho