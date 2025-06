Svět bez hranic: mKreditka Travel otevírá dveře cestování bez starostí

Autor:

Praha 25. června 2025 (PROTEXT) - mBank si je vědoma toho, co znamenají velká malá vítězství v praxi. Je to třeba chvíle, kdy se cestování stane rázem pohodlnějším a člověk si užije i samotnou cestu. mBank proto nyní představuje novou kartu – mKreditku Travel, která kromě špičkových kurzů a výhodného cestovního pojištění nabídne třeba i přístup do letištních salonků a přednostní přístup k bezpečnostní kontrole. Karta bude k objednání od 1. července.