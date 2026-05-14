Svedbergs Group vstupuje do Česka a získává majoritní podíl ve skupině UBC

Autor:
  13:52
Praha 14. května 2026 (PROTEXT) - Švédská skupina Svedbergs Group pokračuje v evropské expanzi a nově vstupuje také do České republiky. Na základě uzavřené dohody získá majoritní podíl v české koupelnové skupině UBC, pod kterou spadají značky Sapho, Aqualine a Polysan. Dokončení transakce se očekává během druhého čtvrtletí roku 2026.

„Akvizice UBC posiluje naši pozici v Evropě a vytváří pevný základ pro další růst. UBC má kvalitní produktové portfolio, stabilní ziskovost i dobře vybudovanou obchodní síť, která odpovídá naší dlouhodobé strategii,“ říká Per-Arne Andersson, CEO Svedbergs Group.

Podle něj spojení zároveň otevírá prostor pro další rozvoj podnikání, a to jak prostřednictvím organického růstu, tak díky užší spolupráci napříč skupinou.

UBC působí na trhu od roku 1991 a zaměřuje se na vývoj, výrobu i prodej koupelnového vybavení. Významnou část obratu tvoří značky Sapho, Aqualine a Polysan, které společně pokrývají různé zákaznické segmenty i cenové úrovně. Vedle silné pozice na českém trhu skupina dlouhodobě roste také na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Za rok 2025 dosáhla UBC čistých tržeb ve výši 34 milionů eur.

Svedbergs Group nejprve získá 80% podíl ve společnosti. Zbývajících 20 % plánuje odkoupit v horizontu následujících tří až pěti let, přičemž výsledná cena bude stanovena na základě budoucích finančních výsledků společnosti.

UBC bude i nadále fungovat v rámci decentralizovaného modelu Svedbergs Group, který jednotlivým společnostem ponechává vysokou míru samostatnosti a zároveň podporuje spolupráci v oblastech nákupu, digitalizace nebo udržitelnosti.

„Partnerství se Svedbergs Group představuje pro UBC přirozený další krok. Sdílíme podobný dlouhodobý pohled na podnikání, důraz na kvalitu i odpovědný přístup k zákazníkům a zaměstnancům,“ uvádí Jiří Ježek, zakladatel a jednatel UBC. „Stát se součástí silné evropské skupiny nám otevírá nové příležitosti pro další růst a zároveň nám umožňuje pokračovat v rozvoji našich značek i celého podnikání,“ dodává.

Svedbergs Group je evropská skupina zaměřená na návrh, výrobu a prodej koupelnových produktů a služeb. Dlouhodobě investuje do nezávislých evropských společností a svůj růst staví na kombinaci organického rozvoje a strategických akvizic.

 

Zdroj: UBC/Sapho

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Ve středočeských nemocnicích postupně přibývají robotická pracoviště

ilustrační snímek

Ve středočeských nemocnicích postupně přibývají robotická pracoviště. Fungují v Kladně a Benešově, letos by mělo vzniknout i v příbramské nemocnici. Připravují...

14. května 2026  15:43,  aktualizováno  15:43

Případ lobbisty Martina Dědice se vrací k ostravskému krajskému soudu

ilustrační snímek

Krajský soud v Ostravě se příští týden bude znovu zabývat případem ostravského lobbisty Martina Dědice, který je obžalován z manipulace s veřejnými zakázkami...

14. května 2026  15:41,  aktualizováno  15:41

Libeňský most se bourat nebude, potvrdil soud rozhodnutí antimonopolního úřadu

Zahájení 1. etapy rekonstrukce Libeňského mostu (13. května 2025)

Krajský soud v Brně dnes potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které zakazuje pražské Technické správě komunikací (TSK) zbourat historický Libeňský most a postavit jeho...

14. května 2026  16:02,  aktualizováno  17:12

Čeští a němečtí policisté hlídkují v Českém Švýcarsku kvůli německému svátku

ÄŚeĹˇtĂ­ a nÄ›meÄŤtĂ­ policistĂ© hlĂ­dkujĂ­ v ÄŚeskĂ©m Ĺ vĂ˝carsku kvĹŻli nÄ›meckĂ©mu svĂˇtku

Čeští a němečtí policisté se strážci se vydali na společné hlídky do národního parku České Švýcarsko. Na dnešek v Německu připadá Den otců (Vatertag), do...

14. května 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V kladenské SŠ pomůže AI žákům, učitelům i v provozu, jde o pilotní projekt

ilustrační snímek

Umělá inteligence (AI) pomůže při výuce, hodnocení i v provozu Střední pedagogické a Střední odborné školy Kladno. Vznikne nový systém zapojení AI do...

14. května 2026  15:08,  aktualizováno  15:08

Českem hýbou případy násilí na dětech, soudci dostanou nové nástroje

Ústecký krajský soud představil nástroje, které pomohou soudcům rozhodovat v...

Speciálně proškolení soudci, užší spolupráce institucí a nové nástroje pro vyhodnocování rizika domácího násilí. Ministerstvo spravedlnosti představilo projekt, který má pomoci lépe chránit děti...

14. května 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Uhelný trh

Uhelný trh

Výkopové práce na Uhelném trhu.

vydáno 14. května 2026  16:33

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:33

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:32

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:32

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

V Krkonoších přibývají kamery kontrolující vjezd do parku, bude jich až trojnásobek

Kamery v Krkonošském národním parku snímají registrační značky aut, neoprávněné...

Novou kameru hlídající neoprávněné vjezdy do chráněného území zprovoznila Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) na křižovatce mezi Černým Dolem a Pecí pod Sněžkou. Nachází se pod Lesní boudou...

14. května 2026  16:32

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.