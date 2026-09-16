Svět Harryho Pottera, Pána prstenů i Pirátů z Karibiku ožije v Rudolfinu

FANTASY se vrací v nové dramaturgické podobě a nabídne výrazně obměněný výběr filmové hudby oproti minulému ročníku. „Při přípravě programu jsme chtěli navázat na to, co mají posluchači na FANTASY rádi, ale zároveň přinést něco nového. Proto jsme některé oblíbené skladby ponechali a doplnili je o tituly, které v repertoáru Filmové filharmonie dosud nezazněly nebo se k nim orchestr vrací po delší době. Výsledkem je program, který bude známý i překvapivý zároveň. Věřím, že si v něm něco najdou jak naši stálí posluchači, tak ti, kteří na FANTASY zavítají poprvé,“ říká Matěj Lehár, ředitel a dramaturg Filmové filharmonie.
Program nabídne hudbu skladatelů, jako jsou John Williams, Hans Zimmer, Howard Shore, Danny Elfman, James Newton Howard nebo John Powell. Zazní například hudba z Harryho Pottera a vězně z Azkabanu, Indiana Jonese a poslední křížové výpravy, Pána prstenů, Pirátů z Karibiku 2 nebo Jak vycvičit draka. Vedle známých titulů nabídne FANTASY i skladby, které běžně na pódiích neznějí. Publikum se vydá například do světa Narnie, Mumie, Barbara Conana, Nekonečného příběhu nebo absolutních novinek: Vodního světa a Karlíka a továrny na čokoládu.
Na koncertě se představí Filmová filharmonie pod taktovkou Roberta Kružíka společně s Vysokoškolským uměleckým souborem Univerzity Karlovy pod vedením sbormistra Ondřeje Kunovského a chlapeckým sborem Bonifantes, který připravuje sbormistr Jan Míšek. Celkem se na pódiu Dvořákovy síně pražského Rudolfina sejde více než 150 hudebníků.
Velké symfonické obsazení a dva sbory umožní naplno vyniknout hudbě, která vytváří atmosféru filmových světů od tajemných a temných motivů přes hravost a kouzla až po monumentální orchestrální pasáže.
Filmová filharmonie se již více než dvanáct let specializuje na koncertní provedení filmové hudby. Její koncerty staví na tom, co filmové hudbě sluší nejvíce: orchestr ve velkém obsazení, špičkové hudební provedení a zvuk živé hudby. Bez filmového plátna zůstává v centru pozornosti samotná hudba a její síla, kterou si posluchači mohou vychutnat v jednom z nejvýznamnějších koncertních sálů v Česku.
Koncerty FANTASY se uskuteční 24. a 25. října 2026 v pražském Rudolfinu.
Více informací a vstupenky jsou k dispozici na www.filmharmonie.cz.
Video: https://youtu.be/Rs2BQFotEyQ?si=vkde2fY1PtGlzw34
Zdroj: Filmová filharmonie
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