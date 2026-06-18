Svět, do kterého děti vyrůstají, vyžaduje víc než to, co měří přijímačky

Přijímací zkoušky sice mohou být užitečným nástrojem, nedokážou však zachytit všechny schopnosti a kompetence důležité pro budoucí život. Dnešní děti totiž budou potřebovat vedle znalostí také schopnost komunikovat, pracovat s informacemi, spolupracovat, využívat technologie a umělou inteligenci a průběžně se učit nové věci.
V centru Prahy proto vznikla inovativní základní škola ORBIS, která právě otevírá druhý stupeň.
Jeden test neurčuje budoucnost dítěte
Nepřijetí na 8leté gymnázium bývá pro rodiče i děti silným okamžikem. Odborníci však upozorňují, že kolem jedenáctého roku hraje významnou roli nejen znalost učiva, ale také individuální tempo vývoje nebo schopnost zvládat stres.
„Budoucnost dítěte neurčuje jeden test. Mnohem důležitější je prostředí, ve kterém se dál rozvíjí, získává sebevědomí a učí se pracovat se svým potenciálem,“ říká ředitel ZŠ ORBIS Martin Konečný.
Připravovat děti na život, ne pouze na další školu
„V ZŠ ORBIS věříme, že jednou z nejdůležitějších rolí školy je rozvíjet přirozenou zvídavost dítěte. Chceme, aby si děti zachovaly radost z učení, odvahu zkoušet nové věci a chuť objevovat svět kolem sebe,“ vysvětluje Konečný a dodává: „Proto vytváříme prostředí, kde mohou diskutovat, experimentovat, tvořit, spolupracovat a hledat vlastní odpovědi. Výuka propojuje souvislosti, pracuje s reálnými problémy a rozvíjí kompetence potřebné pro život ve 21. století. Vedle pevných akademických základů vedeme děti k samostatnosti, odpovědnosti, kritickému myšlení a schopnosti spolupracovat.“
Škola vznikla ve spolupráci s gymnáziem School for Future a sdílí jeho vzdělávací filozofii. Kombinuje vysoké akademické nároky s respektujícím přístupem a důrazem na osobní rozvoj každého žáka. ZŠ ORBIS aktuálně otevírá možnost individuálních setkání pro rodiče a děti, které hledají alternativu k 8letému gymnáziu či jim přestala vyhovovat stávající běžná základní škola, případně domácí výuka. Kapacita prvního ročníku druhého stupně je omezena na 15 míst.
Možná totiž není nejdůležitější dostat se na gymnázium v jedenácti letech. Důležitější je neztratit chuť poznávat, učit se a rozvíjet svůj potenciál. Protože budoucnost dítěte neurčuje jeden test. Určuje ji prostředí, ve kterém vyrůstá.
Více o škole www.zsorbis.cz
Zdroj: ZŠ ORBIS při gymnáziu School for Future
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.