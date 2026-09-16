Svět Harryho Pottera, Pána prstenů i Pirátů z Karibiku ožije v Rudolfinu

Autor:
  8:51
Sledovat Metro na Googlu

Praha 16. září 2026 (PROTEXT) - Filmová filharmonie zahájí novou sezónu koncertem FANTASY. Ve dnech 24. a 25. října 2026 zazní v pražském Rudolfinu hudba z filmů Harry Potter, Pán prstenů, Piráti z Karibiku, Fantastická zvířata, Jak vycvičit draka nebo Karlík a továrna na čokoládu. Na pódiu se představí více než 150 hudebníků: velký symfonický orchestr a dva pěvecké sbory.

FANTASY se vrací v nové dramaturgické podobě a nabídne výrazně obměněný výběr filmové hudby oproti minulému ročníku. „Při přípravě programu jsme chtěli navázat na to, co mají posluchači na FANTASY rádi, ale zároveň přinést něco nového. Proto jsme některé oblíbené skladby ponechali a doplnili je o tituly, které v repertoáru Filmové filharmonie dosud nezazněly nebo se k nim orchestr vrací po delší době. Výsledkem je program, který bude známý i překvapivý zároveň. Věřím, že si v něm něco najdou jak naši stálí posluchači, tak ti, kteří na FANTASY zavítají poprvé,“ říká Matěj Lehár, ředitel a dramaturg Filmové filharmonie. 

Program nabídne hudbu skladatelů, jako jsou John Williams, Hans Zimmer, Howard Shore, Danny Elfman, James Newton Howard nebo John Powell. Zazní například hudba z Harryho Pottera a vězně z Azkabanu, Indiana Jonese a poslední křížové výpravy, Pána prstenů, Pirátů z Karibiku 2 nebo Jak vycvičit draka. Vedle známých titulů nabídne FANTASY i skladby, které běžně na pódiích neznějí. Publikum se vydá například do světa Narnie, Mumie, Barbara Conana, Nekonečného příběhu nebo absolutních novinek: Vodního světa a Karlíka a továrny na čokoládu. 

Na koncertě se představí Filmová filharmonie pod taktovkou Roberta Kružíka společně s Vysokoškolským uměleckým souborem Univerzity Karlovy pod vedením sbormistra Ondřeje Kunovského a chlapeckým sborem Bonifantes, který připravuje sbormistr Jan Míšek. Celkem se na pódiu Dvořákovy síně pražského Rudolfina sejde více než 150 hudebníků. 

Velké symfonické obsazení a dva sbory umožní naplno vyniknout hudbě, která vytváří atmosféru filmových světů od tajemných a temných motivů přes hravost a kouzla až po monumentální orchestrální pasáže. 

Filmová filharmonie se již více než dvanáct let specializuje na koncertní provedení filmové hudby. Její koncerty staví na tom, co filmové hudbě sluší nejvíce: orchestr ve velkém obsazení, špičkové hudební provedení a zvuk živé hudby. Bez filmového plátna zůstává v centru pozornosti samotná hudba a její síla, kterou si posluchači mohou vychutnat v jednom z nejvýznamnějších koncertních sálů v Česku. 

Koncerty FANTASY se uskuteční 24. a 25. října 2026 v pražském Rudolfinu. 

Více informací a vstupenky jsou k dispozici na www.filmharmonie.cz.

 

Video: https://youtu.be/Rs2BQFotEyQ?si=vkde2fY1PtGlzw34

 

Zdroj: Filmová filharmonie

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59176.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho. Weisshuhnův kanál u Žimrovic vznikl už v roce 1890 a bítovčická turbína pamatuje počátky minulého...

Nový James Bond už je údajně vybraný. V tomto článku si přečtete jeho jméno

Pro někoho je jediný Bond – Sean Connery.

Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal, Harris Dickinson a Jack Barton. Jedno z těchto šesti hereckých jmen se má už brzy nevratně spojit s postavou filmového britského agenta s...

Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život

Před továrnou Koh-i-noor ve Vršovicích

Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické budovy doplní stovky bytů, veřejný prostor i zeleň. Zůstane tovární komín a také osm unikátních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Romské hroby na Malvazinkách

Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky doplnily skleněné desky s podobiznami zemřelých a nově také půlmetrové až tři čtvrtě metru vysoké sošky...

Red Arrows nad Prahou neuvidíme. Britská akrobatická letka zrušila plánovaný přelet

Britské letouny Red Arrows při odpoledním nácviku v Ostravě při Dnech NATO....

