Světelný zábavní park Winter Wonderland se vrací – nový a ještě lepší!

Světelný zábavní park Winter Wonderland se vrací do pražských Letňan. Přináší více než 200 nových světelných instalací inspirovaných pohádkovými a fantasy příběhy, přidá také další, ještě větší zábavné a adrenalinové atrakce. Všechny venkovní atrakce a světelné instalace jsou v ceně základní vstupenky. Winter Wonderland otevírá v pátek 18. 10. 2024.

Nejlepší atrakce, naučná stezka a obrovské světelné instalace za cenu jedné vstupenky

Světelný zábavní park Winter Wonderland je plný nových zážitků a bláznivých atrakcí. Děti i dospělí si užijí zábavu na velkém autodromu, obří chobotnici i na létajících slonech a velkém řetízkovém kolotoči, ze kterých je výhled na celý park. Adrenalin návštěvníkům zvedne horská dráha, bláznivá lavice nebo pirátská loď, ale i strašidelný zámek. Ti nejodvážnější mohou vyzkoušet Extrem kyvadlo. Menší děti ocení veselý vláček, autíčkovou dráhu, tradiční caroussel s koníky i hrnečkový kolotoč. Vstup na všechny venkovní atrakce je neomezený už v ceně vstupenky.

Když se děti i dospělí vyřádí na atrakcích, mohou se vydat do nádherné říše fantazie a pohádek inspirované nejkrásnějšími princeznami, veselými zvířaty z Madagaskaru, mamuty Doby ledové, odvážnou Vaianou nebo hrdiny bájného Avataru a Shrekovy bažiny. Cestou do podmořského světa se návštěvníci mohou nechat spolknout obrovskou velrybou a připomenout si pohádky 101 dalmatinů, Lví král a Mauglí. Nechybí ani romantická srdcová alej plná pohádkových postav. Zvídavé děti objeví desítky stanovišť se zajímavostmi ze světa zvířat a rostlin i příběhy o vzniku nejznámějších pohádek našeho dětství. To vše v rámci naučné stezky plné veselých úkolů.

Romantika i adrenalin pro všechny

„Navazujeme na velký úspěch Winter Wonderlandu z loňské sezóny a chceme návštěvníky potěšit novými, ještě působivějšími světelnými instalacemi. Přidali jsme také spoustu nových velkých atrakcí jako je autodrom, horská dráha, obří chobotnice, pirátská loď, bláznivá lavice nebo Extrem kyvadlo a další. Návštěvníci si tak užijí zábavu, dokud je venku světlo, a potom romantiku, když se začne stmívat, a celý park doslova ožije světelnými pohádkovými příběhy. Těšit se mohou na tajemný svět inspirovaný Avatarem, dobrodružnou Vaianou, Shrekem a jeho přáteli nebo hrdiny Doby ledové. Nebudou chybět motivy pohádkových princezen a Ledového království s veselým sněhulákem. Připraveni jsme i na rozmary počasí, které mohou návštěvníci lehko přečkat ve velkých stanech, kde na ně čekají další atrakce – několik stanovišť s nejmodernějšími simulátory virtuální reality, na nichž zažijí malí i velcí stovky dobrodružství. Pro naše nejmenší návštěvníky jsme přidali ještě více veselých maskotů, kteří budou každou hodinu procházet parkem a o víkendech jich bude dokonce celý průvod,“ komentuje nový Winter Wonderland Květa Havelková z pořadatelské agentury JVS holding group.

Winter Wonderland – otevřen od 18. října

Více než 200 nádherných pohádkových světelných instalací, nové příběhy, a ještě více bláznivých a veselých atrakcí pro děti i dospělé, přivítají návštěvníky v pražských Letňanech už 18. října.

Vše za cenu jedné vstupenky, předprodej zahájen!

Všechny venkovní atrakce jsou neomezeně v ceně vstupenky již od 290 Kč.

Do konce září je v prodeji cenově zvýhodněná vstupenka VČASNÝ PŘEDPRODEJ – FLEXI.

Vstupenky zakoupíte on-line na www.winterwonderland.cz/vstupenky, dále na pokladně na místě přímo vedle parku nebo na prodejním stánku naproti TESCO v OC Letňany.

Otevírací doba: od pondělí do neděle od 15 do 21 hod / Více na www.winterwonderland.cz