Loni nad Prahou proletěly za doprovodu českých stíhaček Gripen a obarvily oblohu kouřovými efekty. Letos se ale fanoušci britských stíhaček Red Arrows podobné podívané nedočkají. Plánovaný přelet byl...

17. září 2026  13:17,  aktualizováno  13:28

Do gay sauny šly miliony za fiktivní převozy mrtvých, soud dvojici zmírnil tresty

Obžalovaní Robert Littera (na snímku vlevo) a Zdeňek Kozelek (vpravo) u...

Vrchní soud v Olomouci ve středu zmírnil tresty pro Roberta Litteru a Zdeňka Kozelka za podvodné vyvedení téměř 23 milionů korun ze Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR. Třináct let tak...

17. září 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Liberecké divadlo uvede vlastní adaptaci románu Cirkus Humberto

LibereckĂ© divadlo uvede vlastnĂ­ adaptaci romĂˇnu Cirkus Humberto

Šaldovo divadlo v Liberci uvede vlastní adaptaci románu Eduarda Basse Cirkus Humberto. Do divadelní podoby příběh Vaška, kterému učaroval svět velkého cirkusu,...

17. září 2026  11:41

Liberecké divadlo uvede vlastní adaptaci románu Cirkus Humberto

LibereckĂ© divadlo uvede vlastnĂ­ adaptaci romĂˇnu Cirkus Humberto

Šaldovo divadlo v Liberci uvede vlastní adaptaci románu Eduarda Basse Cirkus Humberto. Do divadelní podoby příběh Vaška, kterému učaroval svět velkého cirkusu,...

17. září 2026  11:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Soud prodloužil vazbu dalšímu obviněnému z útoku na zbrojovku v Pardubicích

ilustrační snímek

Okresní soud dnes prodloužil vazbu o tři měsíce u dalšího člověka obviněného z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Jednání se...

17. září 2026  11:40,  aktualizováno  11:40

Kroměřížská nemocnice otevřela nový urgentní příjem chirurgie a oční oddělení

KromÄ›Ĺ™Ă­ĹľskĂˇ nemocnice otevĹ™ela novĂ˝ urgentnĂ­ pĹ™Ă­jem chirurgie a oÄŤnĂ­ oddÄ›lenĂ­

Kroměřížská nemocnice dnes otevřela nový urgentní příjem chirurgie a oční oddělení. Práce začaly před dvěma lety. Celková investice do přístavby nemocniční...

17. září 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

V Praze 5, Smíchově, do parku Na Pláni ke kontejnerům na tříděný odpad, ke cvičidlům a ke komunitním záhonům byl omezen vjezd jen pro vozidla dopravní obsluhy těchto služeb a pro osoby bydlící v...

vydáno 17. září 2026  13:07

V Praze 5, Smíchově, na náměstí 14.října před jednou z budov Městské části Praha 5 v obou částech parku měla údržba zeleně napilno, když jednak došlo k posekání trávy a jednak k podzimní úpravě...

vydáno 17. září 2026  13:06

Fotbaloví fanoušci přepadli hocha a vzali mu šálu, jednomu hrozí až deset let

ilustrační snímek

Až desetileté vězení za loupež hrozí pětadvacetiletému fotbalovému fanouškovi, který spolu se šestnáctiletým komplicem v dubnu v Ostravě přepadl nezletilého fanouška soupeřova týmu a násilím mu...

17. září 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Burčáková sezona na jižní Moravě vrcholí. V Hustopečích chystají i ohňovou show

Vinaři ze Slovácké vinařské podoblasti nabídli návštěvníkům slavností vína v...

Burčáková sezona je v plném proudu a jižní Morava během následujících dnů nabídne hned několik akcí, při kterých mohou návštěvníci ochutnat čerstvý burčák i vína od místních vinařů. V Hustopečích se...

17. září 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Prezident si prohlédl porcelánku Thun v Nové Roli, přijede i na zámek Bečov

Prezident s manželkou v porcelánce Thun 1794.

Prohlídkou novorolské porcelánky Thun začal v 10 hodin druhý den návštěvy prezidenta Petra Pavla a jeho manželky Evy na severozápadě Čech. Středeční program měl rozdělený mezi Ústecký a Karlovarský...

17. září 2026  8:02,  aktualizováno  13:02

Mezinárodní festival cukrovinek Amos 2026: inovace pro chutnější a zdravější mlsání

17. září 2026  13:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet